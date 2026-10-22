দালের মেহেন্দিকে ঘিরে বিতর্ক ! মোদিকে চিঠি FWICE-এর; প্রতিবাদী মিকার দাবি কী ?
Daler Mehndi viral video controversy: দালের মেহেন্দিকে ঘিরে বিতর্ক ৷ সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি FWICE-এর ৷ সোশাল মিডিয়ায় কোন দাবি তুললেন ভাই মিকা সিং ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: দালের মেহেন্দির কনসার্টকে ঘিরে অব্যাহত বিতর্ক ৷ এবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিঠি গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ৷ একদিকে যেমন শিল্পীর সমর্থনে সমর্থনে এগিয়ে এসেছে 'ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ' (FWICE) অন্যদিকে, গায়ক মিকা সিং, ওই অনুষ্ঠানে দাদা দালের-এর সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
মোদিকে চিঠি
এফডব্লিউআইসিই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, এটি সকলেরই জানা যে দালের মেহেন্দি বর্তমানে কিছু শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি যে মদ্যপান করেন না, তাও চিঠিতে তুলে ধরা হয়েছে ৷ চিঠিতে লেখা হয়েছে, "যদিও আমরা জনসমক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার গুরুত্ব বুঝি, তবুও কোনও সমস্যা থাকলে তা জনসমক্ষে তিরস্কার না করে বরং সংবেদনশীলতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সমাধান করা উচিত।"
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
চিঠিতে বলা হয়েছে, "এমন পরিস্থিতিতে, একজন শিল্পীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কোনও শিল্পীর শারীরিক সুস্থতা নিয়ে কোনও উদ্বেগ থাকলে, তা সহানুভূতি ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত।"
চিঠিতে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একজন শিল্পীর অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "শ্রী দালের মেহেন্দি ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে এক সুপরিচিত নাম ৷ তাঁর গান ও পরিবেশনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমন একজন প্রবীণ শিল্পীকে জনসমক্ষে অপমান করার ঘটনা পুরো বিনোদন জগতের জন্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।" চিঠিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শিল্পীদের মর্যাদা বা পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, তাঁদের সঙ্গে সবসময় ন্যায়সংগত ও পেশাদার আচরণ করা উচিত।
এতে আরও বলা হয়েছে, "জনপ্রতিনিধি এবং অনুষ্ঠান আয়োজকদের দায়িত্ব হল, কোনও শিল্পীর স্বাস্থ্য বা পরিবেশনা নিয়ে কোনও উদ্বেগ থাকলে তা যথাযথভাবে সামলানো।" তারা কর্তৃপক্ষের কাছে শিল্পীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আরও বেশি সংবেদনশীল হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠির শেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এফডব্লিউআইসিই সবসময়ই কর্মী ও শিল্পীদের কল্যাণ, পেশাগত অধিকার এবং তাঁদের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।
Thank you, Uttarakhand, for standing with Daler Mehndi ji. ❤️🙏 Artists have always loved Uttarakhand, but if artists are disrespected by politicians, why would we come to perform there? I sincerely request Hon’ble CM @pushkardhami to look into the behaviour of Cabinet Minister @SubodhUniyal1 and take appropriate action. Artists deserve respect and dignity.— King Mika Singh (@MikaSingh) October 21, 2026
মিকার দাবি
অন্যদিকে, গায়ক মিকা সিং তাঁর বড় ভাই ও প্রবীণ গায়ক দালের মেহেন্দির সমর্থনে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন।উত্তরাখণ্ডে এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার পর দালের মেহেন্দি যে সমালোচনার মুখে পড়েছেন, তার প্রতিবাদ জানিয়ে মিকা সঙ্গীত জগতের সদস্য, অনুরাগী, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যারা তাঁর ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন।পাশাপাশি, ওই অনুষ্ঠানে দালের মেহেন্দির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
