'চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে বন্যার জল...' দেবরাজের স্মৃতিতে 'মহালয়া'য় ঘর ছাড়ার সেই দিন

'চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে বন্যার জল...' দেবরাজের স্মৃতিতে 'মহালয়া'য় ঘর ছাড়ার সেই দিন
Debraj Bhattacharya on Mahalaya 2026: মহালয়া নিয়ে অভিনেতা-গায়ক দেবরাজ ভট্টাচার্যর স্মৃতি এক কঠিন লড়াইয়ের ৷ কেমন ছিল সেই যুদ্ধ, শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 8:32 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: 'মহালয়া' মানেই বাঙালির কাছে এক অন্যরকম আবেগ। শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, বাতাসে কাশফুলের দোলা আর ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠ- "আশ্বিনের শারদপ্রাতে…"। এই একটি মুহূর্তেই যেন বদলে যায় চারপাশের আবহ। মনে হয়, মা আসছেন।
মহালয়া শুধু দেবীপক্ষের সূচনাই নয়, বাঙালির কাছে এ যেন শৈশবে ফিরে যাওয়ার এক অদৃশ্য দরজা। ভোরবেলায় ঘুম জড়ানো চোখে রেডিয়োর সামনে বসে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা, বাড়িতে ধূপের গন্ধ, মায়ের হাতের তৈরি নাড়ু-মোয়া, নতুন জামাকাপড়ের অপেক্ষা-সব মিলিয়ে মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি। ঠিক যেমনটা রয়েছে অভিনেতা-গায়ক দেবরাজ ভট্টাচার্যর। তবে, অন্যদের থেকে তাঁর স্মৃতি পুরোটাই আলাদা।
নিয়ম করে আজও মহালয়ার ভোরে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনেন দেবরাজ ভট্টাচার্য। সেই স্মৃতি ভাগ করে নিতে গিয়েই তাঁর কথায় উঠে আসে তাঁর বনগাঁর বাড়ির আরেক স্মৃতি। দেবরাজ বলেন, "2000 সালে আমাদের বনগাঁয় ব্যাপক বন্যা হয়েছিল। আর আমাদের বাড়িটা খুব উঁচু জায়গায়। আমাদের পাড়াটাই খুব উঁচুতে। তাই যত বৃষ্টিই হোক না কেন, জল জমে না। 2000 সালের আগে অনেকবারই বন্যা হয়েছে বনগাঁয়। কিন্তু কখনও জল ঢোকেনি আমাদের বাড়িতে। সেবারই জল ঢুকে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে।"
অভিনেতা-গায়ক বলতে থাকেন, "আজও মনে পড়ে ভোর বেলা সবাই মিলে ঠিক করছি যে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাবো, কেননা খবর হয়ে গিয়েছে যে চারদিক থেকে জল ধেয়ে আসছে। সেদিন ছিল মহালয়া। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, মহালয়ার ভোরে যখন প্রথম সূর্যের আলোটা ঢুকছে বাবা উঠোনে দাঁড়ানো, আর বাবার পায়ের পাতা ভিজিয়ে জলটা ঢুকছে আমাদের বাড়িতে। আর ওদিকে মহালয়া বাজছে।... ওই সিনটা আজও চোখের সামনে ভাসে আমার। অথচ শরতের রোদ উঠেছে। কিন্তু বন্যার জল নিজের খেয়ালে হাজির আমাদের বাড়িতে। আসলে বৃষ্টিটা অন্য জায়গায় হয়েছে। আর জল ছেড়েছে বলেই চারদিকে জল ছড়িয়ে পড়ছে। ওই দিনের ঘটনাটা আমার মাথায় স্টোর হয়ে বসে আছে। ভুলব না কোনওদিন।"