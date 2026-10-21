দালের মেহেন্দির ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক, পাশে মিকা-অনুপম; উল্টোপথে সোনা মহাপাত্র

দালের মেহেন্দির ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক, পাশে মিকা-অনুপম; উল্টোপথে সোনা মহাপাত্র
DALER MEHNDI LIVE PERFORMANCE ROW: দালের মেহেন্দিকে নিয়ে বিতর্ক চলছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ কী বলছেন তারকারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: উত্তরাখণ্ডের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার পর পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহন্দির সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল তাঁর পরিবেশনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, তিনি সরাসরি গান না গেয়ে কেবল ঠোঁট মিলিয়েছেন (লিপ-সিঙ্কিং করেছেন)। তবে অনেক তারকা দালেরের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এবং এই প্রবীণ শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন।
দালেরের ভাই, গায়ক মিকা সিং জানিয়েছেন যে, প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী সম্প্রতি অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং গত দুই বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন ৷ এই তথ্য প্রকাশের পর বিতর্কটি নতুন মোড় নিয়েছে। কমেডিয়ান কপিল শর্মা, র্যাপার বাদশা, অভিনেতা অনুপম খের, গায়ক পলাশ সেন দালেরের সমর্থনে কথা বলেছেন। তাঁরা সঙ্গীতে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেছেন এবং মঞ্চে তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
তবে, গায়িকা সোনা মহাপাত্র এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। দালের মেহেন্দির দীর্ঘদিনের অবদানকে স্বীকার করেও, তিনি পেশাগত জবাবদিহিতা এবং দর্শকদের প্রতি শিল্পীদের দায়িত্বের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন, যারা তাঁর পরিবেশনা দেখার জন্য টাকা দিয়েছিলেন ৷ বিতর্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারকারা কে কী বলেছেন, তা দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷
ভাই দালের মেহেন্দির পাশে মিকা সিং
এই ঘটনার পর দালের মেহেন্দির সমর্থনে সবার আগে এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মিকা সিং। সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিয়ো বার্তায় মিকা জানান যে, তাঁর ভাই গত দুই বছর ধরে অসুস্থ এবং সম্প্রতি তাঁর একটি অস্ত্রোপচারও হয়েছে। পরিবেশনার আগে দালের মদ্যপান করেছিলেন, এমন অভিযোগের জবাবে মিকা বলেন, "আমি আমার ভাই দালের মেহেন্দির স্বভাব জানি, তিনি মদ্যপান করেন না। গত দুই বছর ধরে তিনি অসুস্থ এবং এখনও সেরে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন ৷ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ব্যান্ডের সঙ্গে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন।"
মিকা আরও উল্লেখ করেন যে, সরাসরি পরিবেশনার (লাইভ পারফরম্যান্স) সময় 'ব্যাকয়িং ট্র্যাক' ব্যবহার করা একটি সাধারণ বিষয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এই বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র দালেরকেই আলাদাভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। তাঁর এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে দালেরের শারীরিক অবস্থার বিষয়টি সামনে আসে এবং বিনোদন জগতের অনেকেই এই প্রবীণ শিল্পীর পাশে দাঁড়ান।
সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান কপিল শর্মার
কমেডিয়ান কপিল শর্মাও দালেরের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তিনি মানুষকে অনুরোধ করেছেন, কেউ কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা না জেনে যেন দ্রুত কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোই উচিত ৷ ইনস্টাগ্রামে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কপিল দালেরের অস্ত্রোপচারের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন এবং পরিস্থিতিটি পরিষ্কার করার জন্য মিকাকে ধন্যবাদ জানান। কপিল লিখেছেন, "আমাদের একে অপরের প্রতি আরেকটু সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। কেউ কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা তো আমরা জানি না।"
