শুধুমাত্র নন্দন 2-এ মুক্তি পেল 'সব খবরই বিশেষ নয়', কী আছে ছবিতে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 1:22 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: শুধুমাত্র নন্দন 2-এ মুক্তি পেল বাংলা ছবি 'সব খবরই বিশেষ নয়'। পরিচালনায় কুমার চৌধুরী। প্রযোজনায় প্রসূণ মুখোপাধ্যায়। পরিচালক কুমার চৌধুরী নিয়ে এলেন তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘের সিনেমা 'সব খবরই বিশেষ নয়'। এই ছবিতে আছে এক গভীর মানবিক ও অন্তর্দর্শনের গল্প, যেখানে ব্যক্তিগত শোক, স্মৃতি এবং জীবনের পুনরাবিষ্কারের যাত্রা এক অনন্য মাত্রা পায়।
অমলের জীবনে বাবাকে ঘিরে কিছু অদ্ভুত, অস্পষ্ট স্মৃতি রয়ে গেছে। অন্যদিকে লোপা যেন সচেতনভাবেই তার বাবার স্মৃতিকে ভুলে থাকতে চায়। ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে লুকিয়ে আছে এক গভীর শোক দশ বছর আগে হারানো সন্তান, যার পর থেকে তাদের জীবনে আর কোনও নতুন আলো আসেনি।
2020 সালের জুন মাস এক অস্বাভাবিক, অনিশ্চয়তায় ভরা সময়। সেই প্রেক্ষাপটে অমল ও লোপা কলকাতা থেকে নিজেদের গাড়িতে রওনা দেয় গ্রামের বাড়িতে থাকা মাকে নিয়ে আসতে। পথের মাঝে তারা থামে বীরপুরে একটি স্থান, যা অমলের অতীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, ঠিক পরের দিনই তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী যিনি কুড়ি বছর আগে এই বীরপুরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই যাত্রাপথে, কিছু অচেনা মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তারা আবিষ্কার করে এক ভিন্ন বাস্তবতা। অসুস্থ সময়, মৃত্যুর ছায়া ও অনিশ্চয়তার মাঝেও তারা উপলব্ধি করে মানুষ কীভাবে ভেঙে পড়ে না, বরং ঘুরে দাঁড়ায়। কীভাবে বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং মানবিকতা এখনও অটুট থেকে যায়।
মৃত্যুর মিছিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এই চলচ্চিত্র আসলে অনেকগুলো জীবনের গল্পের সমষ্টি একটি অন্তর্দর্শনের যাত্রা, যেখানে জীবনকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই হয়ে ওঠে প্রধান সুর। এই ছবি বার্তা দেয় যে, মৃত্যুর ভিড়েও বেঁচে থাকে জীবনের গল্প। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রমহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে ' Kuala Lumpur International Film Academy Awards', 'New Jersey Indian and International Film Festival', 'A Royal Chance Film Festival', 'Jagran Film Festival'-এ।
বিভিন্ন চরিত্রে প্রসূণ গাইন, পিয়ালি দাস, দেবপ্রসাদ হালদার, রণজয় ভট্টাচার্য, রঞ্জিনী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা লাহিড়ী, কাজল শম্ভু নিজেদের অভিনয় গুণে বাজিমাত করেছেন। এই ছবির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য। সম্প্রতি তাঁর তৈরি 'নধরের ভেলা' ছবিটিকে দর্শক ভালোবাসায় ভরিয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফার মানস ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিচালক মেঘ বন্দ্যোপাধ্যায়।