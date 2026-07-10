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চেক বাউন্স মামলায় বিপাকে রাজপাল, 3 মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

জানা গিয়েছে, নিজের পরিচালিত প্রথম ছবির জন্য একটি সংস্থা থেকে 5 কোটি টাকা ধার নিয়েছিলেন রাজপাল। ধার পরিশোধে গড়িমসি করলে শুরু হয় আইনি লড়াই ৷

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ফের সংশোধনাগারে যেতে হবে অভিনেতাকে (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 4:14 PM IST

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নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: ফের বিপাকে রাজপাল যাদব (Rajpal Yadav) ৷ চেক বাউন্স সংক্রান্ত (cheque bounce cases) সাতটি মামলায় বলিউডের এই বিশিষ্ট অভিনেতাকে তিন মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালত একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অঙ্কের জরিমানা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার এই মামলার রায় ঘোষণার সময় আদালতের পক্ষ থেকে রাজপাল যাদবের আচরণকে 'সন্দেহজনক' (dubious) বলে আখ্যা দেওয়া হয় ৷ ফের একবার অভিনেতাকে সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি।

বিচারপতি স্বর্ণ কান্ত শর্মা (Justice Swarana Kanta Sharma) এই রায় ঘোষণা করেন ৷ অভিনেতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতটি মামলার প্রতিটিতে অভিযোগকারীকে 1 কোটি 5 লক্ষ টাকা করে দিতে হবে রাজপাল যাদবকে। পাশাপাশি প্রতিটি মামলায় অভিযোগকারীকে আরও 1 কোটি 4 লক্ষ টাকা এবং রাজ্যকে 25 হাজার টাকা করে দিতে হবে ৷ শুধু রাজপাল যাদবই নন, এই মামলায় তাঁর স্ত্রী রাধা যাদবকেও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত তাঁর স্ত্রী রাধা যাদবকেও নির্দেশ দিয়েছে প্রতিটি মামলায় অভিযোগকারীকে 5 লক্ষ 51 হাজার 380 টাকা দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট করেছে, অভিনেতা ইতিমধ্যে যে 2.25 কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন তা চূড়ান্ত হিসাব থেকে বাদ যাবে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, 2010 সালে নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি 'আতা পাতা লাপাতা'-র জন্য 'মেসার্স মুরলী প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' নামক একটি সংস্থা থেকে 5 কোটি টাকা ধার নিয়েছিলেন রাজপাল। কিন্তু বক্সঅফিসে ছবিটি মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপর থেকেই ধার পরিশোধে অভিনেতা গড়িমসি শুরু করলে বিষয়টি দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পথে এগোয় ৷ সুদে-আসলে সেই বকেয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 9 কোটি টাকা। চেক বাউন্স সংক্রান্ত এই মামলাগুলিতে দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে অভিনেতা আইনি চাপে পড়লেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও রাজপাল যাদব বা তাঁর আইনজীবীদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, 2018 সালে চেক বাউন্স মামলায় রাজপাল যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাধাকে দোষী সাব্যস্ত করে 6 মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। 2019 সালে নিম্ন আদালতের সেই রায় বহাল রাখে সেশন কোর্ট। এরপরই সাজার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিনেতা। 2024 সালের জুন মাসে বকেয়া টাকা মেটানোর জন্য রাজপালকে সঠিক পদক্ষেপ ও সময় দিয়ে সাময়িকভাবে তাঁর সাজা স্থগিত করে হাইকোর্ট। 2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারিতে, বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজপালকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় আদালত। আত্মসমর্পণের ঠিক আগে এক সাক্ষাৎকারে রাজপাল যাদব পরিস্কার জানিয়ে দেন, তার কাছে টাকা নেই ৷ টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না ৷ এরপর অভিনেতা আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে তিহার জেলে পাঠানো হয়।

বলিউডের অন্যতম কমেডিয়ান রাজপাল যাদব ৷ 'হাঙ্গামা', 'ভুল ভুলাইয়া', 'চুপ চুপ কে', 'গরম মশালা', 'ভুল ভুলাইয়া 2' এবং 'ভুলাইয়া 3'-সহ একাধিক ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর কঠিন সময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সোনু সুদ, অজয় দেবগন, সলমন খান থেকে শুরু করে গুরমিত চৌধুরী ৷ অনেকেই অভিনেতাকে আর্থিক সাহায্য করেন ৷ গত 16 ফেব্রুয়ারি তিহার জেল থেকে এই মামলায় জামিন পেয়েছিলেন অভিনেতা। তবে শুক্রবার হাইকোর্টের নির্দেশে ফের তাঁকে সংশোধনাগারে যেতে হবে ৷

Last Updated : July 10, 2026 at 4:14 PM IST

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RAJPAL YADAV CHEQUE BOUNCE CASES

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