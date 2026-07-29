পরিচালক বাবার হাত ধরে রূপোলি পর্দায় ভাগ্য অন্বেষণ যে সব বলি তারকার

পরিচালক বাবার হাত ধরে রূপোলি পর্দায় ভাগ্য অন্বেষণ যে সব বলি তারকার
দেব আনন্দের মতোই, রাজ কাপুর থেকে রাকেশ রোশনের মতো পরিচালকরা তাঁদের ছেলেদের প্রথম সিনেমা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 12:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: এভারগ্রিন অভিনেতা দেব আনন্দের ছেলে সুনীল আনন্দ প্রয়াত ৷ মৃত্যুকালে সুনীলের বয়স হয়েছিল 70 বছর ৷ মঙ্গলবার তাঁর পরিবার এই খবর সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, 26 জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুনীল আনন্দ মৃত্যুবরণ করেন। সুনীলের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই নেটিজেনরা খুঁজতে থাকেন, কী করতেন সুনীল ? কেন এতবড় কিংবদন্তি অভিনেতার ছেলে বিটাউনে পা না রেখে লন্ডনে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন ৷
জানা যায়, 1984 সালে বলিউডের অন্যতম আইকন দেব আনন্দ নিজের ছেলে সুনীলকে সিনেপর্দায় নিয়ে এসেছিলেন ৷ আনন্দ অউর আনন্দ সিনেমা, যা পরিচালনা করেছিলেন খোদ দেব আনন্দ, সেই সিনেমায় আত্মপ্রকাশ ঘটে সুনীলের ৷ কিন্তু সেই সিনেমা বক্সঅফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে ৷ এরপর তিনি 'কার থিফ' (1986), 'ম্যাঁয় তেরে লিয়ে' (1988)-এ অভিনয় করেন ৷ উইং সুন (Wing Tsun) মার্শাল আর্টে নিজের বাস্তব প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে 2001 সালে 'মাস্টার' (Master) নামে মার্শাল আর্ট সিনেমাও পরিচালনা করেন। কিন্তু সাফল্য তিনি পাননি ৷
অভিনয় জীবন শেষে সুনীল 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর বাবার সময়সূচি এবং পরিবারের প্রযোজনা সংস্থা 'নবকেতন ফিল্মস'-এর পরিচালনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 2008 সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ক্লাসিক চলচ্চিত্র 'গাইড'-এর প্রদর্শনী আয়োজনে তিনি সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি 'ভাগাটর মিক্সার' (Vagator Mixer) নামে একটি হলিউড প্রজেক্ট তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন।
দেব আনন্দের মতো বিটাউনে অনেকেই আছেন যাঁরা কখনও না কখনও নিজের সন্তানকে রূপোলি পর্দায় অভিষেক ঘটাতে সাহায্য করেছেন ৷ সুনীল আনন্দ সফল না হলেও, অনেক তারকা সন্তান আছেন যাঁরা পরিচালক বাবার হাত ধরে প্রথমবার সিনেদুনিয়ায় পা রেখেই খ্যাতি অর্জন করেছেন ৷ দেব আনন্দের মতোই, রাজ কাপুর থেকে রাকেশ রোশনের মতো পরিচালকরা তাঁদের ছেলেদের প্রথম সিনেমা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন ৷ কারণ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অন্য যেকারোও চেয়ে তাঁরাই কাজটি আরও ভালোভাবে করতে পারবেন।
রাজ কাপুর-ঋষি কাপুর
রাজ কাপুর তাঁর ছেলে ঋষি কাপুরকে নিয়ে প্রথম সিনেমা পরিচালনা করেন 'মেরা নাম জোকার' (1970)-এ। এই ছবিতে ঋষি রাজ কাপুরের চরিত্র-জোকার রাজু-র তরুণ বয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'ববি' (1973) ছবিতেও তাঁর ছেলেকে পরিচালনা করেন ৷ এই ছবিটির মাধ্যমেই মূলত ঋষি কাপুরের বলিউড জার্নি শুরু হয়েছিল। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ঋষি কাপুরকে ৷ 'কর্জ', 'প্রেম রোগ', 'খেল খেল' ম্যায়-মতো হিট সিনেমা জমা হতে থাকে রাজ কাপুরের ছেলের ঝুলিতে ৷
