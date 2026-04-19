দিদি দুয়া'র হাত দিয়েই সুখবর ! দ্বিতীয় সন্তান আসার ঘোষণা দীপিকা-রণবীরের

দিদি দুয়া'র হাত দিয়েই সুখবর ! দ্বিতীয় সন্তান আসার ঘোষণা দীপিকা-রণবীরের
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় মিষ্টি একটি ছবি পোস্ট করে এই সুখবর দিলেন দীপবীর জুটি ৷ শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছে তাঁদের কমেন্ট বক্স ৷ কে কী লিখলেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 19, 2026 at 2:19 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: বিচ্ছেদের জল্পনায় জল ঢাললেন দীপিকা পাডুকোন ও রণবীর সিং ৷ শুধু তাই নয়, রবিবারের দুপুরে একটি খবর দিয়ে সকলকে চমকে দিলেন তাঁরা ৷ দু'বছরের মাথায় ফের বাবা-মা হচ্ছে দীপবীর জুটি ৷ দিদি হতে চলেছে দুয়া ৷ মেয়ের হাত দিয়েই দ্বিতীয় সন্তান আসার সুখবরের ঘোষণা করলেন বলিউডের এই পাওয়ার-কাপল ৷
এদিন সুন্দর ছবির মাধ্যমে ফের মা-বাবা হওয়ার কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন দীপিকা ও রণবীর । পোস্টটিতে তাঁদের মেয়ে দুয়ার এক ঝলক ছিল, যা ঘোষণাটিকে আরও বেশি হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে । এই মিষ্টি ছবিতে ছোট্ট দুয়াকে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট ধরে থাকতে দেখা যায় ৷ ওই কিটে প্রেগন্যান্সি পজিটিভ দেখা যাচ্ছে । পোস্টের সঙ্গে বড় কোনও ক্যাপশন দিতে দেখা যায়নি ওই জুটিকে ৷ বরং কেবল দুটি ইভিল আই ইমোজি দিয়ে এই খুশির খবর সকলকে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানান তাঁরা ৷
আর দীপবীরের এই নতুন সদস্য আগমনের ঘোষণার পরই কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোস্টে শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যায় ৷ হার্ট ইমোজিতে ভরে যায় পোস্টটি । অনুরাগীদের পাশাপাশি অনেক তারকা এই সুখবর শুনে শুভেচ্ছা জানান । সেই তালিকায় রয়েছে সদ্য মা হওয়া পরিণীতি চোপড়া, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ভূমি পেডনেকার, সামান্থা রুথ প্রভু, কিয়ারা আদবানি, অনন্যা পাণ্ডের মতো অভিনেত্রীরা । অনুরাগীরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এবং এই ঘোষণাকে 'মিষ্টি', 'মন-ভালো করা খবর' ও 'নির্মল আনন্দ' বলে অভিহিত করেছেন ।
2024 সালের 8 সেপ্টেম্বরে দীপিকা ও রণবীর তাঁদের প্রথম সন্তান কন্যা দুয়াকে স্বাগত জানান । এই দম্পতি বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁদের সন্তান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গোপন রেখেছিলেন । পরে দিওয়ালি উদযাপনের সময় তাঁরা দুয়াকে প্রকাশ্যে আনেন এবং বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাকে ৷ পাশাপাশি সেইসময় মেয়ের নামও প্রকাশ্যে আনেন তাঁরা । দীপবীর জুটি জানান, 'দুয়া' শব্দের অর্থ প্রার্থনা এবং মেয়েকে তাদের প্রার্থনার ফল হিসেবে বর্ণনা করেন । তারপর থেকে অনুরাগীরা দুয়ার ঝলক পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে ৷
এই জুটির প্রেমের গল্প বরাবরই সবার নজর কেড়েছে । বেশ কয়েক বছর প্রেম করার পর দীপিকা ও রণবীর 2018 সালের নভেম্বরে ইতালিতে এক সুন্দর অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । কোঙ্কনি ও সিন্ধ্রি উভয় মতেই তাঁদের বিয়ে হয় ৷ এরপর ভারতে চলচ্চিত্র জগতের বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জমকালো রিসেপশনের আয়োজন করেন তাঁরা ।
পেশাগত জীবনে দুই তারকাই খুব ব্যস্ত । রণবীর তাঁর সাম্প্রতিক মুক্তি পাওয়া ছবি ধুরন্ধর টুয়ের সাফল্য উপভোগ করছেন এবং তাঁর হাতে সামনে একাধিক ছবির কাজ রয়েছে । দীপিকারও সামনে বেশ কিছু আকর্ষণীয় কাজ রয়েছে, যার মধ্যে বড় মাপের ছবিও রয়েছে ৷ তার মাঝে দীপিকার দ্বিতীয় সন্তান আগমনের ঘোষণা নিঃসন্দেহে অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন তুলেছে এই অবস্থাতেই কি ছবির শুটিং করবেন অভিনেত্রী ! কারণ সম্প্রতি 8 ঘণ্টা শিফটে কাজ করার দাবি জানিয়েছিলেন দীপিকা ৷ আর তাঁর এই দাবিকে ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল সিনেমহলে ৷ অনেকে তাঁর এই দাবিকে সমর্থনকে করলেও বিপক্ষেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে বেশ কয়েকজনকে ৷