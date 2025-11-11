দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণ ! শোকাহতদের পাশে থাকার বার্তা তারকাদের
দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকাহতদের পাশে থাকার বার্তা তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 12:34 PM IST
মুম্বই, 11 নভেম্বর: সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে দিল্লি ৷ বিস্ফোরণে 10 জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বলিউড তারকারা ।
অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "দিল্লিতে বিস্ফোরণে নিহতের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ এই ঘটনা ভয়ঙ্কর ৷" অভিনেতা সনু সুদ লেখেন, "আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকাহত ৷ সব হারানো পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল ৷ চলুন তাঁদের পাশে দাঁড়াই ৷ শান্তি বার্তা নিয়ে আসি ৷"
Condolences to all those bereaved families who lost their loved ones in the Delhi blast . Horrible news .— Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 10, 2025
দক্ষিণী তারকা ও তামিলাগা ভেট্ট্রি কাজাগাম পার্টির নেতা, থালাপতি বিজয়ও শোক প্রকাশ করে বলেছেন, "দিল্লির লালকেল্লা মেট্রোর কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের খবরে গভীরভাবে মর্মাহত এবং দুঃখিত ৷ যেখানে মূল্যবান প্রাণহানি ঘটেছে। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"
Deeply shocked and saddened by the news of car explosion near Red Fort Metro, Delhi that has claimed precious lives.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) November 10, 2025
My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. Wishing speedy recovery to all those injured.
ঋদ্ধিমা কাপুরও তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে নিহতদের এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবার এবং আহতদের জন্য আমার প্রার্থনা। বিস্ফোরণে শোকাহত ৷ প্রশাসন যেন দোষীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেয়। প্রার্থনা ৷"
সিদ্ধার্থ মালহোত্রা লেখেন, "দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকাহত ৷ প্রতিটি পরিবার সতর্ক থাকুক, সাবধানে থাকুক এই প্রার্থনা করি ৷"
অভিনেতা বিনীত কুমার সিং লিখেছেন, "দিল্লিতে মর্মান্তিক বিস্ফোরণে আমি হতবাক এবং গভীরভাবে শোকাহত। আমার প্রার্থনা নিহতদের এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে রয়েছে ৷" অভিনেত্রী নেহা শর্মাও নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, "নয়াদিল্লিতে মর্মান্তিক বিস্ফোরণে গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। প্রিয়জনদের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা ৷ আহতদের শক্তি এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাই ৷"
My heart reaches out to everyone impacted by today’s tragic blast near the Red Fort in Delhi. 💔 Let’s support the victims, look out for each other, and commit to peace.— sonu sood (@SonuSood) November 10, 2025
মূলত, দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার প্রায় 3 ঘণ্টা আগে থেকে লালকেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আই 20 গাড়িটি ৷ পরে চলন্ত অবস্থায় তাতে বিস্ফোরণ হয় ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবার এমনটাই জানিয়েছে রাজধানীর পুলিশ ৷ গুরুগ্রাম থেকে ইতিমধ্যেই গাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে ৷ চলছে জিজ্ঞাসাবাদ ৷