তিনি তাঁর বার্তার শেষে দালেরের মঙ্গল কামনা করে লেখেন, "ঈশ্বর দালের পাজির মঙ্গল করুন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি, দালের পাজি।" কপিলের এই বার্তার মধ্যে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেকের মনোভাবই ফুটে উঠেছে ৷ তাঁদের মতে, কোনও ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে একজন প্রবীণ শিল্পীর স্বাস্থ্য ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করা উচিত।
প্রকাশ্যে অপমান করাকে 'হতাশাজনক' বললেন বাদশা
র্যাপার বাদশাও এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। তিনি মূলত সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, পারফরম্যান্স চলাকালীন মন্ত্রী দালেরের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলেন। পঞ্জাবি এই গায়ককে একজন 'কিংবদন্তি' আখ্যা দিয়ে বাদশা বলেন, কোনো পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ থাকলে তা শিল্পীকে প্রকাশ্যে অপমান না করেও জানানো যেত। তিনি লেখেন, "দালের মেহেন্দি পাজি একজন কিংবদন্তি। ব্যাস, এটুকুই। আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেই পারেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গীত শিল্পে এত অবদান রাখা একজন শিল্পীকে প্রকাশ্যে অপমান করা অত্যন্ত হতাশাজনক।" তিনি আরও যোগ করেন, "কিংবদন্তিরা সম্মানের যোগ্য। বিশেষ করে যখন তাঁরা অসহায় অবস্থায় থাকেন। সম্মান সর্বদাই প্রাপ্য।"
মন্ত্রীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অনুপম খের
বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের এই ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দালেরের পরিবেশনা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে তা ব্যক্তিগতভাবে জানানো যেত। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে অনুপম খের জানান, তিনি দালেরকে বহু বছর ধরে চেনেন এবং জানেন যে এই গায়কের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি লিখেছেন, "মন্ত্রীজি, দালেরের পরিবেশনা নিয়ে আপনার অভিযোগ থাকতেই পারে। আপনি হয়তো তাঁর ওপর বিরক্তও ছিলেন। কিন্তু মঞ্চে উঠে সবার সামনে তাঁকে অপমান করা কি সত্যিই জরুরি ছিল? একই কথা কি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে, মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বলা যেত না?"
एक-दो दिन पहले एक वीडियो देखा, जिसमें कोई मंत्री जी मंच पर दलेर मेहंदी जी से जिस तरह बात कर रहे थे, उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मैं दलेर जी को बहुत सालों से जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है। मंत्री जी, आपको उनकी प्रस्तुति से शिकायत हो सकती है। नाराज़गी भी हो सकती है। लेकिन सबके सामने मंच पर जाकर इस तरह उन्हें अपमानित करना ज़रूरी था क्या? यही बात उनसे अलग बैठकर, इज़्ज़त से भी तो कही जा सकती थी। एक कलाकार अपनी मेहनत से जो पहचान और सम्मान कमाता है, उसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगी होती है। दलेर जी ने पिछले तीस-पैंतीस सालों से अपने गानों से हम सबको ख़ुशी दी है। उस योगदान की कुछ तो क़द्र होनी चाहिए। दलेर जी, मैंने आपको हमेशा एक नेकदिल, प्यार बाँटने वाले इंसान के रूप में जाना है। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप शराब भी नहीं पीते। आपको यह सब सहना पड़ा, इसका मुझे बहुत अफ़सोस है। अपनी इंडस्ट्री के साथियों से भी कहना चाहूँगा—जो लोग दलेर जी को जानते हैं, वे अपनी बात ज़रूर रखें। उनके साथ खड़े हों। किसी के अच्छे स्वभाव के बारे में, उसकी इंसानियत के बारे में अपने अनुभव से दो शब्द कहना भी बहुत मायने रखता है। ऐसे वक़्त में एक साथी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। दलेर जी, आप बेहतरीन कलाकार हैं और उतने ही प्यारे इंसान भी। अपना ख़याल रखिए। भगवान आपको अच्छी सेहत दे। मेरा प्यार और सम्मान हमेशा आपके साथ है। 🙏❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2026
খের কয়েক দশক ধরে সঙ্গীত শিল্পে দালেরের অবদানের কথাও তুলে ধরেন। তিনি যোগ করেন, "গত ৩০-৩৫ বছর ধরে দালের জি তাঁর গানের মাধ্যমে আমাদের সবার জীবনে আনন্দ নিয়ে এসেছেন। নিঃসন্দেহে, তাঁর এই অবদান প্রশংসা ও সম্মানের দাবি রাখে।" এছাড়া, এই অভিনেতা গায়কের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে একজন দয়ালু মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন।
কী বললেন পলাশ সেন ?
