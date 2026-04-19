বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে নতুন রাগ সৃষ্টি করলেন দেবজ্যোতি মিশ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে নতুন রাগ সৃষ্টি করলেন দেবজ্যোতি মিশ্র
19 এপ্রিল কেসিসি বৈঠকখানায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করবেন দেবজ্যোতি মিশ্র ।
Published : April 19, 2026 at 12:32 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: দৃশ্যপটে গ্রাম বাংলার সহজ সরল জীবন, জল ভরা পুকুর, ধান ভরা ক্ষেত, গাছের সামিয়ানা ঢাকা মেঠো পথ, শরতে সাদা পেঁজা তুলোর মতো ভরে থাকা কাশবন, দূরে কালো ধোঁয়ায় মায়াজাল বুনে ছুটে চলা রেল গাড়ি যেন চলেছে কোনও অচিনপুরের উদ্দেশে । তার সঙ্গে মন কেমন করা বাঁশির সুর । এভাবেই বিভূতিভূষণ এঁকেছেন এক সরল জীবন উদযাপনের আলপনা, তাঁর অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'-তে । অপু, দুর্গা সেই সারল্যের প্রতিনিধি ।
এ বছর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টির একশো বছর । আর তার সৃষ্টিকর্তা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণে রেখে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক-বাদ্যযন্ত্রী দেবজ্যোতি মিশ্র সৃষ্টি করলেন রাগ 'বিভূতি'। রাগ বৈশিষ্ট্যের আরোহণে রাগ 'দুর্গা', অবরোহণে রাগ 'ভৈরবী'র উপস্থিতি । এই মিশ্র রাগ গ্রাম বাংলার মেঠো সুরকে বুকে বেঁধে রাখে । শুধুই যে রাগ সৃষ্টি করেছেন এমনটা নয়, সাত মাত্রার তালে একটা গানও বেঁধে ফেলেছেন তিনি ।
19 এপ্রিল কেসিসি বৈঠকখানায় বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র । এক বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন তিনি, 'অপুর বাজনা'- অপু ট্রিলজির আবহসঙ্গীত । কেসিসি-এর অ্যাম্ফিথিয়েটারে, সন্ধ্যা 7:15 থেকে ।
'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার', 'অপরাজিত' - সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টির হাত ধরে বিশ্ব দেখতে পেল অপু, দুর্গাকে । এর মধ্যে সুর সংযোজন করলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর । সেও দুই বন্ধুর গল্প । এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে আসবে নানা সুর, সুরে ডুবে থাকা অনেক কথা, গান । অপু-দুর্গার বৃষ্টির দৃশ্য, হরিহর আর সর্বজয়ার হাহাকার - সব সুরে, সুরে ফুটে উঠবে । দক্ষিণামোহন ঠাকুর, আলোকনাথ দে, রবিশঙ্কর বাংলার মেঠো সুর পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে । এদিন এঁদের সবাইকে উদযাপন করা হবে ।
এদিনের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে থাকছেন মৈশিলী (সরোদ), সৌম্যজ্যোতি (বাঁশি), দেবায়ন (এস্রাজ ও তার সানাই), সুভাষ (সেতার), সুদীপ্ত (ভাইব্রোফোন)। গানে থাকছেন সোনাক্ষী, অরিত্র ।
দেবজ্যোতি মিশ্র এই রাগ নিয়ে বললেন, "আমি খুব খুশি যে, বাংলার তথা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে আমি একটা রাগ সৃষ্টি করছি । রাগ 'বিভূতি'। বন্দিশ গাওয়া হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ।"