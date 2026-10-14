ফিরে দেখা: দুর্গাপুজোকে ঘিরে বাংলা ছবির এক দশকের সফর
Films over Durga Puja: 2016-2026 সালের মধ্যে তৈরি বেশ কিছু ছবিতে দুর্গাপুজো নিছক পটভূমি হয়ে থাকেনি, বরং কাহিনির গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 4:34 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: পুজোয় এবার বাংলা ছবির মহাযুদ্ধ । একই সময়ে মুক্তি পেতে চলেছে চারটি বিগ বাজেটের ছবি । ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অ্যাকশন, অপরাধ, রহস্য ও প্রেম - দর্শকের পছন্দের প্রায় সব উপকরণই রয়েছে এবারের পুজোর ছবির তালিকায় । একদিকে জনপ্রিয় তারকা ও জুটি, অন্যদিকে সফল ছবির সিক্যুয়েল এবং পরিচিত ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন কিস্তি । ফলে বক্স অফিসের লড়াই শুধু ছবির সঙ্গে ছবির নয়, গল্প, তারকা-আকর্ষণ এবং দর্শকের প্রত্যাশারও ।
তবে পুজোর বাংলা ছবির প্রসঙ্গে আরও একটি দিক ফিরে দেখা যাক । দুর্গাপুজো বাঙালির জীবনে শুধু উৎসব নয়, স্মৃতি, আবেগ, পারিবারিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও অবিচ্ছেদ্য অংশ । স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সিনেমার পর্দাতেও নানা সময়ে নানা ভাবে এসেছে দুর্গাপুজো । কখনও পুজোকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের গল্প, কখনও তা হয়ে উঠেছে রহস্যের সূত্র, আবার কখনও উৎসবের আবহেই ফুটে উঠেছে মানুষের স্বপ্ন, সংঘাত ও আবেগ ।
যদিও ছবিতে দুর্গাপুজোর দৃশ্য থাকা আর গল্পের সঙ্গে পুজোর নিবিড় যোগ থাকা এক বিষয় নয় । 2016 থেকে 2026 সালের বাংলা ছবির দিকে তাকালে দেখা যায়, বেশ কিছু ছবিতে দুর্গাপুজো নিছক পটভূমি হয়ে থাকেনি, বরং কাহিনির গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । চতুর্থীর দিনে পুজোর আবহে ফিরে দেখা যাক সেই ছবিগুলির কয়েকটি ।
দুর্গা সহায় (2017)
পরিচালনা: অরিন্দম শীল
মহালয়ার দিন এক বনেদি বাড়িতে দুর্গা নামে এক পরিচারিকার আগমন । তাকে ঘিরে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং নানা রহস্যের জাল ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে । দশমীর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে সেই কাহিনি । ছবিতে দুর্গাপুজোর দিনগুলি শুধুই উৎসবের আবহ তৈরি করেনি, বরং গল্পের কাঠামো নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ।
উমা (2018)
পরিচালনা: সৃজিত মুখোপাধ্যায়
কলকাতার দুর্গাপুজো দেখার স্বপ্ন দেখে ছোট্ট উমা । কিন্তু মারণরোগে আক্রান্ত মেয়েটির সেই ইচ্ছাপূরণ কি আদৌ সম্ভব? উমার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে তার বাবা এবং শহরের মানুষ মিলে তৈরি করেন এক অভিনব আয়োজন । দুর্গাপুজো এখানে নিছক উৎসব নয়, বরং ভালোবাসা, মানবিকতা এবং একটি শিশুর স্বপ্নপূরণের আবেগঘন মাধ্যম ।
দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন (2019)
পরিচালনা: ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়
সোনাদা, আবির ও ঝিনুকের অভিযানের গল্পে রহস্যের সঙ্গে মিশে যায় ইতিহাস ও পারিবারিক ঐতিহ্য । এক বনেদি পরিবারের দুর্গাপুজো এবং অতীতের নানা সূত্র ধরে এগিয়ে চলে গুপ্তধনের সন্ধান । পুজোর রীতিনীতি ও পারিবারিক ঐতিহ্য কাহিনির রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । ফলে দুর্গাপুজো এখানে নিছক উৎসবের অনুষঙ্গ নয়, অভিযানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
মহালয়া (2019)
পরিচালনা: সৌমিক সেন
বাঙালির দুর্গাপুজোর সূচনায় মহালয়ার আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আকাশবাণী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ এবং 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠান । সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই এক বিশেষ অধ্যায় উঠে এসেছে এই ছবিতে । মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিবর্তে উত্তমকুমারকে যুক্ত করার ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি ছবিটি বাঙালির পুজোর স্মৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং শিল্পীজীবনের টানাপোড়েনকে একসূত্রে বেঁধেছে ।
অসুর (2020)
পরিচালনা: পাভেল
কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের বিশাল দুর্গাপ্রতিমাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এগিয়েছে এই ছবি । তিন বন্ধুর সম্পর্ক, প্রেমের টানাপোড়েন এবং ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের শিল্পভাবনা-সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক জটিল আবেগের কাহিনি । দুর্গাপুজো এখানে শহরের উৎসবের চেনা ছবি ছাপিয়ে শিল্প, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মানুষের মানসিক সংঘাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ।
একান্নবর্তী (2021)
পরিচালনা: মৈনাক ভৌমিক
তিন প্রজন্মের নারীর গল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবিতে দুর্গাপুজো পরিবারের সদস্যদের আবার এক ছাদের তলায় নিয়ে আসে । পৈতৃক বাড়িতে পুজোর আয়োজন, পুরনো সম্পর্কের টানাপোড়েন, অভিমান এবং না-বলা কথার মধ্যে দিয়ে সামনে আসে পরিবারের নানা সমীকরণ । এখানে পুজো হয়ে উঠেছে পারিবারিক পুনর্মিলনের উপলক্ষ, যেখানে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি জায়গা করে নেয় সম্পর্কের জটিলতাও ।
মহিষাসুরমর্দিনী (2022)
পরিচালনা: রঞ্জন ঘোষ
পুরাণের মহিষাসুরমর্দিনী কাহিনির পুনর্ব্যাখ্যার সঙ্গে সমকালীন সমাজের নারী নির্যাতনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মিলিয়েছে এই ছবি । দুর্গাপুজোর আগের সময়ের সঙ্গে যুক্ত কাহিনির ঘটনাপ্রবাহে দেবীশক্তির পৌরাণিক ধারণা এবং নারীর বাস্তব জীবনের লড়াই পাশাপাশি উঠে আসে । ফলে ছবিটি সরাসরি পুজোকেন্দ্রিক পারিবারিক গল্প না হলেও দুর্গার ধারণা ও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয় ।
দুর্গাপুজোকে ঘিরে তৈরি বাংলা ছবিগুলির দিকে ফিরে তাকালে স্পষ্ট হয়, পর্দায় এই উৎসবের ভূমিকা একরকম নয় । কোথাও পুজো গল্পের চালিকাশক্তি, কোথাও আবেগের আশ্রয়, কোথাও আবার ইতিহাস, শিল্প কিংবা সামাজিক বক্তব্যের মাধ্যম । আর সেই বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে, বাঙালির জীবনে দুর্গাপুজো যেমন বহুমাত্রিক, বাংলা সিনেমাতেও তার উপস্থিতি তেমনই বিচিত্র ।