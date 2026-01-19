স্যারের থেকে সময়ানুবর্তিতা শেখা উচিত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে নস্টালজিক দেবনাথ

স্যারের থেকে সময়ানুবর্তিতা শেখা উচিত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে নস্টালজিক দেবনাথ
আজীবন তাঁকে 'স্যার' ডেকেছেন দেবনাথ । আজও কথা বলতে গেলে 'স্যার' বলে শুরু, 'স্যার'-এই শেষ করলেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: কিংবদন্তি অভিনেতা, নাট্যকার, বাচিক শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আজ 91তম জন্মদিন । এই শুভদিনে তাঁর সঙ্গে কাটানো কিছু টুকরো স্মৃতি আওড়ালেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র তথা অভিনেতা দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
থিয়েটার করার সুবাদে প্রবাদপ্রতিম মানুষটির সান্নিধ্যে আসা দেবনাথের । আজীবন তাঁকে 'স্যার' ডেকেছেন তিনি । আজও কথা বলতে গেলে 'স্যার' বলে শুরু, 'স্যার'-এই শেষ । দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনল ইটিভি ভারত ।
দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অনেক স্মৃতি, যা ভোলার নয় । আর সীমিত সময়ে শেষ করার নয় । আর যা শিখেছি তা তো সঙ্গে থেকে যাবে চিরকাল । স্যারের কাছ থেকে সময়ানুবর্তিতা ছিল শেখার মতো । খুব ইমার্জেন্সি কিছু না-হলে সময়ের আগে চলে আসতেন সবসময় । এসে প্রথমেই চলে যেতেন মঞ্চে, গ্রিনরুমে নয় । এক মিনিটও বসে সময় নষ্ট করতেন না । মঞ্চের কোথা দিয়ে ঢোকা হবে কোথা দিয়ে বেরনো হবে দেখে নিতেন সবার আগে । জেনে নিতেন আমাদের কাছ থেকে, আমরা যাঁরা সেটের কাজ করতাম । সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতেন । তারপর গিয়ে মেক আপ রুমে বসতেন । এই ছিল নিষ্ঠা । প্রথমে সময়ে আসা । তারপর সবটা দেখে নেওয়া । বাকি সব পরে । তারপর আমি জিজ্ঞেস করতাম, চা নাকি কফি, কী খাবেন ? আগেই জানতে চাইতেন সঙ্গে কী আছে । আমি বলতাম ডিমের ডেভিল, ফিশ ফ্রাই বা সিঙ্গাড়া, যা থাকত আর কী । সিঙাড়া পেলে তো আর কথাই নেই । ওটাই চাই দুটো । সঙ্গে লিকার চা, অল্প চিনি ।"
দেবনাথের কথায়, "আমরা যাঁরা আজ কাজকর্ম করি, তাঁদের স্যারের কাছ থেকে সময়ানুবর্তিতাটা শিক্ষণীয় বিষয় । একইসঙ্গে যেখানে কাজ করবে সেই জায়গাটা দেখে আর বুঝে নেওয়াটাও জরুরি ।"
দেবনাথ আরও বলেন, "স্যার অনেক ছোট বয়স থেকে রবীন্দ্রচর্চা করতেন । শেষের দিকে যখন শো করতে যেতেন, তখন সবসময় কেউ না কেউ পাশে থাকত স্যারের । আমিও থাকতাম । তখন প্রায়ই রবীন্দ্রস্মৃতি চর্চা করতেন । বলতে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান তখন তিনি খুবই ছোট । তারপর থেকে তিনি কখনও রবীন্দ্র চর্চা বন্ধ করেননি । কিছু না কিছু করেছেন ।"