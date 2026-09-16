5টি ভাষার 300 ছবিতে অভিনয়, দাদা সাহেব ফালকে পাচ্ছেন অনন্ত নাগ

5টি ভাষার 300 ছবিতে অভিনয়, দাদা সাহেব ফালকে পাচ্ছেন অনন্ত নাগ
Dadasaheb Phalke Award 2024: বিশিষ্ট অভিনেতা অনন্ত নাগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । 22 সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ।
Published : September 16, 2026 at 9:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগ । কন্নড়ের পাশাপাশি হিন্দি-তেলুগু-তামিল- মালায়লম এবং মারাঠি ভাষায় 300-র বেশি সিনেমা করেছন তিনি । বিশিষ্ট লেখক আরকে নারায়ণের লেখা থেকে তৈরি জনপ্রিয় ধারাবাহিক মালগুড়ি ডেজ-এও অভিনয় করেছেন অনন্ত। 22 সেপ্টেম্বর গুজরাতের কেভাদিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তথ্য় ও সম্প্রচা মন্ত্রক ।
2024 সালের দাদা সাহেব ফালকের প্রাপকের নাম বুধবার ঘোষণা করা হয় মন্ত্রকের তরফে । তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সোশাল মিডিয়া পোস্টে মোদি লেখেন, বিশিষ্ট অভিনেতা অনন্ত নাগকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে মনোনিত হওয়ার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন । একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রতিটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এই অভিনেতা ।
অনন্ত-নামা
1948 সালের 4 সেপ্টেম্বর জন্ম হয় তাঁর । সে সময় অবশ্য নাম ছিল অনন্ত নাগারকাট্টে । পরে নাম পরিবর্তন করেন । কলেজে পড়ার সময় থেকে শুরু অভিনয় । প্রথম ছবি সঙ্কল্প-তেই অভিনয় করেন নাম ভূমিকায়। বলিউডে পা রাখেন অঙ্কুর ছবিতে অভিনয় করে । পরিচালক ছিলেন শ্যাম বেনেগাল ।
সিনেমা আর ধারাবাহিকের পাশাপাশি অতীতে রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন অনন্ত। 1988 সাল থেকে 1994 পর্যন্ত ছিলেন কর্ণাটকের বিধান পরিষদের সদস্য় । পরে বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন । একটা সময় বেঙ্গালুরু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন ।
পুরস্কার-পরিচয়
ভারতীয় সিনে দুনিয়ার সবচেয় বড় পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে । ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে পরিচিত ধুন্ডীরাজ গোবিন্দ ফালকের জম্মশতবর্ষে 1969 সালে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় । সে বছর পেয়েছিলেন দেবিকা রানি । পরের বছর পুরস্কার পান বীরেন্দ্রনাথ সরকার । তারও দু'বছর বাদে 1972 সালে আরেক বাঙালির হাতে এই পুরস্কার ওঠে । তিনি হলেন কালজয়ী সুরকার ও গায়ক পঙ্কজ মল্লিক । এছাড়া কানন দেবী থেকে শুরু করে আরও অনেক বঙ্গসন্তান পেয়েছেন সিনে দুনিয়ার এই সেরার সেরা সম্মান । 2011 সালে শেষ পেয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । তারপর থেকে এ পর্যন্ত অন্য কোনও বাঙালি এই পুুরস্কার পাননি । এবার পাচ্ছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিকপাল অভিনেতা অনন্ত নাগ ।