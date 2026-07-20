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কলকাতা নিয়ে গান দেবজ্যোতি মিশ্রর, গাইলেন প্রবাসী বাঙালি শিল্পী

গানে গানে ধরা পড়েছে শহরের ট্রাম লাইন, বৃষ্টি, টবে ফোঁটা ফুল, ভালোবাসা নানা স্মৃতির কোলাজ ৷ ধরা দিল নস্টালজিয়ার শহর কলকাতা।

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কলকাতা নিয়ে গান বানালেন দেবজ্যোতি মিশ্র (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 5:30 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: প্রাণের শহর কলকাতা নিয়ে এক নতুন আধুনিক বাংলা গান প্রকাশ পেল বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্রর সঙ্গীত পরিচালনায়। গানটি গেয়েছেন মধুছন্দা গঙ্গোপাধ্যায়। ইউকে নিবাসী হলেও বাংলার মফস্বলে বেড়ে ওঠা মধুছন্দার কলকাতার প্রতি টান আজও সমানভাবে রয়েছে। এই শহরের ট্রাম লাইন, বৃষ্টি, টবে ফোঁটা ফুল, ভালোবাসা নানা স্মৃতির কোলাজ নিয়ে গানে, গানে ধরা দিল নস্টালজিয়ার শহর কলকাতা। দেবজ্যোতি মিশ্রের গানে এই প্রথম ভোকাল কয়্যারে কলকাতার উচ্চারণ বারে, বারে ফিরে আসল। গানটা রেডিওতে বেজে ওঠা পুরনো কোনও গানের মতো স্মৃতিমেদুর করে তোলে।

দেবজ্যোতি মিশ্র এই শহরে থেকেই বিশ্বমানের কাজ করে চলেছেন কিন্তু নিজের শিকড়ের টানে ভোলেননি, মধুছন্দা বিদেশে থাকলেও এই মাটির প্রতি টান থেকেই কিন্তু বাংলা গান নিয়ে এলেন। গানটা মধুছন্দার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে।

শিল্পী মধুছন্দা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, "আমি কলকাতাকে সবসময় মিস করি, প্রত্যেক মুহুর্তে। আমার ইংল্যান্ড ভালো লাগে কিন্তু কলকাতাকে আমি ভালোবাসি। দেবু দা যখন বললেন আমি কলকাতার বিষয় নিয়ে একটা নস্টালজিক গান তৈরি করেছি তোমার জন্য, তুমি এরকম গান আগে করোনি, তখন আমি খুব উৎসাহিত বোধ করি। তারপর দেবুদা আমাকে গানটা পাঠালে আমার খুব পছন্দ হয়। রেকর্ডিং এর পর কলকাতা গানটা দেবুদার ও খুব পছন্দ হয়।আমার গাওয়া গানে এই ভাবেই আমাদের প্রিয় শহরকে ভালোবাসা জানালাম।"

উল্লেখ্য, কলকাতার কোথাও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোথাও ময়দান, নিউমার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, উত্তর কলকাতা আর সব পুরানো অলিগলি, মেট্রো রেল, গঙ্গার বুকে লঞ্চে করে ঘোরা, বেলুড়মঠ ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির এর টুকরো, টুকরো ছবি এ গানে ধরা পড়েছে। শিল্পী বলেন, "কলকাতা বলতে প্রথমেই মনে আসে একটা ভীষণ প্রাণবন্ত শহর। ।এছাড়া অবশ্যই এখানকার খাবার, বিশেষ করে স্ট্রিট ফুড।"

দেবজ্যোতি মিশ্র বললেন, " এরকম গান আমি প্রথম বানালাম যেখানে প্রথম ভোকাল কয়্যারে কলকাতার উচ্চারণ বারে বারে ফিরে আসল। গানটা রেডিওতে বেজে ওঠা পুরনো কোন গানের মতো স্মৃতিমেদুর করে তোলে।"

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TAGGED:

DEBOJYOTI MISHRA
MADHUCHHANDA GANGULY
SONG ABOUT KOLKATA
দেবজ্যোতি মিশ্র
DEBOJYOTI MISHRA

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