মহাষষ্ঠীর সকালেই 'দেশু' ঝড় ! গোল্ডেন টিকিটধারীদের সঙ্গে প্রথম শোয়ে দেব-শুভশ্রী

মহাষষ্ঠীর সকালেই 'দেশু' ঝড় ! গোল্ডেন টিকিটধারীদের সঙ্গে প্রথম শোয়ে দেব-শুভশ্রী
Desu7 Hall Visit: মহাষষ্ঠীর পুণ্যলগ্নে দর্শকের দরবারে হাজির 'দেশু7'। সকাল সকাল ছবির প্রাইভেট স্ক্রিনিং-এ বেহালার অশোকা এবং অজন্তা হলে হাজির দেব-শুভশ্রী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: মহাষষ্ঠীর পুণ্যলগ্নে এমন চমক পাবেন তা ভাবেননি দর্শকরা ৷ প্রেক্ষাগৃহে সবে শেষ হয়েছে দেশু 7 ৷ আর পিছন থেকে প্রবেশ সিনেমার হিট জুটি দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ মুহূর্তে বদলে যায় প্রেক্ষাগৃহের গোটা ছবিটা ৷ প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কাছে পেয়ে কেউ চাইছেন একটু ছোঁয়া আবার কেউ চাইছেন সেলফি ৷ সবমিলিয়ে মহাষষ্ঠীর সকাল জমে ওঠে 'দেশু7' জুটিকে সামনে রেখে। পুজোর আবহে বাঙালির বিনোদনের তালিকায় যে এই ছবিকে ঘিরে আলাদা উন্মাদনা থাকবে, তার ইঙ্গিত মিলেছিল ছবির ঘোষণার দিন থেকেই। আর মহাষষ্ঠীর সকালেই সেই উন্মাদনা যেন আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন দেব ও শুভশ্রী। সকাল সকাল বেহালার অশোকা ও অজন্তা সিনেমা হলে ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে হাজির হলেন দুই তারকা। পাশাপাশি, কালীঘাটে দিলেন পুজোও ৷
তবে এই উপস্থিতি শুধুই ছবির প্রচারের জন্য নয়, বরং অনুরাগীদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ারও এক বিশেষ মুহূর্ত। ছবির ঘোষণার দিনই যাঁরা গোল্ডেন টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো'র স্ক্রিনিং-এই হাজির হন যুগলে। অগণিত দর্শকের জোয়ারে ভাসলেন দেশু। ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না দেশুপ্রেমী জনতাকে। অশোকা সিনেমার কর্ণধার প্রবীর রায় বলেন, "ভালো ছবি। আজ যারা এসেছে তারা ছয় মাস আগেই বুক করেছে টিকিট। সিনেমা হল আজ কানায় কানায় পূর্ণ। আমি ছবিটা সবটা দেখিনি। তবে, যতটা দেখলাম তাতে দেব এবং অনির্বাণের কাজ দারুণ। সবাইকে নিয়ে দেখার মতো ছবি।"
ছবির ঘোষণার দিন যাঁরা ‘'দেশু7'-এর জন্য গোল্ডেন টিকিট কেটেছিলেন, তাঁদের জন্যই আয়োজন করা হয়েছিল প্রথম দিনের প্রথম শোয়ের বিশেষ স্ক্রিনিং। আর সেই দর্শকদের সঙ্গে ছবির প্রথম প্রদর্শনীতে হাজির হয়ে চমক দিলেন দেব ও শুভশ্রী। প্রিয় তারকাদের একসঙ্গে পর্দায় দেখার অপেক্ষা তো ছিলই, তার সঙ্গে সরাসরি তাঁদের সামনে পাওয়ার আনন্দও যোগ হল দর্শকদের প্রাপ্তির ঝুলিতে। ফলে মহাষষ্ঠীর সকালেই সিনেমা হলের পরিবেশ হয়ে উঠল উৎসবমুখর। বাংলা ছবির পর্দায় দেব-শুভশ্রীর জুটি বরাবরই দর্শকের কাছে বিশেষ আকর্ষণের। তাঁদের একসঙ্গে দেখার জন্য অনুরাগীদের মধ্যে যে বাড়তি আগ্রহ থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। ‘দেশু7’-কে ঘিরেও সেই পুরনো রসায়ন এবং নস্টালজিয়া কাজ করেছে দর্শকের মনে। ছবির ঘোষণা থেকে শুরু করে মুক্তির অপেক্ষা-প্রতিটি পর্যায়েই এই জুটিকে ঘিরে কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। আর এবার মহাষষ্ঠীর সকালে দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে সেই আবেগেরই যেন নতুন করে উদযাপন করলেন দেব ও শুভশ্রী।
এদিন দুই সিনেমা হলেই দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রিয় ছবির প্রথম শো দেখার আনন্দের পাশাপাশি দেব-শুভশ্রীকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন অনুরাগীরা। দর্শকদের এই ভালোবাসায় কার্যত ভাসলেন দেশু। তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানো, উপস্থিত দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ এবং এই বিশেষ মুহূর্তের অংশ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ছবির মুক্তির দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে তুললেন দুই তারকা।
দর্শকদের এই বিপুল ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভোলেননি দেব ও শুভশ্রী। ছবি তৈরির নেপথ্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি, পরিশ্রম এবং প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শকের ভালোবাসাই যে কোনও ছবির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, তা আরও একবার স্পষ্ট হল মহাষষ্ঠীর সকালে। ছবির ঘোষণার দিন থেকেই যাঁরা 'দেশু7’-এর পাশে ছিলেন, গোল্ডেন টিকিট কেটে যাঁরা আগাম নিজেদের ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে প্রথম শোয়ের এই বিশেষ মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়া নিঃসন্দেহে ছবির প্রচারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে থাকল।
দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধু উৎসব নয়, আনন্দ ভাগ করে নেওয়ারও সময়। নতুন পোশাক, প্যান্ডেল হপিং, আড্ডা আর জমিয়ে সিনেমা দেখা-সব মিলিয়েই তৈরি হয় পুজোর নিজস্ব রং। সেই উৎসবের আবহেই মহাষষ্ঠীর সকালে দর্শকদের সঙ্গে ‘দেশু7’-এর এই যাত্রা শুরু হল। প্রথম দিনেই অনুরাগীদের এমন উচ্ছ্বাস এবং ভালোবাসা ছবিকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ আরও বাড়িয়ে দিল। এবার দর্শকের মন কতটা জয় করতে পারে দেব-শুভশ্রীর এই জুটি, তার উত্তর দেবে বক্স অফিস। তবে মহাষষ্ঠীর সকালেই যে ‘দেশু7’ দর্শকের সঙ্গে আবেগের এক বিশেষ বন্ধন তৈরি করে ফেলেছে, তা বলাই যায়।