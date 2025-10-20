Exclusive: 30 বছর পরেও জনপ্রিয় 'DDLJ'র গান, নেপথ্যের কোন কাহিনি শোনালেন তারকারা ?

Exclusive: 30 বছর পরেও জনপ্রিয় 'DDLJ'র গান, নেপথ্যের কোন কাহিনি শোনালেন তারকারা ?
'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' সিনেমার 30 বছর পূর্তি ৷ স্মৃতির পাতা উল্টে আবেগে ভাসলেন ললিত পণ্ডিত, কুমার শানু ও উদিত নারায়ণ ৷
By Seema Sinha
Published : October 20, 2025 at 12:37 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 12:44 PM IST
মুম্বই, 20 অক্টোবর: "জা সিমরন জা, জিলে আপনি জিন্দেগী..." ৷ সেদিন যদি অমরীশ পুরী মেয়ের হাত না ছাড়তেন তাহলে রাজ-সিমরনের প্রেম কি আইকনিক হতে পারত ? একটা সিনেমা, 30 বছর সফরের পরও একই রকম প্রাণবন্ত ৷ একই রকম নস্টালজিক করে তোলে দর্শকদের ৷ 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' [DDLJ] 20 অক্টোবর পূর্ণ করল তার 30 বছরের সফরনামা ৷ রোমান্টিক ড্রামা এই সিনেমা 1995 সালের আজকের দিনেই মুক্তি পায় ৷ তারপর ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের সবচেয়ে সফল এবং আইকনিক সিনেমার তালিকায় চিরস্থায়ী জায়গা তৈরি করে নেয় ৷ অসাধারণ সিনেমার ব্লকবাস্টার সাউন্ডট্র্যাকও তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। সঙ্গীত রচয়িতা জুটি যতীন-ললিতের সাউন্ডট্র্যাক এবং আনন্দ বক্সীর লেখা গান ছিল সেই বছরের সবচেয়ে বেশি রেকর্ড তৈরি করা বলিউডের গান ৷
'তুঝে দেখা তো', 'মেহেন্দি লগা রে রাখনা' অথবা 'হো গয়া হ্যায় তুঝকো তো প্যায়ার সজনা'…. প্রতিটি গান 2005 সালে বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক ভোটার্সের টপ তালিকায় ছিল ৷ ডিডিএলজে-র গান সেই সময় জনপ্রিয়তার সুনামী এনেছিল ৷ সুরকার ললিত পণ্ডিত সেই সময়ের নস্ট্যালজিয়ায় গা ভাসিয়ে বলেন, "ডিডিএলজে সিনেমার সুর করার আগে আমরা 'যো জিতা বোহি সিকন্দর', 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান', 'খিলাড়ি'-তে কাজ করেছি ৷ কিন্তু 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া' আমাদের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় ৷ লতাজির গান, বক্সী সাহেবের লেখা আর যশরাজ ব্যানারে প্রথমবার কাজ, সব মিলিয়ে অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা ৷"
ললিত আরও বলেন, "আমরা আসলে ছবিটি মুক্তির আগেই দেখেছি। আমরা জানতাম যে আমাদের ক্যারিয়ারে যদি বড় কিছু করতে হয়, তাহলে এটাই সেই মুহূর্ত ৷" ললিত পণ্ডিত সম্প্রতি ভারত সফরে যশ রাজ স্টুডিয়োতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে ললিত পণ্ডিত 1994-1995 সালের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণায় নানা ঘটনার কথা উল্লেখে করেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা এই সিনেমার গানের জন্য চার-পাঁচ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি ৷ তারপর যখন গানগুলো তৈরি হয়, জানতাম সেগুলো দর্শকদের মন ছোঁবে কিন্তু তা 30 বছর এবং তার পরেও দর্শক মনে জায়গা করে নেবে সেই আশা করিনি ৷"
