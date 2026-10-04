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রক্তগরমের পাশাপাশি মাথা ঠান্ডা রাখার লড়াইও ছিল ! বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্র নিয়ে অকপট দেবপ্রিয়

Emperor vs Sarat Chandra: বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৷ সেই কথাই শোনালেন ইটিভি ভারতকে ৷

debopriyo mukherjee
অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2026 at 4:36 PM IST

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কলকাতা, 4 অক্টোবর: আগামী 15 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে বাংলা ছবি 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' । স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের নানা কৌশলের গল্প বলবে এই ছবি । সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবিতে বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে ।

সম্প্রতি দেউলটিতে অবস্থিত 'শরৎ কুঠি'তে ছবির ট্রেলার লঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল । কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ 12 বছরের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে নস্ট্যালজিয়ায় ভাসলেন অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় । 'শরৎ কুঠি'তে পা রেখেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি ।

বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্র নিয়ে অকপট দেবপ্রিয় (ইটিভি ভারত)

কথা সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতির যোগ যে কতটা গভীর, তা জানাতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, "গায়ে কাঁটা দিয়েছে এই বাড়িটাতে ঢোকার সময়েই । ছোটবেলাটা এতটাই এই মানুষটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার যে এখনও মাঝেমাঝে তাঁর লেখা 'মহেশ' গল্পে ফিরে যাই আমি । আমাকে যারা সোশাল মিডিয়ায় ফলো করে, তারা জানে যে এই গল্পটা আমাকে খুব প্রভাবিত করে । কারণ আমি পশুপ্রেমী । 'মহেশ' আমাকে মানুষ হিসেবে একটা আকার দিয়েছে । আজ আমার এখানে এসে ভাবতে অবাক লাগছে যে এই বাড়িতেই গড়ে উঠেছে কত কত গল্প, কাহিনি ।"

এর আগে 'নেতাজি' ধারাবাহিকে মহাত্মা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবপ্রিয় । পুলিশের চরিত্রেও অভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর । তবে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এ বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন অভিনেতা । তাঁর কথায়, এই চরিত্রে শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধি ও কৌশলেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে ।

debopriyo mukherjee
'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবিতে বিপ্লবী আইয়ারের ভূমিকায় অভিনেতা (ফিল্মের পোস্টার)

ইটিভি ভারতকে দেবপ্রিয় বলেন, "এবার কাজটা করে খুব মজা পেয়েছি । কারণ এবার শুধু বিপ্লব নয়, বুদ্ধিও প্রচুর খাটাতে হয়েছে । যতবার রক্ত গরম হয়েছে, ততবার স্ট্র্যাটেজিও পালটাতে হয়েছে । দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন ভাবতে হয়েছে, তেমনই ভাবতে হয়েছে শুধু নিজের জীবন দিলেই হবে না, ব্রিটিশদের তাড়াতে হলে তাদের জীবন নিতেও হবে । আইয়ার একজন স্ট্র্যাটেজিস্ট বা কৌশলবিদ । তার যতটা রক্তগরম, ততটাই তার মাথা ঠান্ডা । সেই ব্যালান্সটা স্ক্রিনে ফুটিয়ে তুলতে বেশ মজা লেগেছে ।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' একটি রাজনৈতিক ও বিপ্লবধর্মী উপন্যাস । সেই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবীদের সংগ্রাম এবং দেশপ্রেম । এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশদের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন শরৎচন্দ্র ৷ সেসময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিপ্লবীরা ৷ তাঁদের মধ্যেই একজন আইয়ার ৷ দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের মানসিকতা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা এবং পরিস্থিতি বুঝে কৌশল বদল-বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্রের এই দিকগুলিই পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় । দেবপ্রিয় অভিনীত চরিত্রটির আবেগ ও বুদ্ধির মেলবন্ধন দর্শকের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা ।

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DEBOPRIYO MUKHERJEE NEW FILM
DEBOPRIYO AS FREEDOM FIGHTER
এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র
অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
EMPEROR VS SARAT CHANDRA

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