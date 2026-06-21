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স্বচ্ছতা আসুক বাংলা গানের দুনিয়ায়, 'বিশ্ব সঙ্গীত দিবস'-এ আর কী দাবি এই প্রজন্মের শিল্পীদের

বিশেষ দিনটি কতটা স্পেশাল এই প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে, কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনের কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

ETV BHARAT
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 21, 2026 at 5:25 PM IST

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কলকাতা, 21 জুন: বিশ্ব সঙ্গীত দিবস আজ, সুরের বন্ধনে মেতে উঠেছে গোটা বিশ্ব । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে'। সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে দিনটি শুধু উৎসবের নয়, বরং সুরের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার এক অনন্য উপলক্ষ ।

1982 সালে ফ্রান্সে প্রথমবার শুরু হয় বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উদযাপন । তারপর থেকে প্রতি বছর 21 জুন বিশ্বের একাধিক দেশে এই দিনটি পালন করা হয় । এই দিনের মূল লক্ষ্য হল পেশাদার এবং অপেশাদার - সব ধরনের শিল্পীদের জন্য একটি মুক্ত মঞ্চ তৈরি করা এবং সঙ্গীতকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা ।

'সঙ্গীত' এমন এক শিল্পমাধ্যম, যা মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ভাষার সীমা ছাড়িয়ে অসীমে পৌঁছে দিতে পারে । সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ, প্রতিবাদ কিংবা আশার কথা - সবকিছুরই প্রকাশ ঘটে সুরের মাধ্যমে । তাই সঙ্গীতকে বলা হয় বিশ্বের অন্যতম 'সর্বজনীন ভাষা'। ডিজিটাল যুগে সঙ্গীতের পরিধি আরও বেড়েছে । স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, সোশাল মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে আজ এক দেশের শিল্পীর গান মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের অন্য প্রান্তে । ফলে সঙ্গীত শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বিশ্বজনীন সংযোগেরও অন্যতম সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছে ।

তাই 'বিশ্ব সঙ্গীত দিবস' বা 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে' আমাদের মনে করিয়ে দেয় - সুরের কোনও সীমারেখা নেই । মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যাওয়ার ক্ষমতাই সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় শক্তি । আর সঙ্গীতের জন্য বরাদ্দ হওয়া বিশেষ দিনটি কতটা স্পেশাল এই প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে, আগামীদিনে বাংলার সঙ্গীত জগৎকে কীভাবে দেখতে চান তাঁরা, সেই ব্যাপারে কয়েকজন শিল্পীর কাছ থেকে তাঁদের কিছু মনের কথা শুনে নিল ইটিভি ভারত ।

শিল্পী অরিত্র দাশগুপ্ত বলেন, "বছরের 365টি দিনই আমার কাছে ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে । মিউজিক নিয়েই আমি সবসময় থাকি । ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে যখন শুতে যাই তখনও মিউজিক আমার সঙ্গে থাকে । মিউজিক আমার শয়নে স্বপনে মননে সবসময় আছে । আর আলাদা করে 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে' যদি আমরা ভাবি, তা হলে তো সেই দিনটা আরেকটু বেশি স্পেশাল, আরেকটু বেশি মিউজিক্যাল । প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও এই দিনে বেশ কিছু এনগেজমেন্ট আছে । বিকেলে একটা প্রোগ্রাম আছে । সকালে একটা চ্যানেলে লাইভ ছিল । গানে গানেই থাকবে দিনটা ।"

অরিত্র আরও বলেন, "শিল্পী হিসেবে এই দিনটায় আমার একটা কথাই ভাবনায় আসে যে, নতুন নতুন মিউজিক যদি পাওয়া যায় আর শেখা যায় তা হলে ভালো হয় । আর শ্রোতা হিসেবেও বলি, মিউজিক শুধুমাত্র মোড অফ এন্টারটেনমেন্ট নয়, মিউজিকের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, অনেক কিছু কাটিয়ে উঠতে পারি । অনেক ব্যথা বেদনাও ভুলে থাকার রসদ জোগায় সঙ্গীত । মিউজিক তো থেরাপির কাজও করে, যার গাল ভরা শব্দ 'মিউজিক থেরাপি'। আজকের এই বিশেষ দিনে দাঁড়িয়ে আমার একটাই চাহিদা, "নতুন মিউজিক যেন আসে । আর তা যেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেমন আগে ছড়িয়ে পড়ত । তেমন যেন ছড়িয়ে পড়ে । সে যেন কোথাও আটকে না-থাকে ।"

শিল্পী মধুরা ভট্টাচার্য বলেন, "'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে' একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আমার কাছে স্পেশাল তো অবশ্যই । তবে, কোনও বিশেষ দিন বিশেষভাবে মানার মানুষ নই আমি । কোনও 'ডে' নিয়েই উচ্ছ্বসিত নই । 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে'র ক্ষেত্রেও তাই । প্রত্যেকটা দিনের সকাল আমরা যারা গান গাই তারা সুর সাধনার মধ্যে দিয়েই শুরু করি বা করার চেষ্টা করি । সকালে উঠে ব্রাশ করাটা যেমন মাস্ট, তেমনই গলায় 'সা' লাগানোটাও মাস্ট । ফলে সুরের মধ্যেই বাস করার চেষ্টা করি । জানি না কতটা পারি । তাই প্রত্যেকটা দিনই আমার কাছে সুরের দিন, গানের দিন । তবে হ্যাঁ, একটা দিন সঙ্গীতের জন্য বরাদ্দ আছে সেটাও স্পেশাল ।"

এই বিশেষ দিনে মধুরা বাংলার সঙ্গীত জগতের আগামীর কথা ভেবে বলেন, "কথা যেহেতু বাংলার সঙ্গীত জগৎ নিয়ে, তাই বাংলা গানে বাংলার প্রভাব যাতে বেশি থাকে সেটাই চাই । যদিও সমস্ত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই অন্যান্য সঙ্গীতের প্রভাব পড়বে এবং সেখান থেকে নতুন ফর্ম তৈরি হবে বা সঙ্গীতের বিকাশ হবে, আর সেটাই কাম্য । কিন্তু অন্য একটা ফর্ম অফ মিউজিক যদি অন্য আরেকটা ফর্মে মাথাচাড়া দেয় তখন তো সেই অরিজিনাল ফর্মটা হারিয়ে যায় । আর সেটাই অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে আর কী । বিশেষ করে ফিল্ম বা ইনডিপেনডেন্ট গানের ক্ষেত্রে এটা হয়ে চলেছে । একই ধরনের বিট, একই সাউন্ডস্কেপের গান মানুষের কাছে বেশি পৌঁছে যাচ্ছে । এর ফলে তাতেই তারা বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে । আমি চাই এগুলোর পাশাপাশি ভালো যে গানগুলো হচ্ছে, যেখানে বাঙালিয়ানা বেশি আছে, বাংলার অরিজিনালিটি আছে সেগুলোও কদর পাক সমানভাবে । লোকগান, পুরাতনী বাংলা গান, পঞ্চকবির গান, মেলোডি প্রধান গান যেন আরেকটু বেশি প্রাধান্য পায় মানুষের কাছে । পাশাপাশি অন্যান্য প্রদেশীয় সঙ্গীতের যে প্রভাব বাংলা গানের উপরে পড়েছে সেটা একটু কমে গেলে আমার ভালো লাগার দিক হবে ।"

মধুরার মতে, "মানুষ গান কিনে শোনেন না তা বহু বছর হয়ে গেল । এর একটা ভালো দিকও আছে যদিও । শিল্পীরা আজ সোশাল মিডিয়া, ইউটিউবে নিজেদের গান রিলিজ করতে পারছেন স্বাধীনভাবে । তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের গান সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন । তবে, এটাও ভুললে চলবে না যে একটা গান তৈরির পিছনে অনেক খরচ থাকে । সেই মূল্যটা উঠে না-এলে কাজের আগ্রহও কমার সম্ভাবনা থেকে যায় । এখন মানুষ গান শোনেন কম, দেখেন বেশি । ফলে, দেখার উপর একটা খরচ ধরা থাকে । তাই আবার যদি ক্যাসেট বা সিডির দিন আসে তা হলে ভালো হবে । আসলে কিনে শুনলে সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ আর ইচ্ছেটা থাকে । আমরা ফ্রি-তে যা পাই তার মূল্য কমে যায় ।"

মধুরা আরও বলেন, "আমি চাই বাংলা সঙ্গীত জগৎ যেন স্বচ্ছ হয়, নির্ভেজাল হয়, দূষণমুক্ত হয় । অনেকের সঙ্গেই অনেক কিছু ঘটে চলে, অনেকেই এখানে অনেক কিছুর শিকার । সেগুলো যেন কমে বা ঘুচে যায় । আমার মতে, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বাড়লে শুধু সঙ্গীত নয়, সব কিছুরই ভালো হবে ।"

শিল্পী বিশাখজ্যোতি মজুমদার বলেন, "ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে আমরা শিল্পীরা রোজই সেলিব্রেট করি । আর আমার কাছে মিউজিক সেলিব্রেট করা মানে রোজদিন কিছু না-কিছু নতুন তৈরি করা । আজকের থেকে কালকেরটা বেটার বানানোর লক্ষ্যে থাকি আমি । আবার কালকের থেকে তার পরের দিনেরটা বেটার কিছু বানাতে চেষ্টা করি । আমি যেহেতু গান বানাই, তাই ওটা আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিছু না-কিছু বানাতেই থাকি । তা সে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের কোনও একটা পিস বা কোনও একটা গানের মুখরা বা অন্তরা । সেই জন্য প্রতিদিনই আমার কাছে মিউজিক ডে । সকাল থেকেই মিউজিকের মোড অন হয়ে যায়, যতক্ষণ না-ঘুমাতে যাই অন থাকে ।

তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক বছর এই দিনে আমি কোনও মিউজিক্যাল ফেস্টিভ্যাল থাকলে বা বড় কোনও শিল্পী এসে পারফর্ম করলে যাওয়ার চেষ্টা করি । এবার সেরকম কোনও প্ল্যান নেই । কাজের জন্য বেজায় ব্যস্ত আছি । আমার প্রযোজিত প্রথম ছবি 'আড়' প্যারিসের 'গঙ্গে-সুর-সেন' উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে । সেটাই আজ সেলিব্রেট করছি । এ ছাড়া প্রবীণ মিউজিশিয়ানদের গান আজ সেলিব্রেট করব । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বিটলস, শামদাদ বেগম, কেএল সাইগল, কিশোর কুমারকে সেলিব্রেট করছি আজ । গান নিয়ে আড্ডা দেব অনেকে মিলে । 'আড়'-এ ঠুমরি স্টাইলের কমোজিশন আছে । সেই নিয়েও আড্ডা-গান হবে ।"

বাংলার সঙ্গীত জগৎকে কীভাবে দেখতে চান বিশাখজ্যোতি ? উত্তরে বলেন, "বাংলার সঙ্গীত জগৎ এক সময় সারা ভারত তথা পৃথিবীর সঙ্গীতকে শাসন করত । সেই জায়গাটা আবার আমি দেখতে চাই । আর যেন কলকাতা সেই গানের আঁতুরঘর হয়ে ওঠে সেটাও আমি চাই । বাংলার সঙ্গীতজগতের স্বচ্ছতা চাই । আমি কলকাতায় না-থাকলেও গত কয়েকবছর ধরে শুনছি ওখানকার মিউজিক সেক্টরে স্বচ্ছতা কমে গেছে । মিউজিক নিয়ে স্বচ্ছতা বা সত্যতাটা না-থাকলে খুব মুশকিল । যে যোগ্য তাকে ঠিক জায়গায় বসানো উচিত । একইসঙ্গে যোগ্যদের কাজ পাওয়া উচিত । আমি কোনও লবির পক্ষে নই, স্বজনপোষণের পক্ষে নই । বড় ছবিতে কাজ করার পরেও আজও মুম্বইতে আমাকে নিজেকে প্রমাণ করে কাজটা খুঁজতে হয় । আসলে এটাই মুম্বইয়ের নিয়ম । কলকাতাতে দেখেছি যাঁদের জীবনে কিছু হয়নি, অবসাদগ্রস্ত তাঁরা নানা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জুড়ে মাথায় গিয়ে বসেছেন এবং তাঁরা তাঁদের সেই না-পাওয়ার যন্ত্রণার অকারণ শোধ তুলছেন আজকের প্রজন্মের উপর দিয়ে । তাই যোগ্য, নতুনরা কলকাতায় কাজ পাচ্ছে না ।"

তিনি আরও বলেন, "অর্গানাইজেশন থাকুক আপত্তি নেই । কিন্তু শিল্পীদের পাশে থাকুক এটাই কাম্য । কিন্তু অর্গানাইজেশনের নামে শিল্প নিয়ে তঞ্চকতা যেন না-হয়, স্বজনপোষণ না-হয় । একসময় পশ্চিমবঙ্গের গানবাজনা ভারত, পৃথিবীকে শাসন করেছে । বাঙালি শিল্পীরাই তা করে দেখিয়েছেন । আর এখন সেভাবে কোনও বাঙালি শিল্পীকে উঠে আসতে দেখছি না, কারণ তাঁরা উঠে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না । লবিবাজি, স্বজনপোষণের শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে তাঁদের ।"

তিনি বলেন, "শিল্প শুধুই উৎসব না । শিল্পীর প্রতিবাদের জায়গাটাও যেন থাকে । শিল্পীদের কণ্ঠরূদ্ধ যেন না-হয় বাংলার বুকে, এই সরকারের কাছে আমার সেটাই আবেদন । বাংলার শিল্পীদের কণ্ঠরূদ্ধ করা হয় বিভিন্নভাবে । সমাজের প্র‍তি শিল্পীর একটা বিশাল দায়বদ্ধতা থাকে । আগের সরকারের ক্ষেত্রে এটা ছিল না । যাঁদের গান মানুষ শোনে তাঁরাও কোথাও গিয়ে স্তাবকতা শুরু করেছিলেন । সেটা যেন আর না-হয় । সঙ্গীতের মাধ্যমে যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পায় সবাই । প্রতিবাদ যেন জারি থাকে । সেটাও শিল্পীর একটি সত্ত্বা । 'কেরালা স্টোরি'তে গান গাইবার পর 2023-এর পর থেকে আমি অলিখিতভাবে ব্যানড হয়ে গেছিলাম কলকাতায় । আমার সঙ্গে যাঁরা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, তাঁদের ডাকা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানে কিন্তু আমাকে নয় । সরকারের কোনও চিন্তাধারার বিরোধিতা করা মানেই ব্যানড বা ব্রাত্য । তবে, আমি তো এরকম প্রতিবাদী ছবিতে কাজ করবই । প্রতিবাদও শিল্পীর আরেকটি সত্ত্বা ।"

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