'ইউফোরিয়া' ব্যান্ডের প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিত গায়ক পলাশ সেন, দালের মেহেন্দির উদ্দেশ্যে এক আবেগঘন বার্তা লিখেছেন। সেখানে তিনি দালেরকে এমন একজন ভাই হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর পুরো জীবন সঙ্গীতের প্রতি এবং মানুষের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে উৎসর্গ করেছেন। পলাশ সেন জানান, এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে দালেরকে নিয়ে যে ট্রোলিং বা উপহাস করা হচ্ছে, তা দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন, জনসমক্ষে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তির আড়ালে থাকা মানুষটিকেও যেন তারা মনে রাখেন।
পেশাগত দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন সোনা মহাপাত্রর
উত্তরাখণ্ডের অনুষ্ঠানে দালের মেহেন্দির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা নিয়ে যখন অনেক তারকা কথা বলছেন, তখন গায়িকা সোনা মহাপাত্র আলোচনায় নিয়ে এসেছেন দর্শকদের অভিজ্ঞতার বিষয়টি। সোনা জানান, মার্চ মাসে দিল্লির সুন্দর নার্সারিতে আয়োজিত 'সুফি হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল'-এ তিনি দালের মেহেন্দির পরিবেশনা দেখেছিলেন। তিনি জানান, নিজের পরিবেশনা শেষ হওয়ার পরও তিনি সেখানে থেকে গিয়েছিলেন দালেরের অনুষ্ঠান দেখার জন্য, কারণ উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় তাঁরই পারফর্ম করার কথা ছিল।
তবে সোনা এই পরিবেশনাটিকে হতাশাজনক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, যেখান থেকে তিনি দেখছিলেন, সেখান থেকে মনে হয়েছে দালের কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন ৷ সুর ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন এবং বারবার একই সুরের অংশ গেয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আরও বলেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে দর্শকরা ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন ৷ তবে সোনা আয়োজকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, কারণ একটি সরাসরি অনুষ্ঠান (লাইভ ইভেন্ট) আয়োজনের পেছনে তাঁরা প্রচুর সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেন।
একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ কি পরিবেশনা নিয়ে কোনও উদ্বেগ থাকলে তা উপেক্ষা করা? তিনি লিখেছেন, "দুটি বিষয়ই সত্য হতে পারে। একজন প্রবীণ শিল্পী তাঁর দীর্ঘ জীবনের অবদানের জন্য মর্যাদা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আবার, দর্শকরাও একটি সৎ পরিবেশনা পাওয়ার অধিকার রাখেন; আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত সে বিষয়ে একটি সৎ স্বীকারোক্তি পাওয়ার অধিকারও তাঁদের রয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, কোনও শিল্পী অসুস্থ থাকলে বিষয়টি নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে দর্শক ও আয়োজকদের অন্ধকারে না রেখে, বরং সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানো উচিত। সোনা এও স্বীকার করেছেন যে, এ বিষয়ে মুখ খুললে সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে ৷ তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বয়স বা খ্যাতি যা-ই হোক না কেন, পেশাগত দায়বদ্ধতা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি লিখেছেন, "শ্রদ্ধা কেবল একতরফা কোনও অধিকার নয়, এটি পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। বয়স, দীর্ঘদিনের অর্জন ও খ্যাতি অবশ্যই শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু এগুলো কাউকে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয় না।"
উত্তরাখণ্ডের অনুষ্ঠানে কী ঘটেছিল ?
এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় 18 অক্টোবর, রবিবার যখন উত্তরাখণ্ডের নতুন তেহরিতে নবরাত্রি উৎসব চলাকালীন 'সিদ্ধপীঠ মা কুঞ্জাপুরি পর্যটন ও উন্নয়ন মেলা'-তে দালের মেহেন্দি গান পরিবেশন করছিলেন। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায় ৷ যেখানে দেখা যায় উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্য সুবোধ উনিয়াল মঞ্চে গিয়ে গায়ককে থামিয়ে দেন এবং তাঁর পরিবেশনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
পরবর্তীতে মন্ত্রী একটি সংবাদ সংস্থাকে জানান যে, দালেরকে কিছুটা বিভ্রান্ত বা অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল এবং তিনি সরাসরি (লাইভ) গান গাইছিলেন না। মন্ত্রীর অভিযোগ, গায়ক কেবল ঠোঁট মিলিয়ে (লিপ-সিঙ্ক করে) গান গাইছিলেন। তিনি বলেন, একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাছ থেকে তিনি এমন প্রত্যাশা করেননি ৷ বরং আশা করেছিলেন যে শিল্পী তাঁর কাজের প্রতি সুবিচার করবেন। মন্ত্রী আরও দাবি করেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য দালেরকে 35 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং সরাসরি গান না গাওয়ায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
ভাইরাল ভিডিয়োতে, দেখা যায় মন্ত্রী দালেরকে প্রশ্ন করেন, "আপনি ঠিকমতো কথাও বলতে পারেন না, তাহলে আপনি কীভাবে গান করবেন? আমাদের মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, কিন্তু আপনি আমাদের নিয়ে উপহাস করছেন। এটা ঠিক নয়। আপনার একটি বড় নাম এবং সুনাম আছে, এবং সেই কারণেই আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আপনার এটিকে সম্মান করা উচিত।" এই ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনা ও জল্পনার জন্ম দেয় ৷