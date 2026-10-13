পুজো বদলায়নি আরিয়ানের, বদলে গিয়েছে দেবরাজের ঠিকানা

পুজো বদলায়নি আরিয়ানের, বদলে গিয়েছে দেবরাজের ঠিকানা
Debraj-Aryann on Durga Puja: আরিয়ান ভৌমিক ও দেবরাজ ভট্টাচার্যের পুজোর স্মৃতি-শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 8:45 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: পুজো এসে গিয়েছে। আকাশে শরতের মেঘ, বাতাসে কাশফুলের দোলা আর চারপাশে উৎসবের গন্ধ- জানান দিচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় সময় শুরু হয়ে গিয়েছে। মহালয়ার সুরে দেবীপক্ষের আগমন, তারপর একে একে ষষ্ঠী থেকে দশমী-চার দিনের আনন্দে মেতে উঠবে শহর থেকে মফস্সল হয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম। নতুন জামাকাপড়, প্যান্ডেল হপিং, পুজোর আড্ডা আর পছন্দের খাবার-সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো শুধু উৎসব নয়, বাঙালির আবেগ, স্মৃতি আর শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক চিরন্তন অনুভূতি।
তারকাদের কাছে পুজো মানেই শুধু কাজের ব্যস্ততা নয়, বরং ছোটবেলার স্মৃতি, পরিবার, বন্ধু আর নিজের মতো করে কয়েকটা মুহূর্ত কাটানোর সময়। সারা বছর শুটিং, ইভেন্ট আর কাজের ব্যস্ততার মাঝে পুজোর কয়েকটা দিন তাই তাঁদের কাছেও বিশেষ।
কেউ এখনও পুজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, কারও আবার পুজোর পরিকল্পনায় থাকে ঘুরতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। অভিনেতা আরিয়ান ভৌমিক বলেন, "আমার পুজো পাল্টায়নি। ছোটবেলার মতোই আছে। বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসা যাওয়া করে এই সময়। প্রচুর খাওয়াদাওয়া হয়। একটা মেনু সেট থাকে বাড়িতে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। বন্ধুবান্ধব, পরিবার, আত্মীয় সব নিয়ে বাড়িতেই কাটে পুজোর বেশিরভাগ সময়টা। বছরের পর বছর ধরে এটাই চলছে। আমি খুব একটা বাইরে বেরোই না এই সময়। ভিড় খুব একটা পছন্দ না আমার। আজ এই কাজকর্ম করি বলে নয়, কোনওদিনই পছন্দ না ভিড়ভাট্টা। পুজোর ক'টা দিন আমার ফরম্যাটটা একই।"
আরিয়ান আরও বলেন, "নিজের জামাকাপড় নিজে কিনি না। এখনও মা-বাবাই কিনে দেয়। তবে, সারাবছরই কেনাকাটা চলে। যেহেতু আজকাল বিভিন্ন ইভেন্টে যেতে হয়। ভালোবাসার অনেক মানুষ আছে তারা দেয়। তাতেই ভরে যায় ওয়ার্ডরোব। "
দেবরাজ ভট্টাচার্য বলেন, "আমার বাড়ি বনগাঁতে। আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। এখন আর হয় না। জীবনে কোনওদিন আমি দুর্গাপুজো বনগাঁর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কাটাইনি। বাড়িতে লোকজন থাকত প্রচুর। প্যান্ডেল হপিং বলে কিছু নেই আমার জীবনে। সেই অনেক ছোটবেলায় বাবা-মায়ের হাত ধরে কোনও কোনও প্যান্ডেলে যাওয়া হত। পরে আর যাওয়া হয়নি কখনও নিজের ইচ্ছায়। বাড়িতেই থেকেছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরেছি। গত দু'বছর ধরে আর বনগাঁতেও যাওয়া হচ্ছে না। চলে যাচ্ছি ইউএসএ-তে। এবারেও চলে যাবো। আগামী দিনেও হয়ত তেমনই হবে।"
পুজো এলে কী মিস করেন দেবরাজ? "ছোটবেলাটাকে মিস করি। ছোটবেলাতেই পুজোর মজাটা ছিল। মজাটা করতে পারতাম আসলে। যত বড় হয়েছি দেখেছি আশেপাশের বিষোদগারগুলো ভিতরে ঢুকে এত ঘৃণা পাকিয়ে তুলেছে যে আর অত মজা করতে পারি না। মানুষের সঙ্গে কোথাও গিয়ে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আর সেই থেকেই নির্লিপ্ততা বেড়েছে। তাই ঘরে বসে গান শুনেই আনন্দ পেতে ভালো লাগে। কিন্তু পুজোয় চোঙের আওয়াজে তা তো সম্ভব হয় না। বাড়ির পুজোটা, ক্যাপ বন্দুক খুব মিস করি। তখন পুজোতে একটা হাফপ্যান্ট পেয়েছি মানেই দারুণ ব্যাপার ছিল।"