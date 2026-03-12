এবার ছোট ছবি বড় পর্দায় ! উচ্ছ্বসিত দেবলীনা দত্ত থেকে মানসী সিনহা

এবার ছোট ছবি বড় পর্দায় ! উচ্ছ্বসিত দেবলীনা দত্ত থেকে মানসী সিনহা
শুরু হতে চলেছে 'শর্ট ফ্লিক্স-স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক' (এডিশন ওয়ান)। সিনেমা হলে দেখানো হবে শর্ট ফিল্ম।
কলকাতা, 12 মার্চ: কলকাতার বুকে শুরু হতে চলেছে 'শর্ট ফ্লিক্স-স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক'। নানা ধরনের গল্প সম্বল করে শর্ট ফিল্ম তৈরি হলেও তা বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারে না। কেননা তা প্রদর্শনের জায়গা নেই। ইউটিউব ছাড়া তা দেখার উপায় নেই। আর সোশ্যাল মিডিয়াকে আজ শাসন করে চলেছে রিলস আর শর্টস। এর দাপটে শর্ট ফিল্ম খানিকটা কোণঠাসাই। আগে টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত দেখানো হত শর্ট ফিল্ম, টেলিফিল্ম। আজ সেই দিন অতীত। অল্প সময়ে গল্প উপভোগের কোনও উপায়ই নেই আজ আর। কুলোর বাতাস বলতে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ফেস্টিভ্যাল শেষ হওয়ার পর আর শর্ট ফিল্ম দর্শকের দরবারে পৌঁছানোর সুযোগ পায় না। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই শুরু হচ্ছে এক নতুন উদ্যোগ 'শর্ট ফ্লিক্স-স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক' (এডিশন ওয়ান)। যেখানে নির্বাচিত শর্ট ফিল্ম ও মিউজিক ভিডিও বড় পর্দায় দেখানো হবে।
প্রতিটি এডিশনে সীমিত সংখ্যক 10–12টি ছবি বড় পর্দায় প্রদর্শিত হবে। ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগে দেবলীনা দত্ত ও বিশ্বনাথ অভিনীত ‘ইতি – দ্য বিগিনিং’, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় ও মানসী সিনহা অভিনীত ‘শুধু মনে রেখো’, দেবশঙ্কর হালদার ও লাবণী সরকার অভিনীত ‘ভালো আছি’ এবং চন্দন সেন অভিনীত ‘সাহারা’ সহ একাধিক উল্লেখযোগ্য শর্ট ফিল্ম জমা পড়েছে।
ইটিভি ভারত এই উদ্যোগ নিয়ে দেবলীনা দত্তর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি ভীষণ আনন্দিত এই উদ্যোগে ৷ আমারও একটা ছবি আছে। শর্ট ফিল্মগুলো সবসময় একটা ভবিষ্যৎহীনতায় ভোগে৷ আমার কাছে যে কোনও ফিল্মই সবসময়ই 'ফিল্ম', সেটা শর্ট নাকি লং লেন্থের সেটা আমার কাছে বিচার্য নয়৷ বড় ছবি আর ছোট ছবি এই নিয়ে ভেদাভেদটা একদম ভালো লাগে না। শর্ট ফিল্ম তো খুব একটা দিনের আলো দেখতে পায় না৷ জনগণের কাছে তা পৌঁছতে পারে না৷ ফেস্টিভ্যালে যায় তারপরে অনেক পাতা পায়, কিন্তু জনগণের কাছে তা পৌঁছতে পারে না ৷ এবার এই শর্টফিল্মগুলিকে শুধুই একটা ফিল্ম হিসেবে ধরে যে দেখানোর ব্যবস্থা হল তাতে আমি খুশি ৷ আমার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল এরকম একটা কিছু হোক৷ মেকারদের জন্য দারুণ সুসংবাদ হয়ে এল ৷ মেকাররা আরও অল্প সময়ের ছবি বানানোর উৎসাহ আর সুযোগ পাবে৷ তাগিদ থাকবে বানানোর৷ সবথেকে বড় কথা একটা ভবিষ্যৎ তৈরি হল৷ মানে বানানোর পরে কী করব এই প্রশ্ন আর থাকবে না৷ আমরা শিল্পীরা শর্ট ফিল্মে অভিনয় করার সময়েই পরিচালকদের কাছে জানতে চাই ছবিটা বানানোর পরে কী করবেন? কোথায় দেখাবেন? এই প্রশ্নগুলো আর করতে হবে না। এখন এর একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া গেল৷ যদিও আমি খুব শর্ট ফিল্ম করি।"
দেবলীনা আরও বলেন, "আগে টিভিতে শর্ট ফিল্মের একটা স্লট ছিল৷ দেখানো হত নিয়মিত। টেলিফিল্মের জন্যও টেলিভিশনে আর স্লট নেই। আগে যে ইটিভিতে টেলিফিল্মের জন্য একটা বিশাল স্লট ছিল, সেটাকে সিনেমার চোখে দেখা হত৷ কৌশিক গাঙ্গুলী, অঞ্জন দত্ত এঁরা তৈরি হয়েছেন, পরিচিতি পেয়েছেন ইটিভি থেকে৷ 'শেষ কৃত্য' না হলে আমি জানি না অঞ্জন দত্ত কীভাবে প্রযোজক পেতেন আজ৷ এ কথা আমার নয়, উনি নিজেই বলেন সবসময়৷ সেই টেলিফিল্মের স্লট তো উঠেই গেল। ওই সময় আমরাই আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে ব্যবস্থা করেছিলাম প্রত্যেকটা টেলিফিল্ম নন্দনে দেখানো হবে৷ সেই অনুযায়ী প্রতি বছর টেলিফিল্ম সিলেক্ট করে নন্দনে তা দেখানো হত৷ আমরা ওটাকে টেলিফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বলতাম। সেই জিনিসটাই আবার ফিরে এলো শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে ৷ আমি আজ সত্যিই খুশি।"
