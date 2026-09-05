আমাদের বাবা অন্যরকম, কলকাতায় এসে বললেন বিশ্বজিৎ কন্যা সাম্ভবী

আমাদের বাবা অন্যরকম, কলকাতায় এসে বললেন বিশ্বজিৎ কন্যা সাম্ভবী
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ইটিভি ভারতের সামনে মুখ খুললেন স্ত্রী ইরা চট্টোপাধ্যায়ও ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : September 5, 2026 at 10:12 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মহানায়ক 'রক্ততিলক' ছবিতে অভিনয় করেন । মহানায়ক ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, মাস্টার প্রসেনজিৎ (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ । এই 'রক্ততিলক' নন্দনে দেখানো হল 'শতবর্ষে মহানায়ক' শীর্ষক মহাযজ্ঞে । ছবির প্রদর্শনের আগে পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছবি নিয়ে বলেন নানা পুরনো কথা ।
'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর প্রথম সফরে শ্রদ্ধা জানানো হয় মহানায়কের সহ-অভিনেতা, কলাকুশলীদের । তাঁদের মধ্যে একজন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও । তাঁর সঙ্গে কলকাতায় হাজির হয়েছেন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা সাম্ভবী চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী ইরা চট্টোপাধ্যায় । বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান জ্ঞাপন নিয়ে যেমন তাঁরা আপ্লুত, তেমনি খুশি মহানায়ককে ঘিরে এই কর্মকাণ্ডে ।
ইরা চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "মহানায়ক আমার স্বামী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিজের ভাই-ই মনে করতেন । আমি তরুণ কুমারকে একটা বিয়ে বাড়িতে দেখেছি । মহানায়কের পরিবারের সঙ্গে বিশ্বজিতের পরিবারের একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল । আজ মহানায়কের জন্মশতবর্ষে সম্মান জানানো হচ্ছে বিশ্বজিৎকেও । আমি খুব খুশি । 'দুই ভাই' ছবির পর বাস্তবেও ওঁদের দু'জনকে মানুষ ভাই মনে করতেন ।"
সাম্ভবী বলেন, "বাংলাতে বাবার 'দুই ভাই' দেখেছি । বলতে গেলে বাবার পাঁচশোখানা ছবিই আমি দেখেছি । একটা কথা বলতেই হয় । আমাদের বাবা খুব মডার্ন । নিজের সময়ের যা কিছু যেমন জানেন, তেমনই এই সময় নিয়েও ওয়াকিবহাল । বাবা অ্যাক্টিং নিয়ে কোনও টিপস দেন না অবশ্য । তবে, আজকের ট্রেন্ড নিয়ে বাবা অনেককিছু জানেন বলে লুক এবং অন্যান্য আরও বিষয় নিয়ে অনেক টিপস দেন । শুধু আমার জেনারেশন নয়, মিশুকের জেনারেশন নিয়েও জ্ঞান আছে বাবার, যেটা সাধারণত ওনার জেনারেশনের মানুষদের মধ্যে থাকে না । অনেকেই এই জেনারেশনের সব কিছু ভালো চোখে দেখেন না, মেনে নিতে পারেন না । কিন্তু আমাদের বাবা অন্যরকম । উনি সব জেনারেশনকে সমান গুরুত্ব দেন ।"
সাম্ভবী ছোটবেলায় বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আদরিনী' ছবিতে অভিনয় করেন । এবার আরও একবার বাবার পরিচালনায় অভিনয় করতে চলেছেন তিনি । ছবির নাম 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' । বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে এদিন মহানায়ককে ঘিরে স্মৃতির সরণীতে হাঁটার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "শতবর্ষে মহানায়ক অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার ছেলে । আমি গর্বিত ওর জন্য ।" বাবার এই কথার মাঝে ছেলে প্রসেনজিৎ অবশ্য বলেন, "আমি একা কিছুই করছি না । আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি ।"
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি শুধু চেয়েছিলাম উত্তম জেঠুর জন্মশতবর্ষ যেন মানুষ মনে রাখে । আজ থেকে একশো বছর পরেও যখন এই দিনটা সেলিব্রেট হবে সেদিনও যেন এই দিনটার কথা মানুষের মনে থাকে বা জানতে পারে । সোশাল মিডিয়ায় এই অনুষ্ঠানটি ট্রেন্ডে থাকা মানে মহানায়ক ছিলেন, আছেন, থাকবেন । তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের অনেককেই যে এক মঞ্চে আনতে পেরেছি এটাই বড় পাওয়া ।"