Sat Sri Akal, everyone! 🙏❤️ Thank you so much to all the singers from Bollywood to Punjab, fans, friends, family, and well-wishers for your love and support. My point is simple: Daler Mehndi ji does not drink alcohol, and making such allegations against him is completely wrong. आज अगर कोई टीचर स्कूल या कॉलेज में किसी बच्चे को डांटता है, तो भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिर एक इतने बड़े कलाकार को मंच पर सबके सामने इस तरह डांटना और अपमानित करना कहाँ तक सही है? I believe an apology is due. The person responsible should acknowledge that the allegations about Daler Mehndi ji drinking alcohol were wrong and apologise for the way he was treated. Cabinet minister @SubodhUniyal1 Thank you, everyone, for standing with Daler Mehndi ji. ❤️🙏— King Mika Singh (@MikaSingh) October 21, 2026
এক্স হ্যান্ডেলে মিকা জানান, "বলিউড থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত সকল গায়ক, অনুরাগী, বন্ধু, পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার বক্তব্য খুব স্পষ্ট - দালের মেহেন্দিজি মদ্যপান করেন না, তাই তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা সম্পূর্ণ ভুল। আমার মতে, এর জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। যিনি এর জন্য দায়ী, তাঁর স্বীকার করা উচিত যে দালের মেহেন্দিজির মদ্যপান নিয়ে আনা অভিযোগগুলো ভুল ছিল এবং তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।"
পরবর্তী আরেকটি পোস্টে, মিকা সিং উত্তরাখণ্ডের এক মন্ত্রীকে ট্যাগ করেন। ওই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার জন্য দালের মেহেন্দিকে 35 লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে যে দাবি উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে মিকা স্বচ্ছতা চেয়েছেন। তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন যেন পেমেন্ট সংক্রান্ত রসিদগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়, যাতে মানুষ নিজেই সত্যটা জানতে পারে। মিকা লিখেছেন, "স্যার, আপনারা কি 35 লাখ টাকা নগদে দিয়েছিলেন নাকি চেকে? যদি আপনাদের কাছে পেমেন্টের রসিদ থাকে, তবে দয়া করে তা সবার সামনে প্রকাশ করুন, যাতে সবাই সত্যটা জানতে পারে। ধন্যবাদ!"
এই বিতর্কের পর সিনেমা ও সঙ্গীত জগতের অনেকেই দালের মেহেন্দির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন গায়ক ও শিল্পীরা প্রবীণ শিল্পীর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন। যাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনুপম খের, কপিল শর্মা, রাজপাল যাদব, বাদশা, শানের মতো শিল্পীরা ৷ উল্লেখযোগ্য যে, মিকা সিং তাঁর আগের একটি পোস্টে জানিয়েছেন যে, গায়ক দালের মেহেন্দি গত দুই বছর ধরে অসুস্থ এবং এখনও সেরে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, দালের মদ্যপান করেন না ৷ অনুষ্ঠানের সময় তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতেই মিকা এই সাফাই দিয়েছেন।
Sir, aapne ₹35 lakh cash mein diye the ya cheque se? Agar aapke paas payment ki receipts hain, toh please public ke saamne share kijiye, taaki sabko sach pata chal sake. Thank you! @SubodhUniyal1— King Mika Singh (@MikaSingh) October 21, 2026
উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং নরেন্দ্র নগরের বিধায়ক সুবোধ উনিয়াল তেহরি গাড়ওয়ালের 'সিদ্ধপীঠ মা কুঞ্জাপুরি পর্যটন ও উন্নয়ন মেলা'-তে পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দির পরিবেশনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, মঞ্চে দালের মেহেন্দি অসংলগ্ন আচরণ করছিলেন এবং গানের সময় তিনি কেবল ঠোঁট মিলিয়ে (লিপ-সিঙ্ক করে) গাইছিলেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন যে, গায়ক মদ্যপ অবস্থায় মঞ্চে উঠেছিলেন।