'আমার ছেলেটা নিজের বাবাকে গুলিয়ে ফেলবে...'- 'ডাকিনী বিদ্যা' নিয়ে কেন এত চিন্তায় প্রদীপ ধর ?
Pradip Dhar Interview:সুন্দরবনের মাতলা নদীর তীরে লঞ্চে বসে 'ডাকিনী বিদ্যা' নিয়ে আড্ডায় পরিচালক সৌনব নাগ-অভিনেতা প্রদীপ ধর। গল্পে মাতলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: সৌনব নাগ পরিচালিত বাংলা ছবি 'ডাকিনী বিদ্যা'তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ধনা কাকা হিসেবে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা প্রদীপ ধরকে। এখানে তিনি নায়িকা নূপুর থুড়ি পারিজাত চৌধুরীর কঠোর বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন। সুন্দরবনে আউটডোর শুটিংয়ে পর্দার পিতা-পুত্রীকে দেখা গেল একসঙ্গে, ছিলেন পরিচালক সৌনব নাগও।
লঞ্চে বসে প্রদীপ ধরের চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সৌনব বলেন, " প্রদীপদা'কে দেখার পর অনেকে বলছেন, 'এমন বাবা যেন আমার বাড়িতে না থাকে!'
সৌনবের কথার সূত্র ধরে নিজের চরিত্র নিয়ে প্রদীপ ধর বলেন, "আমাকে নিয়ে সবাই যখন এমন কথা বলছে, শুনে ভালো লাগছে। তবে বাস্তবে ভাবছি, আমার ছেলেটা ছবিটা দেখে যদি ভাবে, ওর বাবা কি সত্যিই এমন! একটু গুলিয়ে ফেলতে পারে (হাসি)।" প্রদীপ ধর আরও বলেন, "ছবিতে আমি নপুরের বাবা ধনা কাকার চরিত্রে অভিনয় করছি। মানুষটা ভীষণ কঠোর। শুধু কঠোর বললে হয়তো কম বলা হবে। কারণটা জানা যাবে ছবিটা দেখলে। এই মানুষটিই নপুরের সুন্দর প্রেমটাকে হতে দেন না। এর বেশি বলব না, তাহলে গল্পের অনেকটা বলে দেওয়া হবে।"
অভিনেতার কথায়, " বাংলা ছবি দিয়েই তো সারা ভারতবর্ষ সিনেমাকে চিনেছিল। এখন আবার নতুন নতুন গল্প নিয়ে সৌনবের মতো পরিচালকরা কাজ করার সাহস দেখাচ্ছেন। সেই সাহস তখনই সার্থক হবে, যখন মানুষ হলে গিয়ে ছবিটা দেখবেন। এটা বড় পর্দায় দেখার ছবি। আমরা যে ধরনের লেন্স ব্যবহার করেছি, যে ধরনের আলো ব্যবহার করেছি, সব মিলিয়ে ছবিটা বড় স্ক্রিনে দেখার জন্যই তৈরি। আমার ছবি বলে বলছি না, কিন্তু সত্যিই এই ছবিটা ফোনে দেখলে সেই অভিজ্ঞতা হবে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হলে বসে ছবিটা দেখার অনুরোধ করব।"
কেন এমন একটা ছবি বানাচ্ছেন, যা নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়, কুসংস্কার আছে? পরিচালক সৌনব বলেন," 'ডাকিনী বিদ্যা' একদম বাংলার গল্প। তন্ত্রের কথা আমরা জানি। বজ্রযান তন্ত্র রয়েছে, যা বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে। কিন্তু বাংলার কালিকুল এবং বিষ্ণুক্রান্তা অঞ্চলে তন্ত্রের যে ব্যবহার, সেই বিষয়টি কীভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, সেই জায়গাটিই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটা একেবারে বাংলার, কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক বড়। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছবিটাকে যতটা ভালো করা যায়। দর্শকদের কাছে সুন্দর একটি ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চেয়েছি।"
প্রদীপ ধর বলেন, " এই ছবিটা করতে এসে একটা জিনিস শিখেছি, সেটা হল বশ করা। সত্যিই, বশ করা কিন্তু তাবিজ-কবজ বা মন্ত্র দিয়ে নয়। ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বশ করা যায়। শুধু মানুষ নয়, ভালোবাসা দিয়ে জীবজগৎকেও কাছে পাওয়া যায়। এমন উদাহরণ আমরা অনেকবার দেখেছি। এই ছবিতেও সেই বশ করার বিষয়টি ভালোবাসার মাধ্যমেই হয়। এর বাইরে আর কী বলব! অসাধারণ গল্প। তাই সবাইকে অনুরোধ করব হলে গিয়ে ছবিটা দেখুন। শুধু ভিজ্যুয়াল নয়, ছবির সাউন্ডও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাউন্ডগুলো কানে নিতে হবে, না হলে ছবির সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে না।"
পরিচালক বলেন, "আর্ট ডিপার্টমেন্ট অনবদ্য কাজ করেছে। মেকআপও অসাধারণ। ছবিতে অনেক অভিনেতা রয়েছেন—প্রদীপদা, ঋষভ, পারিজাত, পায়েল সরকার, শ্রীতমা দে, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ দে। সাহেব চট্টোপাধ্যায় একটা বড় চমক নিয়ে আসছেন, এটা আমি বলতে পারি। একসময় আমার সমস্যা হচ্ছিল, কাকে বাদ দেব আর কাকে রাখব! এত ভালো অভিনেতা রয়েছেন। আমি খুব খুশি। আমাদের টিমটা অসাধারণ হয়েছে। প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা এত সুন্দরভাবে কাজ করেছেন। প্রতিটি বিভাগই নিজের সেরাটা দিয়েছে।"
এদিন 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'-কে সিনেমা হল থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুললে প্রদীপ ধর বলেন, " খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়টা। তবে একজন অভিনেতা হিসেবে আমি আমার মাধ্যমে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই, বর্তমানে যে সরকার চলছে, তারা অসাধু ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব দেবে না। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, ছবিটিকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়। যাঁরা বেশি মুনাফা বা অন্য কোনও লোভে বাংলা ছবির বদলে অন্য ভাষার ছবিকে জায়গা দিতে চাইছেন, তাঁরা ভুল করছেন। আমি তাঁদের নাম করতে চাই না। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা শিল্প আবার সেই জায়গায় ফিরে আসবে, যে বাংলা সিনেমা থেকে গোটা ভারতবর্ষ সিনেমা শিখেছিল।"