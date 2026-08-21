মহানায়ক আর ইন্ডাস্ট্রি একজনই- 'উত্তম- দ্য মহানায়ক' শীর্ষক প্রদর্শনীতে আর কী বললেন দেবশ্রী ?

মহানায়ক আর ইন্ডাস্ট্রি একজনই- 'উত্তম- দ্য মহানায়ক' শীর্ষক প্রদর্শনীতে আর কী বললেন দেবশ্রী ?
অভিনেত্রী বলেন, "উত্তম কুমার ছাড়া কাকে মহানায়ক বলা হয় আমি জানতে চাই না। মহানায়ক মানে উত্তম কুমার, উত্তম কুমার মানে ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রি মানে উত্তম কুমার।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নানাদিকে চলছে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। শুধু কি তাই ? মহানায়কের জন্মশতবর্ষ পালনে এবার বিপুল আয়োজন হতে চলেছে বাংলার বুকে। মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ বিশেষভাবে উদযাপনের বিশাল পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই উপলক্ষে আগামী 3 থেকে 6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিনব্যাপী একাধিক বড় মাপের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তবে, তারও আগে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শহরে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী 'উত্তম- দ্য মহানায়ক'। আয়োজনে সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ। আগামী 24 অগস্ট পর্যন্ত কলকাতার আইসিসিআর-এর যামিনী রায় গ্যালারিতে চলবে এই প্রদর্শনী। সময় দুপুর 3টে থেকে রাত 8টা।
প্রদর্শনীতে থাকছে মহানায়ক অভিনীত বহু ছবির পোস্টার, বিজ্ঞাপন, রেকর্ড, ম্যাগাজিন, বুকলেট, স্থির ছবি , গানের বই, লবি কার্ড সহ আরও অনেক কিছু। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়। অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন, "আমার কাছে ইন্ডাস্ট্রি মানে উত্তম কুমার আর উত্তম কুমার মানে ইন্ডাস্ট্রি। এদের আলাদা করা যায় না। আমি সত্যি কথা বলছি।"
সাম্প্রতিককালে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস নিয়েছে নতুন সরকার। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মেরামত নিয়ে কোনও বৈঠকেই দেখা যায় না এই অভিনেত্রীকে। এর কারণ কী জানতে চাইলে দেবশ্রী রায় বলেন, "কেন দেখা যায় না ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কী বলব? আমি এখনকার ইন্ডাস্ট্রি বুঝি না।"
তিনি এদিন আরও বলেন, "ঈশ্বর কৃপা করেছেন যে ওনার মতো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি ৷ তবে, আফসোস ওনার সঙ্গে কাজ করতে পারলাম না ৷ আমি মহানায়কের কোলেও চড়েছি। সুচিত্রা সেনকে নিজের চোখে দেখেছি। আমার আর আমার দিদির মধ্যে ঝগড়া হত ওঁদের নিয়ে। কে কার কোলে চড়েছি সেই নিয়ে ঝগড়া চলত। সারা বাংলা বলবে মহানায়ক একজনই ৷ মহানায়ক মানে উত্তম কুমার, উত্তম কুমার মানে ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রি মানে উত্তম কুমার, এটা আমি মনে করি ৷ আর কে মহানায়ক বা ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমি জানতে চাই না। উত্তম কুমার একজন মডার্ন অ্যাক্টর ছিলেন। এখনকার প্রজন্ম বসে যদি তাঁর একটা ছবি দেখে বলতে পারবে না যে সে পুরনো ছবি দেখছে ৷ মনে হবে এখনই অভিনয় করলেন ৷ উনি ইনস্টিটিউশন ৷ ওনাকে দেখলেই শেখা হয়ে যাবে। অভিনয় শিখতে কোনও প্রতিষ্ঠানে ছুটতে হবে না।"
দেবশ্রী রায় আরও বলেন, "আমি ওনার কোলে উঠেছি, গান শুনেছি, শো করেছি একসঙ্গে ৷ উত্তম কুমার আমার মনের অভিনেতা ৷ ওনার কাছাকাছি কেউ পৌঁছতে পারবে না কখনও। অনেককে ডিরেক্টর বানিয়েছেন উনি। কেউ জানতেও পারেনি। ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেবা এটাকেই বলে ৷ দান করলেও প্রচারে আনেননি কখনও ৷ বলেননি কাউকে ৷ সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন সবসময়। আসল সেবা এটাকেই বলে। যেদিন চলে গেলেন অনেকের বাড়িতে রান্না হয়নি ৷ আর কী বলব এরপর?"
প্রসঙ্গত, উত্তম কুমারের কাজ ঘিরে যে যে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে হেরিটেজ ওয়াকের ব্যবস্থা করা হবে। জন্মদিনে মিড নাইট কেক কাটা হবে। উত্তমকুমারের সব সিনেমা নিয়ে একটা ছোট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করা হবে বলেও জানা গিয়েছে সরকারের তরফে। তাঁর ছবি নিয়ে হবে বিশেষ প্রদর্শনী । সেমিনার ও তাঁর কাজ নিয়ে চর্চারও ব্যবস্থা করা হবে। 3 থেকে 6 সেপ্টেম্বর চলবে এই সব অনুষ্ঠান ৷