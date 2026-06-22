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অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদার ওপর প্রাণঘাতী হামলা, অবস্থা আশঙ্কাজনক

পঙ্কজ ত্রিপাঠীর ভাইয়ের ওপর অতর্কিত হামলা ৷ কুড়াল দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় অভিনেতার ভাইকে পাটনা পিএমসিএইচে ভর্তি করা হয়েছে।

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পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদার ওপর হামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 11:31 AM IST

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হায়দরাবাদ, 22 জুন: বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদার ওপর হামলা ৷ গুরুতর অবস্থায় বিজেন্দ্র নাথ তিওয়ারি পাটনা পিএমসিএইচে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে বিহার পুলিশ ৷

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গোপালগঞ্জ জেলার বরৌলি ও মাধোপুর থানা এলাকার বেলসান্দ গ্রামে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও পুরনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রেক্ষিতে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় অভিনেতার দাদা বাড়ির দরজায় বসে ছিলেন। এই সময় তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। কুড়াল দিয়ে হামলার কারণে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে থাকে ৷ এরপরই আশপাশের লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা দৌড়ে আসলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। হামলার পর গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় পঙ্কজের ভাইকে তাৎক্ষণিকভাবে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে পাটনায় আরও চিকিৎসার জন্য পাঠান ৷

deadly-attack-on-actor-pankaj-tripathis-elder-brother-bijendra-nath-tiwari-condition-critical
হাসপাতালে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদা (ইটিভি ভারত)

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় থানা পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্তের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আক্রান্ত বিজেন্দ্রের সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি আগের জমি সংক্রান্ত বিরোধের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে।

সদর এসডিপিও 2 রাজেশ কুমার বলেন, "এই হামলা ঘটেছে জমি নিয়ে মতানৈক্যের কারণে ৷ এদিন, বিজেন্দ্র নাথ তিওয়ারি বাড়ির কাছে মাটি ভরাট করছিলেন। এইসময় অভিযুক্তরা কুড়াল ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে পেছন থেকে আক্রমণ করে।পঙ্কজের আক্রান্ত দাদা পাটনায় চিকিৎসাধীন। মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনায় জড়িত অন্যদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শীঘ্রই হামলার মূল আসামি-সহ অন্য অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে ৷" জানা গিয়েছে, এই হামলায় একজন পুলিশের জালে এলেও বাকিরা পলাতক ৷ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷

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TAGGED:

PANKAJ TRIPATHI BROTHER NEWS
BIJENDRA NATH TIWARI
PANKAJ TRIPATHI BROTHER ATTACKED
পঙ্কজ ত্রিপাঠী হামলা
ATTACK ON PANKAJ TRIPATHI BROTHER

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