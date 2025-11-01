পিছনে লাগতে লেগে ভালো পিছন লাগে- ফের দেবকে খোঁচা কুণালের ?
বিজয়া ও দীপাবলির বিজয়া সম্মিলনীতে খুনসুটিতে মজেন অভিনেতা দেব-কুণাল ঘোষ ৷
Published : November 1, 2025 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: ভরা মঞ্চে কুণালকে দেবের প্রশ্ন, " আর কতদিন পিছনে লাগবে ভেবে বলো।" রাগলেন না কুণাল ঘোষ। উল্টে কুণালের জবাবে হেসে উঠলেন সকলে। বললেন, "পিছনে লাগতে গেলেও একটা ভালো পিছনের দরকার।" দেবও কম যান না। বলেন, "তার মানে আমি এগিয়ে আছি।"
ফেডারেশনের আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনীতে এভাবেই একে অপরের সঙ্গে হালকা মশকরা করলেন দেব এবং কুণাল ঘোষ। এদিন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া ও দীপাবলির বিজয়া সম্মিলনীতে একই মঞ্চে হাজির ছিলেন দুজনে। এদিনের আনন্দ সন্ধ্যায় জিৎ থেকে দেব, কুণাল সকলকেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। হঠাতই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলে ওঠেন, "আমি অনুরোধ করছি দেব যেন কুণাল ঘোষকে সম্বর্ধনা দেয়।" এগিয়ে আসেন দুজনে। মাইক হাতে দেব কুণাল ঘোষের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, " আর কতদিন আমার পিছনে লাগবে ভেবে বলো।" আর কুণাল বলেন, "পিছনে লাগতে গেলেও একটা ভালো পিছন লাগে।" দেবও দেন পাল্টা উত্তর ৷
উল্লেখ্য, দেব ও কুণাল ঘোষের তরজা সকলের জানা ৷ সিনেমার মুক্তিতে হল পাওয়া, টাকা দিয়ে প্রোমোশন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে দেব-কুণাল তরজা নতুন নয় ৷ পুজোয় 'রক্তবীজ' বনাম 'রঘু ডাকাত' বিতর্কের জল গড়িয়ে ছিল অনেক দূর ৷ সোশাল মিডিয়ায় আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে একে অপরের ৷ অবশেষে পাশাপাশি দুজনে। বলা বাহুল্য, এই মুহূর্ত দেখার জন্য অনেকদিন থেকেই অপেক্ষা করছিলেন অনুরাগীরা ৷ কুণাল ঘোষ বলেন, "দেবের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আমি দেবকে খুব ভালোবাসি, এর জন্য কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার নেই। কোন কোন কারণে একটু টুকটাক লেগে যায়, সেটা দেবও জানে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে দেব দেবই। আমাদের দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল আছে থাকবে।"
মাইক টেনে কুণালের ঘাড়ে হাত রেখে দেব বললেন, "কুণালদা আমার কাছের মানুষ। তিনি ছবিও করছেন, আমার শুভেচ্ছা। আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে থাকতে হবে। সাপোর্ট দরকার, নেতিবাচকতার কোনও জায়গা নেই। এটাই শুধু বলতে চাই।" এদিন টেকনিশিয়ানদের জন্য 4 লক্ষ টাকারও বেশি অঙ্কের টাকা ফেডারেশনের হাতে তুলে দিলেন দেব এবং শ্রীকান্ত মোহতা। 'রঘু ডাকাত' সিনেমার ট্রেলার লঞ্চের টাকা টেকনিশিয়ানদের জন্য সাহায্যস্বরূপ দেওয়া হবে তা আগেই ঘোষণা করেছিলেন দেব এবং শ্রীকান্ত মোহতা। এদিন সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে সোজা টেকনিশিয়ানে আসেন শ্রীকান্ত মোহতা।