শিশু মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় দর্শনা, আর কারা আছেন 'অনুমানের ভিত্তিতে' ছবিতে?

শিশু মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় দর্শনা, আর কারা আছেন 'অনুমানের ভিত্তিতে' ছবিতে?
রোমান্টিক চরিত্রের বাইরে গিয়ে দর্শনা এখানে একজন চাইল্ড সাইকোলজিস্টের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবির শুটিং চলছে পুরোদমে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 9:30 AM IST
কলকাতা, 27 জুন: আসছে পরিচালক অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের (Abhigyan Mukherjee) নতুন ছবি ‘অনুমানের ভিত্তিতে' (Anumaner Bhittite)। যার অভিনেতা তালিকায় যুক্ত হলেন একঝাঁক নতুন তারকা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্তমানে স্কাইল্যান্ড এন্টারটেইনের প্রযোজনায় এবং পরিচালক অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘অনুমানের ভিত্তিতে’ ছবির শুটিং পুরোদমে চলছে। বিভিন্ন প্রজন্মের এক পারিবারিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ছবিটি।
গল্পের জটিল ও আকর্ষণীয় উপ-কাহিনিগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে চলমান শুটিং প্রক্রিয়ার মাঝেই কাস্টে যুক্ত করা হয়েছে টলিউডের একঝাঁক প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। এই নতুন সংযোজনগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান মুখ হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী দর্শনা বনিক। প্রথাগত রোমান্টিক চরিত্রের বাইরে গিয়ে তিনি এখানে ‘মোহিনী’ নামের একজন চাইল্ড সাইকোলজিস্টের (শিশু মনস্তাত্ত্বিক) চরিত্রে অভিনয় করছেন। তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রটি কাহিনির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
ছবিতে রোহন ভট্টাচার্যর সঙ্গে তার ভাই-বোনের এক সুন্দর পারিবারিক রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি ছবির কাস্টে নতুন মাত্রা যোগ করতে যুক্ত হয়েছেন অভিনেতা জন ভট্টাচার্য। সিনেমার গল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ সিনিয়র চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রবীণ অভিনেত্রী দোলন রায় এবং বিশিষ্ট অভিনেতা-পরিচালক অভিজিৎ গুহ। এছাড়াও কাস্টে যুক্ত হয়েছেন শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা যুধাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা প্রীতা মজুমদার এবং তরুণ প্রতিভা অর্ক ভট্টাচার্য।
ঔপন্যাসিক অর্ক জ্যোতি মিত্রের দশম উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ‘অনুমানের ভিত্তিতে’ গল্পটি আধুনিক সমাজের বিভিন্ন প্রজন্মের আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা এবং মানসিক লড়াইয়ের এক সুন্দর মেলবন্ধন। লিলি চক্রবর্তী, শ্রীলেখা মিত্র এবং অমৃতা চট্টোপাধ্যায়ের মতো গুণী তারকাদের পাশাপাশি এই নতুন অভিনেতাদের অন্তর্ভুক্তি সিনেমাটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।