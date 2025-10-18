'সিক্রেট' বিয়ে প্রাক্তন 'সুপারস্টার' জায়রার ! কাকে বললেন 'কবুল হ্য়ায়' ?

'সিক্রেট' বিয়ে প্রাক্তন 'সুপারস্টার' জায়রার ! কাকে বললেন 'কবুল হ্য়ায়' ?
বলিউডকে বিদায় জানিয়েছেন পুরোপুরি ৷ আমির খানের নায়িকা জাইরা ওয়াসিম বাঁধা পড়েছেন সাত পাকে ৷ মোট ক'টা সিনেমায় অভিনয় করেছেন জাইরা, মনে আছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 2:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 অক্টোবর: প্রায় 6 বছর আগে সকলকে চমকে দিয়ে বিনোদন জগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জাইরা ওয়াসিম (Zaira Wasim) ৷ 'দঙ্গল' খ্যাত অভিনেত্রীর সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছিল অনুরাগীরাও ৷ প্রাক্তন সেই অভিনেত্রী শুক্রবার রাতে ফের চমকে দিলেন সকলকে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করে জানান, জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচণা করেছেন তিনি ৷
জাইরার বিয়ে
ইন্সটাগ্রামে প্রাক্তন অভিনেত্রী দুটি বিয়ের ছবি পোস্ট করেন ৷ কিন্তু তিনি তাঁর স্বামীর নাম ও মুখ প্রকাশ্যে আনেননি ৷ সোনালি জড়ি দিয়ে কাজ করা লাল রঙের পোশাকে দেখা যায় জাইরাকে ৷ মজার বিষয়, বিয়ের পর জাইরা নিজের ছবিও শেয়ার করেননি সোশাল মিডিয়ায় ৷ ছবিতে দেখা গিয়েছে, তিনি মেহেন্দিভরা হাতে নিকাহ নামায় সই করছেন ৷ আর একটিতে দেখা গিয়েছে, বিয়ের পর জাইরা তাঁর স্বামীর সঙ্গে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ৷ ক্যাপশনে সহজ ভাষায় একটা কথায় জাইরা লেখেন, "কবুল হ্যায়x3" ৷
জাইরার অভিনয়গ্রাফ
2016 সালে আমির খানের হাত ধরে রাতারাতি লাইমলাইটে আসেন জাইরা ৷ সিনেমার নাম 'দঙ্গল' ৷ যেখানে রিয়েল লাইফ চরিত্র গীতা ফোগাটকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন জাইরা ৷ প্রথম সিনেমাতেই জাতীয় পুরস্কার হাতে তুলে নেন অভিনেত্রী ৷ বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস হিসাবে জাতীয় পুরস্কার জেতেন তিনি ৷ এরপরের বছর ফের একবার আমির খানের সঙ্গেই জুটি বাঁধেন অভিনেত্রী ৷ সিনেমার নাম 'সিক্রেট সুপারস্টার' ৷ সমাজের বেড়াজাল ভেঙে স্বপ্নপূরণের এই কাহিনিতে জাইরার অভিনয় প্রশংসিত হয় দর্শক দরবারে ৷ এরপর দুবছরের গ্যাপ ৷ 2019 সালে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও ফারহান আখতারের সঙ্গে তাঁকে দেখা যায় 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক' সিনেমায় ৷ জীবনে মাত্র তিনটে সিনেমায় অভিনয় করেছেন জাইরা ৷ এই সিনেমা মুক্তির পরেই আচমকা সিনেমার জগত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷
তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানান, তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রফেশনের দ্বন্দ্ব হচ্ছে ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি জানাতে চাই, আমি অভিনেত্রী পরিচয় নিয়ে খুব একটা খুশি নই ৷ আমার মনে হচ্ছে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে অন্য কেউ হওয়ার জন্য ৷" তারপরেই তিনি বিনোদন জগতকে বাইবাই জানান ৷ তবে মাত্র তিনটে সিনেমায় অভিনয় করে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ ফেলেছেন জাইরা যা দর্শক কখনও ভুলবে না ৷
সোশাল মিডিয়ায় অ্যাকটিভ জাইরা নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবনের নানা মুহূর্ত, প্রকৃতি ও ঘুরে বেড়ানোর ছবি-ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ তবে তিনি এত বছর হয়ে গেলেও সোশাল মিডিয়ায় ছোটবেলার ছবি ছাড়া নিজের একটা সিঙ্গল ছবিও শেয়ার করেননি ৷ ফলে এতগুলো বছর পর তাঁকে দেখতে কেমন হয়েছে, তা অনুরাগীরা জানেন না ৷