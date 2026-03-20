ডিজাইনার মনীশের মায়ের অন্তিম যাত্রায় অভিষেক-ঐশ্বর্য, উপস্থিত বলিউডের একাধিক তারকা

মায়ের শেষ যাত্রায় অ্যাম্বুলে্স গাড়ি সেজে ওঠে একাধিক সাদা-গোলাপী রঙের ফুলে ৷

designer-manish-malhotra-mother-sudarshan-malhotra-passes-away-aishwarya-abhishek-to-kjo-celebs-pay-respects
ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশের মা প্রয়াত (এএনআই/আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 11:19 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 মার্চ: প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার মা সুদর্শন মালহোত্রা 94 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ মনীশের মায়ের মৃত্যুর খবরে বিনোদন ও ফ্যাশন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ মনীশের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে একাধিক তারকা এদিন উপস্থিত হন ডিজাইনারের বাড়িতে ৷ 20 মার্চ অর্থাৎ আজ সকালে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ পশ্চিমের শ্মশানে অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ৷

ডিজাইনারের দল একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, "আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় মা, শ্রীমতী সুদর্শন মালহোত্রা, 94 বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছেন ৷ রেখে গিয়েছেন ভালোবাসার স্মৃতি ও এমন এক উত্তরাধিকার যা আমাদের সর্বদা পথ দেখাবে। ওম শান্তি ৷"

এই খবর সামনে আসার পরেই বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক বড় বড় তারকা এই কঠিন সময়ে মনীশ মালহোত্রাকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন, করণ জোহর, কিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, বরুণ ধাওয়ান ও নাতাশা দালাল, করিশ্মা কাপুর, মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুর, অনন্যা লোহার, রবিনা ট্যান্ডন, পরিণীতি চোপড়া, রাঘব চড্ডাসোনালী বেন্দ্রে, জোয়া আখতার, নেহা ধুপিয়া, অঙ্গদ বেদি এই কঠিন সময়ে মনীশ মালহোত্রার পাশে এসে দাঁড়ান ৷

মনীশ তাঁর মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মাকে খুব ভালোবাসতেন ৷ প্রায়শই সোশাল মিডিয়ায় মায়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করতেন। গত বছর, মায়ের জন্মদিনে তিনি একটি আবেগঘন পোস্ট লিখেছিলেন। মাতৃ দিবসেও তিনি তাঁর মাকে তাঁর শক্তি এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পোস্টে জীবনে মায়ের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। মনীশ মালহোত্রা কয়েক দশক ধরে বলিউডে কাজ করেছেন এবং প্রায় প্রতিটি বড় তারকার সঙ্গেই তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একারণেই এই কঠিন সময়ে পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

