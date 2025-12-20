মিনি সিনেমা হল যেন শহরের গন্ধমাখা জায়গায় না তৈরি হয়- দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত

মিনি সিনেমা হল যেন শহরের গন্ধমাখা জায়গায় না তৈরি হয়- দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত
নাট্যকার, পরিচালক দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত বলেন, "গ্রামে, মফঃস্বলে ছবি দেখার যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই ব্যবস্থা সত্যিই করা হলে এই ইন্ডাস্ট্রির শ্রী বৃদ্ধি হবে ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: টলিউডকে চাঙ্গা করতে নতুন পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের তরফে নিয়ে আসা হল মিনি সিনেমা পলিসি। সম্প্রতি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্যবসায়ী বাণিজ্য সম্মেলন। সেখানেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পলিসির কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "বাংলা সিনে দুনিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করতে আজ আমরা নিয়ে এলাম মিনি সিনেমা পলিসি, যাতে আমরা অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে নিয়েছি। বড় সিনেমা হলের বদলে ছোট ছোট সিনেমা হল থাকবে যেখানে অনেক মানুষ বসে সিনেমা উপভোগ করতে পারবেন।"
মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এও জানানো হয়, "রাজ্য সরকারের তরফে রাজারহাটে একটি ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কালচারাল পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। এর জন্য 1 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার ছাড়া হয়েছে। যেখানে একসঙ্গে 1 লাখের বেশি মানুষ একত্রিত হতে পারবেন কালচারাল অনুষ্ঠানের জন্য।"
মিনি সিনেমা পলিসির হাত ধরে সিনেমাপ্রেমীদের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আরও ভাল হবে বলে আশাবাদী টলিউড। একইভাবে টলিউডের উন্নতিতে এই মিনি সিনেমা পলিসি অনেক সাহায্য করবে এবং স্থানীয় ব্যবসা বাড়াবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এই পলিসির আওতায় 50 সিটের সিনেমা হল শুরু হবে রাজ্যে। ছোট যে হলগুলো রয়েছে গ্রামীণ এলাকা বা মফঃস্বলগুলোতে, সেগুলোকেই সিনেমা হল বানানো হবে। অল্প দর্শকাসন নিয়ে শুরু হবে এই সিনেমা হলগুলো।
এই বিষয়ে অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ দিই। মিনি সিনেমা হল গ্রাম বা মফঃস্বলে চালু হলে সেখানকার বহু সংখ্যক মানুষ সিনেমা দেখার সুযোগ পাবেন। শহরে যখন সিনেমার প্রিমিয়ার হয় শহুরে মানুষ আর সংবাদ মাধ্যম, ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পাই। অন্যান্য সময়েও একই চিত্র। 'খাদান' বা এই জাতীয় ছবি ছাড়া অন্যান্য ছবির ক্ষেত্রে গ্রামের দর্শক দেখতে পাই না। গ্রামে, মফঃস্বলে ছবি দেখার যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই ব্যবস্থা সত্যিই করা হলে এই ইন্ডাস্ট্রির শ্রী বৃদ্ধি হবে এটা একদমই সত্যি।"
তিনি আরও বলেন, "গ্রামে পর্দা টানিয়ে 'বাকিটা ব্যক্তিগত'র মতো অসংখ্য ছবি দেখিয়ে গিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য। মিনি সিনেমা পলিসি চালু হলে অনেক ছোট বাজেটের ছবিও তৈরি হবে। শহরকেন্দ্রিক হাইরাইজ বিল্ডিং-এর গল্পের বাইরেও গল্প আছে অনেক। তা আর আসে কই সিনেমা হয়ে? সবাই লার্জার দ্যান লাইফ ছবি বানাচ্ছে। কেউ আর রিয়েল লাইফ বানাচ্ছে না। গ্রামের মানুষের জীবনের অনেক খুঁটিনাটি আছে। তাদের জীবনেরও অনেক গল্প আছে। কথা আছে। গ্রাম থেকে অনেক মানুষ এখানে 100 দিনের কাজ করতে আসত। তাদের মধ্যে কেউ আগে গম্ভীরা গাইত কেউ বা ছৌ নাচত। এরাই তো হারিয়ে যাচ্ছে। এদের জীবনের অনেক গল্প আছে। এগুলো জানা দরকার সবার। আমার মনে হয় মিনি সিনেমা হল এলে, ছবি দেখানোর জায়গা বাড়লে সেই সব গল্পও উঠে আসবে ছবিতে। তবে, মিনি সিনেমা হল যেন শহরের গন্ধ মাখা জায়গায় তৈরি না হয়।"
এই ব্যাপারে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বাংলার প্রথম মিনি সিনেমা তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে তিনি সেই মিনি সিনেমা হল গড়ে তুলছেন। অভিনেতা আশাবাদী যে তাঁরা শীঘ্রই অনুমতি পেয়ে যাবেন সেটা চালু করার।
কী কী সুবিধা থাকবে মিনি সিনেমা হলগুলোতে?
এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে যুক্ত স্ক্রিন থাকবে, একজন কম্পিউটার জানা অপারেটর, এসির সুব্যবস্থা এবং অন্তত যেন 50 জন বসে সিনেমা দেখতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকবে। ডেস্কটপ বা সার্ভারের সঙ্গে কানেক্ট করে প্রজেক্টরের সাহায্যে এখানে সিনেমা দেখানো হবে। নিশ্চিত করতে হবে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। স্ক্রিনের মাথা যেন প্রথম সারিতে যে দর্শক বসবেন তাঁদের চোখের অ্যাঙ্গেলের 45 ডিগ্রির বেশি না হয়। আর শেষের সারির দর্শকদের জন্য সেই অ্যাঙ্গেল হবে 25 ডিগ্রি।
মিনি সিনেমা হল বানানোর জন্য যে বাড়িতে সিনেমা হলটি বানানো হবে সেটার ফিট সার্টিফিকেট প্রয়োজন। মিনি সিনেমা হল বানানোর অনুমতি নিতে হবে নির্দিষ্ট জেলার জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনারের থেকে। তাঁদের দিতে হবে নির্দিষ্ট প্রজেক্ট আউটলাইন। পুলিশ সেই জায়গায় গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখবে এবং নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেবে পরর্বতী সাতদিনের মধ্যে। তারপরই মিলবে লাইসেন্স। আবেদন করার পর লাইসেন্স পাওয়া, এই গোটা বিষয়টা এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।