'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা'য় নজরকাড়া ওপার বাংলার দীপান্বিতা মার্টিন

'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা'য় নজরকাড়া ওপার বাংলার দীপান্বিতা মার্টিন
ওপার বাংলার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিনের বাংলা ছবি 'মানুষের বাগান' নন্দনে দর্শকদের প্রশংসা পয়েছে ৷ কেমন চরিত্রে ছিলেন তিনি?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: শেষ হল 'ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ ইন্ডিয়া' নিবেদিত পঞ্চম 'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা'। ফেস্টিভ্যালে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিন । তাঁর অভিনীত বাংলা ছবি 'মানুষের বাগান' নন্দনে দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে ।
ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিনের অভিনয় সাড়া ফেলেছে কলকাতার নন্দনে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা'-তে । গতকাল সন্ধ্যায় নন্দনে দেখানো হয়েছে 85 মিনিটের এই ছবিটি । দীপান্বিতা অভিনীত নুরুল আলম আতিক পরিচালিত বাংলাদেশি ছবি 'মানুষের বাগান (দ্য গার্ডেন অব হিউম্যানস)' সামাজিক বাস্তবতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি । এই ছবিতে এক আবেগঘন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপান্বিতা ।
'মানুষের বাগান' ছবিতে কেমন চরিত্রে দীপান্বিতা ?
ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে দীপান্বিতা মার্টিনের সঙ্গে । দীপান্বিতা এই ছবিতে নিজের চরিত্রটি নিয়ে বলতে গিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানান, এই চরিত্রটি একজন সংগ্রামী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের দৃঢ়চেতা তরুণীর । শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের একমাত্র দেখাশোনার দায়িত্ব তার কাঁধে । সংসার চালানোর পাশাপাশি আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বেঁচে থাকার লড়াইও চালিয়ে যেতে হয় তাকে ।
পাশাপাশি, মানসিকভাবে অসুস্থ এক তরুণের প্রতি সে গভীরভাবে অনুরক্ত । তাকে ভালোবাসে, তার যত্নও নেয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তরুণই তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে । ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, কঠিন বাস্তবতা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য শক্তির এক আবেগঘন ও বহুস্তরীয় রূপায়ণ এই চরিত্রটি ।
তবে, শুধু সংসার আর জীবনসংগ্রাম নয়, চরিত্রটির জীবনে রয়েছে ভালোবাসার জটিলতাও । মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এক তরুণের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত সে । তাকে ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই তরুণের কাছ থেকেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় ।
'মানুষের বাগান'-এ দীপান্বিতার চরিত্রে একসঙ্গে ধরা পড়েছে ভালোবাসা, ত্যাগ, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই এবং ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিক শক্তি ।
কে এই দীপান্বিতা ?
দীপান্বিতা মার্টিন বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন করেছেন তিনি । এখনও পর্যন্ত 12টি পূর্ণদৈর্ঘের ছবিতে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী । তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'মাটির জাহাজ', 'জলছবি', 'শিমু', 'ইলিশের স্বাদ', 'গোর (দ্য গ্রেভ)', 'পায়ের তলায় মাটি নেই', 'পাতালঘর', 'অনাবৃত', 'দ্য ক্লাউডস ওয়োক নো ক্লকস', 'মানুষের বাগান' এবং 'কাঁঠাল'।
'গোর'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার পান তিনি
দীপান্বিতার অভিনয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'গোর (দ্য গ্রেভ)'। বাংলা শব্দ 'গোর'-এর অর্থ 'কবর'। বাংলা ও ইংরেজি - দুই ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি বাংলাদেশের প্রথম দিকের দ্বিভাষিক পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্রগুলির অন্যতম । এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য 2020 সালে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পান দীপান্বিতা । পাশাপাশি ভারতের টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ডেও সম্মানিত হয়েছেন তিনি ।
তাঁর অভিনীত 'শিমু' এবং 'পায়ের তলায় মাটি নেই' ছবিও একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। 'গোর (দ্য গ্রেভ)' বাংলাদেশের হয়ে হলিউড অস্কারের 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে জমা পড়ে ।
এখন প্রশ্ন, এই ছবিটি কি দেখা যাবে আসন্ন 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ? সেই বিষয়ে এখনও জানা যায়নি কিছুই । সময় বলবে সেই কথা ।