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দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনে দীপিকার মাতৃত্বকালীন ফটোশুট, কী বার্তা রণবীরের ?

পরিবারে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির মাঝে তোলা বেশ কিছু মিষ্টি মুহূর্ত নানা ছবিতে ফুটে উঠেছে। অভিনন্দন অনুরাগীদের ৷

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দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনে মিষ্টি ফ্রেমে দীপিকা-রণবীর (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 9:53 AM IST

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হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone) এবং রণবীর সিং (Ranveer Singh) তাঁদের মেয়ে দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনকে করে তুলেছেন আরও বিশেষ ৷ বর্তমানে দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় থাকা এই বলিউড দম্পতি 'ম্যাটারনিটি ফটোশুট'-এর বেশ কিছু অন্তরঙ্গ সাদা-কালো ছবি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে তাঁদের ছোট্ট মেয়েকেও দেখা গিয়েছে। মঙ্গলবার দীপিকা ও রণবীর যৌথভাবে এই পোস্ট শেয়ার করেন। ঘোষণাটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে তাঁরা লেখেন, "বেবি দুয়া এবং আমাদের হৃদয়-উভয়ই বড় হচ্ছে ! আপনাদের আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ !"

পরিবারে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির মাঝে তোলা বেশ কিছু মিষ্টি মুহূর্ত নানা ছবিতে ফুটে উঠেছে। একটি ছবিতে দেখা যায়, রণবীর পরম আদরে দীপিকার বেবি বাম্প ছুঁয়ে আছেন এবং দুজনে কপালে কপাল ঠেকিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন। গর্ভাবস্থাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা লেস ও নেটের তৈরি আঁটসাঁট পোশাকে দীপিকাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে ৷ অন্যদিকে রণবীরকে দেখা গিয়েছে সাদা শার্ট ও ট্রাউজারের সাধারণ সাজে।

তবে ছবিগুলোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো ছোট্ট দুয়া। একটি ছবিতে দেখা যায়, বাবা-মা দুপাশে নিচু হয়ে বসে আছেন আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। আরেকটি ছবিতে মা-বাবার সঙ্গে শিশুটির আনন্দঘন মুহূর্ত ধরা পড়েছে। দুয়াকে কলারযুক্ত টপ ও ট্রাউজার্স পরা অবস্থায় দেখা যায় ৷ তার চুলগুলো ফিতা দিয়ে বেঁধে দুটি পনিটেল করা ছিল।

2024 সালে প্রথম কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানোর পর থেকেই দীপিকা ও রণবীর তাকে মূলত লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছেন। তাই সাম্প্রতিক এই পোস্ট অনুরাগীদের জন্য ছিল মন ছুঁয়ে যাওয়া মুহূর্ত ৷ যেখানে দেখা গেল পরিবারটি 'দুয়া'-র দ্বিতীয় জন্মদিন উদযাপন করছে এবং দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পোস্টটি প্রকাশের পরপরই অনুরাগী ও সিনে জগতের বন্ধুদের ভালোবাসায় ভরে ওঠে। 'ধুরন্ধর' সিনেমায় রণবীরের সহ-অভিনেত্রী সারা অর্জুন তাঁদের 'সবচেয়ে মিষ্টি পরিবার' বলে অভিহিত করেন ৷ অন্যদিকে, দীপিকার সঙ্গে আসন্ন 'রাকা' সিনেমায় কাজ করা পরিচালক অ্যাটলিও কমেন্ট সেকশনে 'হার্ট' ইমোজি ব্যবহার করেন ৷

দীপিকা ও রণবীর এই বছরের শুরুর দিকে সোশাল মিডিয়ায় যৌথভাবে তাদের দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। এই দম্পতির প্রথম সন্তান, দুয়া পাড়ুকোন সিং-এর জন্ম হয় 2024 সালের 8 সেপ্টেম্বর। দীর্ঘ সময় প্রেমের সম্পর্কের পর, 2018 সালের 14 নভেম্বর ইতালির লেক কোমোতে এক জমকালো অথচ ঘরোয়া আয়োজনে দীপিকা ও রণবীর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। সঞ্জয়লীলা বানসালির 'গোলিয়োঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা' সিনেমায় কাজ করার সময় তাঁদের প্রথম পরিচয় হয় ৷ পরবর্তীতে তাঁরা 'বাজিরাও মস্তানি' ও 'পদ্মাবত'-এর মতো সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেন।

কাজের ক্ষেত্রে, দীপিকাকে এরপর দেখা যাবে সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' (King) সিনেমায়, যেখানে শাহরুখ খান ও সুহানা খানও অভিনয় করছেন। এছাড়া তিনি আল্লু অর্জুন অভিনীত অ্যাটলির সায়েন্স-ফিকশন অ্যাকশন সিনেমা 'রাকা' (Raaka)-রও অংশ। অন্যদিকে, রণবীরকে অতি সম্প্রতি 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) ফ্র্যাঞ্চাইজিতে দেখা গিয়েছে।

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