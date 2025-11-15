'আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রমকে...' 8 ঘণ্টা শিফট বিতর্কে ফের সওয়াল দীপিকার

'আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রমকে...' 8 ঘণ্টা শিফট বিতর্কে ফের সওয়াল দীপিকার
অভিনেত্রীর কথায়, "প্রতিদিন আট ঘন্টা কাজ করা মানুষের শরীর ও মনের জন্য যথেষ্ট । আপনি যখন সুস্থ থাকবেন তখনই নিজের সেরাটা দিতে পারবেন।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 1:06 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: শো-বিজের দুনিয়ায় স্বাবলম্বী হয়েছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone) ৷ দেখতে দেখতে 18 বছর হয়ে গেল তাঁর এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ তবে যদি মডেলিংয়ের সময় ধরা হয় তাহলে তা পূর্ণ করছে 20 বছর ৷ সিনে দুনিয়ায় দীপিকা নিজেই এখন একটা ব্র্যান্ড ৷ সম্প্রতি এক ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে নিজের সাফল্য নিয়ে কথা বলেছেন দীপিকা ৷ পাশাপাশি ফের একবার ইন্ডাস্ট্রিতে 8 ঘণ্টা কাজ নিয়ে সওয়াল তুলেছেন ওম শান্তি ওম অভিনেত্রী ৷
2 বছরের নানা বিজ্ঞাপণ, ফ্যাশন শো করার পর তাঁর ঝুলিতে আসে ফারহা খানের ওম শান্তি ওম ৷ সালটা 2007 ৷ প্রথম ছবিতেই ব্রেক শাহরুখ খানের বিপরীতে ৷ সেই শুরু ৷ আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি পর্দার মস্তানিকে ৷ কেরিয়ারের এতগুলো বছর লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় কাটানোর পর সাফল্যর সংজ্ঞা তাঁর কাছে কী জানতে চাওয়া হলে অভিনেত্রী বলেন, "কম বয়সে সাফল্য মানে বোঝায় যশ-খ্যাতি আর টাকা-পয়সা ৷ লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আসা ৷ কিন্তু যখন তুমি বড় হতে থাকবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের সেই সংজ্ঞা বদলাতে শুরু করবে ৷"
অভিনেত্রীর কথায়, "বর্তমানে আমার কাছে সাফল্য মানে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভালো থাকা ৷ সময় আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ ৷ তুমি সেটা কীভাবে খরচ করছ, কার সঙ্গে খরচ করছ সেটা বাছার স্বাধীনতা থাকা, আমার কাছে সাফল্যর মানে এটাই ৷"
এরপরেই প্রশ্ন আসে, সন্তান অর্থাৎ দুয়া আসার পর কীভাবে সবদিক সামলাচ্ছেন ৷ এরপরেই দীপিকা 8 ঘণ্টার শিফটের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রমকে স্বাভাবিক করে তুলেছি। আমরা ক্লান্তিবোধকে প্রতিশ্রুতি হিসেবে ভুল করি। প্রতিদিন আট ঘন্টা কাজ করা মানুষের শরীর ও মনের জন্য যথেষ্ট। আপনি যখন সুস্থ থাকবেন তখনই নিজের সেরাটা দিতে পারবেন। আমার অফিসে, সোমবার থেকে শুক্রবার আট ঘন্টা কাজ হয়। আমাদের অফিসে মেটারনিটি ও পেটারনিটি পলিসিস রয়েছে ৷ আমাদের সন্তানদের কাজের জায়গায় নিয়ে আসাটা আরও বেশি স্বাভাবিক করা উচিত।"
পুরুষশাসিত দুনিয়ায়, দীপিকার এই স্ট্যান্ড পয়েন্ট আগামিদিনে বিনোদন জগতে মেয়ের কাজের জায়গা আরও শক্তিশালী করবে, তা বলাই যায় ৷