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আসছে 'দুলারী', ওটিশার কোরাপুটে প্রথম দিনের শুটিংয়ে ব্যস্ত শাঁওলি-দেবপ্রিয়া

প্রথমবার ধারাবাহিকে নায়িকার ভূমিকায় দেবপ্রিয়া বসু। স্বপ্ন পূরণের নতুন গল্প আসছে টেলিভিশনের পর্দায় ৷ কবে থেকে দেখা যাবে ?

debopriya-basu-saoli-chattopadhyay-starrer-new-serial-dulari-telecast-on-this-date
আসছে 'দুলারী' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 11:58 AM IST

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কলকাতা, 25 জুন: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'দুলারী' (Dulari Serial)। নাম ভূমিকায় দেখা যাবে দেবপ্রিয়া বসুকে। এই প্রথমবার ধারাবাহিকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে দেবপ্রিয়া বসুকে। এর আগে বহু ধারাবাহিকে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এবার নায়িকার ভূমিকায়।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, দুলারী পুরুলিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে থাকে। কবাডি খেলতে ভালোবাসে। পড়াশোনায় তুখোড় সে। অভাব, অনটনেও সে পড়াশোনা ছাড়েনি। পরীক্ষা দিয়ে দুর্দান্ত ফল করে কলকাতায় যেতে চায় সে। সেখানকার কলেজে পড়তে চায় দুলারী। রাত জেগে পড়ে সে। ভোরবেলা বাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে কিছুটা গিয়ে তারপর বাসে করে পরীক্ষা দিতে যায় দুলারী। মেয়ের পড়াশুনা নিয়ে এত স্বপ্ন মেনে নেয় না তার মা। সে সাফ জানিয়ে দিয়েছে মেয়েকে যে দুলারীকে সে কলকাতায় যেতে দেবে না। এমনকী রাগ করে মেয়ের বই ফেলে দেয় আগুনে। দুলারীর স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হবে না কখনও? সে কি আদৌ কলকাতা যেতে পারবে পড়তে? উত্তর মিলবে ধারাবাহিক শুরুর পরেই।

দুলারী অর্থাৎ দেবপ্রিয়ার মা সরোজার ভূমিকায় দেখা যাবে শাঁওলি চট্টোপাধ্যায়কে। তবে, দুলারীর বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে জানা যায়নি এখনও। গুঞ্জন, এই চরিত্রে দেখা যেতে পারে নীল ভট্টাচার্যকে। 'দুলারী' ধারাবাহিকে যে গ্রাম্য জীবনের লড়াইয়ের কথা ফুটে উঠবে তা স্পষ্ট। একইসঙ্গে আন্দাজ করা যাচ্ছে, দুলারীর মায়ের সঙ্গে কলকাতার হয়তো কোনও তিক্ত স্মৃতি রয়েছে, যে কারণে সে তার মেয়েকে শহরে পড়তে যেতে দিতে চাইছে না। বাকিটা সময় এলে বোঝা যাবে।

debopriya-basu-saoli-chattopadhyay-starrer-new-serial-dulari-telecast-on-this-date
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)

সরোজা অর্থাৎ শাঁওলি চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিনের শুটিংয়ে এসে বলেন, "মাটির বাড়িতে শুটিং করছি আমরা। বাইরে ভীষণ গরম। তবে, মাটির বাড়ি বলে ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা। মাটির উনুনে আগুনের সামনে বসে শট দিচ্ছি। বোঝাই যাচ্ছে এই গরমে কতটা কষ্ট হচ্ছে আমাদের। কিন্তু এত কষ্টের ফল ভালো হবে বলেই আশাবাদী আমরা।" দুলারী অর্থাৎ দেবপ্রিয়া বসু বলেন, "দুলারী লেখাপড়া করে কলকাতার কলেজে পড়তে চায়। পারবে কি সে তার স্বপ্নপূরণ? এটাই এই ধারাবাহিকের বড় এবং একমাত্র প্রশ্ন।"

debopriya-basu-saoli-chattopadhyay-starrer-new-serial-dulari-telecast-on-this-date
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)
debopriya-basu-saoli-chattopadhyay-starrer-new-serial-dulari-telecast-on-this-date
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)

পরিচালকের কাছ থেকে জানা গেল, ওড়িশার কোরাপুটে সেজে উঠেছে দুলারীর গ্রাম, বাড়ির সেট। ধারাবাহিকের প্রথম দিকের শুটিং হয়েছে ওখানেই। এ ছাড়াও ওড়িশার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শুটিং হয়েছে এই ধারাবাহিকের কয়েকটি পর্বের। আগামী 29 জুন থেকে বিকেল 5টায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।

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DULARI SERIAL BANGLA
দুলারী দেবপ্রিয়া বসু
NEW BENGALI SERIAL DULARI

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