'জীবন শেষ করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে !...' লাইভে এসে বিস্ফোরক অভিযোগ দেবলীনার দিদির

'জীবন শেষ করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে !...' লাইভে এসে বিস্ফোরক অভিযোগ দেবলীনার দিদির
কার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন গায়িকা-ইউটিউবার দেবলীনার দিদি ?
Published : January 7, 2026 at 12:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জানুয়ারি: বিগত কয়েকদিন ধরে জনপ্রিয় ইউটিউবার তথা গায়িকা দেবলীনা নন্দীর জীবন নিয়ে চর্চা সোশাল মিডিয়ায় ৷ তাঁর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা থেকে শুরু করে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার, সবকিছুই এখন খোলা খাতার মতো সকলের সামনে ৷ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেবলীনা ৷ আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ ৷ কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ৷ আর এতেই অশনি সংকেত দেখছেন দেবলীনার দিদি ও মা ৷ বুধবার ফের একবার সোশাল মিডিয়ায় লাইভে এসে বিস্ফোরক কিছু দাবি করেন দেবলীনার দিদি ৷ তিনি অভিযোগ করেন, দেবলীনাকে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে ৷
কী অভিযোগ দেবলীনার দিদির ?
বুধবার সকালে দেবলীনার দিদি সোশাল মিডিয়ায়, গায়িকার পেজ থেকে একটি লাইভ করেন ৷ সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, দেবলীনা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ৷ এখনও তিনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন ৷ চিকিৎসকরা এই মুহূর্তে দেবলীনাকে ফোন ও সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখতে বলেছেন ৷ এরপরেই দেবলীনার দিদি অভিযোগ করেন, কয়েকদিন ধরে দেবলীনার চরিত্র ও অভিপ্রায় নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় কুৎসা রটনো হচ্ছে ৷ যা দেবলীনার মনোবল আরও ভেঙে দিচ্ছে ৷
দেবলীনার দিদি বলেন, "প্রবাহের পরিবার আমার বোনকে নিয়ে কাদা ছেটাচ্ছে ৷ আমার বোন টাকা দেখে ওদের বাড়ি গিয়েছে ৷ ওদের পয়সা আছে, এই কেসটা যাতে না তোলা হয়, তাই পয়সা খাওয়াচ্ছে অনেককে ৷ এতদিন বলিনি আজ বাধ্য হয়ে বলছি ৷ বোনের মানসিক অবস্থা ভালো নয় ৷ ও এখনও প্রবাহকে ফোন করে কথা বলতে চাইছে ৷ সংসার করতে চাইছে ৷ আপনাদের সকলের কাছে, হাত জোড় করে বলব, বোনকে যাঁরা চেনেন না, জানেন না তাঁকে নিয়ে কথা বলবেন না ৷ আত্মহত্যায় প্ররোচনা করবেন না ৷ আমরা আতঙ্কে আছি, আবার ও যেন কিছু করে না ফেলে ৷ আমার মনে হল, এটা সবাইকে জানানো দরকার ৷ আমার বোনকে এইভাবে মলেস্ট করবেন না ৷ আপনারা জানেন না ওর মানসিক অবস্থা কী ৷ বিশ্বাস না হলে আপনারা চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন ৷"
গায়িকার দিদি আরও বলেন, "এখন আমরা বোনকে ট্রমা থেকে বের করতে চাই ৷ ডাক্তার বলেছে, ওকে ফোন না দিতে ৷ ওর সঙ্গে সকলের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ চিকিৎসকরা বলছেন, 'সি ইজ নট ব্যালেন্সড' ৷ সাইক্রিয়াটিস্ট এসেছিলেন, কাউন্সিলর এসেছিলেন, তাঁরাও বললেন 'সি এজ নট ওয়েল' ৷ অনেকদিন ধরে প্ল্যান করছে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ৷ এখনও সেই প্ল্যান করছে ৷ আমাকে এখনও জিজ্ঞাসা করছে, সবচেয়ে সোজাভাবে কীভাবে মরা যায় ৷ ওকে ছোট থেকে মানুষ করেছি ৷ আমি ওকে এইভাবে দেখতে পারছি না ৷ দয়া করে ওকে নিয়ে নেগেটিভিটি ছড়াবেন না প্লিজ ৷"
এদিন লাইভে দেবলীনার দিদি জানান, 78টা ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরেও কীভাবে বোন বেঁচে গিয়েছে ৷ সেটা ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ তিনি জানান, এর আগে অসুস্থতার জন্য দেবলীনাকে চিকিৎসক হালকা ঘুমের ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল ৷ দীর্ঘ সময় ধরে সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দেবলীনা এতগুলো ঘুমের ওষুধ জড়ো করেছিল ৷ যেহেতু হালকা ডোজের ছিল আর বন্ধু সায়ক ঠিক সময়ে সকলকে খবর দিয়েছিল, তাই এই যাত্রায় সে বেঁচে গিয়েছে ৷
দেবলীনার দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "চিকিৎসক চোখে চোখে রাখতে বলেছে বোনকে ৷ ওর মাথায় এখনও জীবন শেষ করার পরিকল্পনা চলছে ৷ চিকিৎসকের কথা মতো বোনকে সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রেখেছি ৷ বোন ওয়াশরুমে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকি ভয়েতে দরজার বাইরে ৷ আমার বোনটা যেন ফের কিছু করে না ফেলে ! ওর হাতে মাইকটা মানায় কোনও অস্ত্র নয়, আশীর্বাদ করুন, প্রার্থনা করুন আমার বোন যেন সুস্থ হয়ে যায় ৷"