মানসী সিনহার কাছেও ইটিভির তরফে দরবার করা হলে তিনি বলেন, "শর্ট ফিল্ম বড় পর্দায় দেখানো হবে মানে এটা শর্ট ফিল্মের অ্যাচিভমেন্ট৷ ডিরেক্টররা এমন গোত্রের শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছেন যে তাঁদের আর এড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। এটাই তো বড় পাওনা। এই যুদ্ধটায় আমারও নাম আছে৷ সেটাও আমার কাছে একটা উত্তেজনার জায়গা৷ মানুষ যখন ক্রমশ রিলসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন টানা ২-৩ ঘণ্টার ছবিতে হয়তো তাদের আর ধৈর্য থাকছে না, যদি না সেই ছবির অসম্ভব ভালো মেকিং বা কনটেন্ট না থাকে কেউ দেখতে আগ্রহ পাচ্ছে না। কেননা তারা অল্প সময়ের রিল দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রিল দেখা দর্শকের এই দশ মিনিট, পনেরো মিনিটের গল্প যদি ভালো লেগে যায় তা হলে তো খুব ভালোই হবে৷ ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্মমেকার সকলের জন্যই ভালো হবে। আর ইন্ডিপিন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের জন্য তো এটা ভীষণ ভালো হল। তাঁরা নিজেদের গল্প অল্প সময়ে দেখানোর একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাবেন।"
আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "শর্ট ফিল্ম তৈরির নেপথ্যে অনেক পরিশ্রম ও স্বপ্ন থাকে। সেই ছবিগুলো যেন হারিয়ে না যায় বরং মানুষের সামনে পৌঁছায়, সেটাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।" উল্লেখ্য, 'শর্ট ফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট'-এর (Short Flicks Entertainment) আয়োজনে এই বিশেষ স্ক্রিনিং প্ল্যাটফর্ম নির্মাতাদের তাঁদের কাজ সরাসরি দর্শকের সামনে উপস্থাপন করার পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে। এর আগে 'শর্ট ফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট' স্বাধীন নির্মাতাদের জন্য '@IKSFF-ShortFlicks' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল চালু করে, যা ইতিমধ্যেই ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম মেকারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এই চ্যানেলের মাধ্যমে বহু শর্ট ফিল্ম বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পাশাপাশি রেভিনিউ শেয়ারিং মডেলের মাধ্যমে নির্মাতাদের সঙ্গে আয়ের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
'শর্ট ফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট'-এর উদ্যোগে এবং 'ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (IKSFF)–এর সহযোগিতায় 'স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক' উদ্যোগের অংশ হিসেবে থাকছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নির্বাচিত শর্ট ফিল্ম ও মিউজিক ভিডিও বড় পর্দায় প্রদর্শনের পাশাপাশি নির্মাতাদের সঙ্গে দর্শকদের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগও থাকবে। এছাড়াও আয়োজন করা হবে বিশেষ 1:1 সাক্ষাৎকার– 'বিহাইন্ড দ্য শর্ট' (Behind The Short), যেখানে নির্মাতারা তাঁদের ছবির নেপথ্যের গল্প ও সৃষ্টির অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন। একইসঙ্গে থাকবে মিডিয়া মিট ও কভারেজ এবং অংশগ্রহণকারী নির্মাতাদের জন্য জন সংযোগের সহায়তা, যাতে তাঁদের কাজ আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছাতে পারে।
শর্ট ফ্লিক্স-স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক'-এর শুভ সূচনা হবে 10 এপ্রিল । সহযোগিতায় 'শর্ট ফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট' এবং ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। প্রসঙ্গত, এটি কোনও প্রতিযোগিতা নয়, এখানে কোনও ট্রফি বা পুরস্কারের লড়াই নেই। বরং এটি এমন একটি মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নির্মাতারা তাঁদের কাজ দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারবেন এবং ছবির নেপথ্যের গল্পও সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, দর্শকদের জন্য এই স্ক্রিনিং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাখা হয়েছে, যাতে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এসে এই অভিজ্ঞতার অংশ হতে পারেন।