ফিরোজ খান-ফরদিন খান
জমকালো ও জাঁকজমকপূর্ণ সিনেমা পরিচালনার জন্য পরিচিত ফিরোজ খান তাঁর ছেলে ফারদিনকে 'প্রেম অগন' (1998) অ্যাকশন-রোমান্টিক সিনেমার মাধ্যমে রূপোলি পর্দায় নিয়ে আসেন। স্টাইলিশ খান-এর সন্তান হিসেবে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও, ফরদিনের অভিষেক হওয়া এই সিনেমা বক্সঅফিসে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয় ৷ এর পাঁচ বছর পর, ফিরোজ খান আবারও ফরদিনকে নিয়ে 'জানশিন' (2003) ছবিটি পরিচালনা করেন। শাহরুখ খানের 'কাল হো না হো'-র সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও ছবিটি শুরুর দিকে ভালো ব্যবসা করলেও পরে সেই গতি ধরে রাখতে পারেনি ৷
সুনীল দত্ত-সঞ্জয় দত্ত
সুনীল দত্তের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর ছেলে সঞ্জয় দত্ত বিটাউনে পা রাখেন 'রকি' (1981) সিনেমার হাত ধরে ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন সুনীল দত্ত ৷ প্রযোজনা করেছিলেন অমরজিৎ। এই সিনেমা বক্সঅফিসে যেমন সাফল্য লাভ করে, তেমনই বলিউড পেয়ে যায়, সঞ্জু বাবাকে ৷
রাকেশ রোশন-হৃতিক রোশন
প্রথম সারির পরিচালকদের তালিকায় জ্বলজ্বল করে রাকেশ রোশনের নাম ৷ ছেলে হৃতিককে নিয়ে 'কাহো না... প্যায়ার হ্যায়' (2000) পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন ৷ রাতারাতি সেই সিনেমা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে যায় ৷ একের পর এক রেকর্ড তৈরি করতে শুরু করে ৷ সুপারহিট সব গান এবং হৃতিকের অভিনব নাচের ভঙ্গিমার সুবাদে ছবিটি সেই বছরের অন্যতম বড় হিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বক্স অফিসের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টিকারী এই সিনেমা বলিউডকে উপহার দেয় এমন এক তারকাকে, যাঁর বাণিজ্যিক আবেদন ছিল আকাশচুম্বী। এরপর থেকে রোশন-জুটি যখনই একসঙ্গে কাজ করেছেন, তখনই তাঁরা আগের চেয়ে আরও বড় সাফল্যের নজির গড়েছেন। 'কোই... মিল গয়া' (2003), 'কৃষ' (2006) এবং 'কৃষ 3' (2013) ছবিগুলো হৃতিককে বলিউডের প্রথম অন-স্ক্রিন সুপারহিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
সানি দেওল-করণ দেওল
বলিউড অভিনেতা সানি দেওল তাঁর বড় ছেলে করণ দেওলকে 2019 সালের রোমান্টিক ড্রামা 'পল পল দিল কে পাস' (Pal Pal Dil Ke Paas)-এ পরিচালনা করেছেন। এই সিনেমার মাধ্যমেই করণ বলিউডে অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ সানি দেওল নিজেই এই সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজক ছিলেন। করণের বিপরীতে নবাগত অভিনেত্রী সাহের বাম্বা অভিনয় করেন। তবে বক্সঅফিসে সিনেমাটি ডাহা ফেল করে ৷ সিনেমাটি তৈরি করতে প্রায় 30 থেকে 45 কোটি টাকা খরচ হলেও গ্লোবালি আয় হয় মাত্র 10.03 কোটি টাকা ৷ তবে, অগস্ট মাসে মুক্তি পেতে চলা ঐতিহাসিক ড্রামা 'বাটওয়ারা 1947' (Batwara 1947)-এ সানি দেওল এবং করণ দেওলকে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে, যা পরিচালনা করছেন রাজকুমার সন্তোষী ।