গান তৈরির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে পণ্ডিতজি বলেন, "সাধারণত যশজির বাড়িতে গানের আসর বসত ৷ সেখানে পুরো পরিবার উপস্থিত থাকত ৷ সকলে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করত ৷ যেখানে যশজি যেমন থাকতেন তেমনই লতা মঙ্গেশকরজি, আশা ভোঁসলেজিও থাকতেন ৷ বড় বড় লেজেন্ডরা সামনে বসে গানের টুকিটাকি সংশোধন করতে থাকতেন আমরা ইয়ং টিম সঙ্গে আদিত্য সেই মতো কাজ করতাম ৷"
গান তো তৈরি কিন্তু কে কোনটা গাইবে সেটাও ঠিক করা কঠিন ছিল ৷ এই সিনেমায় লতা-আশার পাশাপাশি কণ্ঠ দিয়েছেন কুমার শানু, উদিত নারায়ণ ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৷ পণ্ডিত বলেন, "'তুঝে দেখা তো' রোমান্টিক ডুয়েটে স্বর দেন লতাজি ও কুমার শানু ৷ নয়ের দশকে এই গান চার্টবাস্টার রেকর্ড তৈরি করেছিল ৷ এই সিনেমায় উদিত বেশিরভাগ গান গেয়েছেন ৷ আমরা কুমার শানুকে একটা গান দিয়েছিলাম ৷ 'জরা সা ঝুম লু ম্যায়' মস্তি বা মজার গান, সেটা আমরা আশাজি আর অভিজিৎকে দিয়ে গাওয়াই ৷ আর লতাজি প্রত্যেকটা রোমান্টিক গান করেন কুমার শানু ও উদিত নারায়ণের সঙ্গে ৷"
কুমার শানুর কাছে, ডিডিএলজে (DDLJ) তাঁর জীবন এবং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন। শানুর কথায়, "এত গায়কের মধ্যে আদিত্য আমাকে বেছে নিয়েছিলেন, এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল। তারপর লতাজির সঙ্গে ডুয়েট গান গাওয়া আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছিল। তারা এই গানটি কে গাইবে তা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছিল ৷ তারা এই গানে প্রচন্ড রকম রোমান্স চেয়েছিলেন, আমি ভাগ্যবান সেই সুযোগ পাই ৷ কে জানত যে এই গানটি একটি মাইলস্টোন হয়ে উঠবে ৷ এটি ভাগ্য এবং নিয়তির খেলা ৷ আমি এই গানের সঙ্গে সুবিচার করার চেষ্টা করেছি। আমি যেখানেই যাই না কেন, আজও মানুষ আমাকে এই গানটি গাইতে বলে ৷"
উদিত নারায়ণের কণ্ঠে শোনা যায় 'মেহেন্দি লাগাকে রাখ না', 'হো গায়া হ্যায় তুঝকো' এবং 'রুক জা' গান ৷ তিনি জানান, এই গানের শুটিংয়ের সময় শাহরুখ কীভাবে তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন ৷ কারণ গায়ক রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে চার ঘন্টারও বেশি দেরিতে পৌঁছেছিলেন। উদিত বলেন, "যখন আমি 'রুক জা ও দিল দিওয়ানে' রেকর্ড করতে যাচ্ছিলাম, তখন আমি শুনলাম যে শাহরুখ রেকর্ডিং স্টুডিওতে অপেক্ষা করছেন। আমি তখন আমার কেরিয়ারের শীর্ষে ছিলাম ৷ সেদিন আমার স্টুডিয়োতে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল ৷ আমি যখন স্টুডিয়োতে পৌঁছাই, তখন শাহরুখ চলে গিয়েছিলেন। সবাই আমার উপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন ৷ কিন্তু যখন গানটি রেকর্ড করা হয় এবং শাহরুখ সহ সকলেই শোনেন তখন সমস্ত অভিযোগ তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন ৷
ললিত পণ্ডিত ডিডিএলজে-র গানের সাফল্যের জন্য তার অরজিনালিটি আর অসাধারণ এনার্জি লেভেলকে ক্রেডিট দিয়েছেন ৷ তিনি জানান, এই গানের সাফল্যের পিছনে অনেকটা লতাজিরও হাত রয়েছে। কারণ তিনি তখন এই সিনেমায় গান গাওয়ার জন্য অনেক গানের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন ৷ এছাড়াও আনন্দ বক্সীর দুর্দান্ত গানের কথা আলাদা করে বলতেই হয় ৷ ললিত পণ্ডিত বলে, "এটা একটা মাস্টারপিস ৷ এটা আর কোনওদিন তৈরি করা যাবে না ৷ এমনকী, আমরাও আবার এমন গান তৈরিও করতে পারব না ৷ আসলে, মাঝে মাঝে কিছু ম্যাজিক হয়ে যায় ৷"