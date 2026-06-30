6 বছর পর স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তন, প্রকাশ্যে ‘মন ছুঁই’-এর ফার্স্ট লুক
এটি একটি রোম্যান্টিক মিউজিক্যাল ছবি হতে চলেছে, যেখানে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে রোহণ ভট্টাচার্য, দর্শনা বণিককে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 12:37 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: দীর্ঘ ছয় বছর পর পরিচালক স্বপন সাহা ফিরছেন নতুন বাংলা ছবি ‘মন ছুঁই’ নিয়ে। সোমবার, কলকাতার এক স্বনামধন্য ডেস্টিনেশনে ছবির ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় এটি একটি রোম্যান্টিক মিউজিক্যাল ছবি হতে চলেছে, যেখানে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে রোহণ ভট্টাচার্য, দর্শনা বণিককে।
ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে স্বপন সাহা-সহ হাজির ছিলেন পরিচালকের এক সময়ের নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং যীশু সেনগুপ্ত। এ ছাড়াও হাজির ছিলেন মুম্বইয়ের অভিনেতা মুদাসির রশিদ, দর্শনা বণিক, রোহন ভট্টাচার্য, অনসূয়া সামন্ত, রাজেশ শর্মা, লাবণী সরকার, অনামিকা সাহা, সুজয় ঘোষ, মনোজিৎ বোরাল, সৌরভ দাস, প্রযোজক নন্দিতা নাগ, আশিম কুমার নাগ, কুশল নাগ এবং সঙ্গীত পরিচালক মনোজিৎ গোস্বামী।
অনুষ্ঠানে স্বপন সাহা বলেন, "নব্বইয়ের দশকে যে রোম্যান্টিক মিউজিক্যাল ঘরানার ছবির জন্য আমি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম, সেই ধারাতেই ফিরছি আবার।" তাঁর কথায়, নতুন এই ছবিতে বাংলা সিনেমায় এক নতুন জুটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ কিংবদন্তি আশা ভোঁসলে ও জুবিন গর্গের গাওয়া গান।
বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সহকর্মীকে তাঁর নতুন ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে এসে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " ‘মন ছুঁই’ তাঁকে নব্বইয়ের দশকের স্মৃতি ফিরিয়ে দিচ্ছে।" মজার ছলে তিনি স্বপন সাহাকে প্রশ্নও করেন, এবার কি তিনি রোম্যান্টিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য বেশি বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন?
যীশু সেনগুপ্ত এদিন ফিরে যান 2001 সালে। যীশু জানান যে, তখন টেলিভিশন ছেড়ে একেবারে বাড়িতেই বসেছিলেন দীর্ঘদিন। সেই সময় নাকি খাওয়ার জন্যও পয়সা ছিল না তাঁর কাছে। তখন একদিন স্বপন সাহা তাঁকে ফোন করে বলেন, "ডেট পাওয়া যাবে তোমার?" যীশু বলেন, "দাদা আমি একটুও ব্যস্ত নই। বাড়িতেই বসে আছি।" সেদিন 'স্নেহের প্রতিদান' ছবির জন্য যীশুকে ডাকেন স্বপন সাহা। সেই ছবি অনেকদিন চলেছিল প্রেক্ষাগৃহে। ছবির সঙ্গীত পরিচালক মনোজিৎ গোস্বামী জানান, "এই ছবিতে রয়েছে আশা ভোঁসলের সঙ্গে সোনু নিগমের প্রথম বাংলা ডুয়েট। এছাড়াও ছবিতে রয়েছে জুবিন গর্গের গাওয়া শেষদিকের বাংলা গানগুলির একটি।"
অনুষ্ঠানে আশা ভোঁসলে এবং জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। নন্দিতা ফিল্মস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট এবং মিনহাজ্জ প্রোডাকশন হাউস-এর প্রযোজনায় তৈরি হচ্ছে ‘মন ছুঁই’। খুব শিগগিরই ছবির শুটিং শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে এদিন।