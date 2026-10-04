রক্তগরমের পাশাপাশি মাথা ঠান্ডা রাখার লড়াইও ছিল ! বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্র নিয়ে অকপট দেবপ্রিয়

রক্তগরমের পাশাপাশি মাথা ঠান্ডা রাখার লড়াইও ছিল ! বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্র নিয়ে অকপট দেবপ্রিয়
Emperor vs Sarat Chandra: বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৷ সেই কথাই শোনালেন ইটিভি ভারতকে ৷
Published : October 4, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: আগামী 15 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে বাংলা ছবি 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' । স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের নানা কৌশলের গল্প বলবে এই ছবি । সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবিতে বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে ।
সম্প্রতি দেউলটিতে অবস্থিত 'শরৎ কুঠি'তে ছবির ট্রেলার লঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল । কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ 12 বছরের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে নস্ট্যালজিয়ায় ভাসলেন অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় । 'শরৎ কুঠি'তে পা রেখেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি ।
কথা সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতির যোগ যে কতটা গভীর, তা জানাতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, "গায়ে কাঁটা দিয়েছে এই বাড়িটাতে ঢোকার সময়েই । ছোটবেলাটা এতটাই এই মানুষটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার যে এখনও মাঝেমাঝে তাঁর লেখা 'মহেশ' গল্পে ফিরে যাই আমি । আমাকে যারা সোশাল মিডিয়ায় ফলো করে, তারা জানে যে এই গল্পটা আমাকে খুব প্রভাবিত করে । কারণ আমি পশুপ্রেমী । 'মহেশ' আমাকে মানুষ হিসেবে একটা আকার দিয়েছে । আজ আমার এখানে এসে ভাবতে অবাক লাগছে যে এই বাড়িতেই গড়ে উঠেছে কত কত গল্প, কাহিনি ।"
এর আগে 'নেতাজি' ধারাবাহিকে মহাত্মা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবপ্রিয় । পুলিশের চরিত্রেও অভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর । তবে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এ বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন অভিনেতা । তাঁর কথায়, এই চরিত্রে শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধি ও কৌশলেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে ।
ইটিভি ভারতকে দেবপ্রিয় বলেন, "এবার কাজটা করে খুব মজা পেয়েছি । কারণ এবার শুধু বিপ্লব নয়, বুদ্ধিও প্রচুর খাটাতে হয়েছে । যতবার রক্ত গরম হয়েছে, ততবার স্ট্র্যাটেজিও পালটাতে হয়েছে । দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন ভাবতে হয়েছে, তেমনই ভাবতে হয়েছে শুধু নিজের জীবন দিলেই হবে না, ব্রিটিশদের তাড়াতে হলে তাদের জীবন নিতেও হবে । আইয়ার একজন স্ট্র্যাটেজিস্ট বা কৌশলবিদ । তার যতটা রক্তগরম, ততটাই তার মাথা ঠান্ডা । সেই ব্যালান্সটা স্ক্রিনে ফুটিয়ে তুলতে বেশ মজা লেগেছে ।"
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' একটি রাজনৈতিক ও বিপ্লবধর্মী উপন্যাস । সেই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবীদের সংগ্রাম এবং দেশপ্রেম । এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশদের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন শরৎচন্দ্র ৷ সেসময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিপ্লবীরা ৷ তাঁদের মধ্যেই একজন আইয়ার ৷ দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের মানসিকতা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা এবং পরিস্থিতি বুঝে কৌশল বদল-বিপ্লবী আইয়ারের চরিত্রের এই দিকগুলিই পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় । দেবপ্রিয় অভিনীত চরিত্রটির আবেগ ও বুদ্ধির মেলবন্ধন দর্শকের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা ।