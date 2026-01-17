'আমি একটু ভয়ে আছি ... আপনার চাকরি যাবে না তো!'- উৎসবের আমেজে কেন এমন বললেন দেব ?

'আমি একটু ভয়ে আছি ... আপনার চাকরি যাবে না তো!'- উৎসবের আমেজে কেন এমন বললেন দেব ?
ঘাটাল শিশু মেলা উৎসবে এদিন দেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রুক্মিণী মৈত্র ৷
Published : January 17, 2026 at 1:21 PM IST
ঘাটাল, 17 জানুয়ারি: শীতের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি ৷ হিমেল হাওয়ার হালকা পরশ গায়ে মেখে ঘাটালবাসী মেতে উঠলেন উৎসব-আনন্দে ৷ শুরু হল ঘাটাল শিশু মেলা উৎসব ৷ উদ্বোধনে অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রকে নিয়ে হাজির হন সাংসদ-অভিনেতা দেব ৷
একদিকে যখন অভিষেকের সভা নিয়ে ব্যস্ত মেদিনীপুর তখন অন্যদিকে ঘাটালে রুক্মিণী নিয়ে হাজির হলেন সাংসদ দেব।মূলত ঘাটাল অরবিন্দ স্টেডিয়ামে শুরু হল ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলা। শুক্রবার বিকেলে মেলার উদ্বোধন করেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব) ৷ সঙ্গে ছিলেন রুক্মিণী। ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলা এবছর 37তম বছরে পর্দাপন করেছে। আগামী 10 দিন ধরে চলবে এই মেলা ৷ মেলার পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে কলকাতা ও মুম্বই শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।
মেলার উদ্বোধনে এসে রুক্মিণী বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবকে জানান, ঘাটালে সিনেমা হলের প্রয়োজন। অন্য দিকে ঘাটালের সাংসদ বলেন, "ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হয়েছে। সিনেমা হলের প্রয়োজন আছে সেটারও চেষ্টা হবে।" এদিন মেলাতে দেবের নামে পোস্টাল স্ট্যাম্প সঙ্গে লাগানো ছবিও সামনে আনা হয়।
অভিনেতা সাংসদ দেব বলেন, "দু'বছর আগে যা ছিল এখনও মেলাটা তাই আছে। আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের ডেকে নিন বলুন, 'আই মেলা টা দেখে যা, একবার ঘুরে যা।" এরপর পোস্টাল স্ট্যাম্প নিয়ে বলেন, "আমার ছবি দিয়ে স্ট্যাম্প বানিয়েছে যেটা আমায় উপহার দিয়েছে। আমি একটু ভয়ে আছি, কারণ পোস্টাল স্ট্যাম্প তো দিল্লির ব্যাপার, সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের ব্যাপার। আমি জীবনে কল্পনা করতে পারিনি। এর জন্য পোষ্ট অফিসের কর্ম কর্তাদের ধন্যবাদ।" তবে দেব এইদিন মস্করা করে বলেন, "এর জন্য আপনার চাকরি যাবে না তো? কারণ এখন সব কিছুই পলিটিক্যাল হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে আমরা কি খাচ্ছি, কি নিশ্বাস নিচ্ছি সবই পলিটিক্যাল।"
প্রসঙ্গত, দেব শুক্রবারই সংবাদমাধ্যমের সামনে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে 'অলিখিত ব্যান' করা নিয়ে প্রতিবাদ জানান ৷ এমনকী, অনির্বাণের হয়ে নিজে ক্ষমা চান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে ৷ তিনি জানান, এই রাজ্যে একজন দক্ষ অভিনেতাকে এইভাবে কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয় ৷ এই বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখারও আর্জিও জানান ৷