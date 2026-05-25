ETV Bharat / entertainment

'দাদা'র শুটিংয়ে সরগরম বেহালা, কোন অংশের শুটিংয়ে ব্যস্ত অপরাজিতা ?

সোমবার সকাল থেকেই বেহালা চৌরাস্তা সংলগ্ন বীরেন রায় রোডে যেন উৎসবের আমেজ।

dada-the-sourav-ganguly-story-biopic-shooting-start-with-aparajita-adhya-in-behala-kolkata
সৌরভের বায়োপিকে শুটিং সেটে অপরাজিতা (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 মে: প্রিন্স অফ ক্যালকাটার বাড়িতেই শুরু হল 'দাদা: দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি'র শুটিং। আজ অর্থাৎ সোমবার সকাল থেকেই বেহালা চৌরাস্তা সংলগ্ন বীরেন রায় রোডে যেন উৎসবের আমেজ। ভোর পাঁচটা থেকেই শুটিংয়ের তোড়জোড়। শুটিং চলছে পাড়ার ছেলে মহারাজের বাড়িতে। তাও আবার তাঁর বায়োপিকের। তাই আবেগের সীমা নেই প্রতিবেশীদের। পাড়ার মহারাজ, ভার‍তীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'ও বটে। তাঁর জীবন নিয়েই হিন্দি ছবি বানাচ্ছেন পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানী। সূত্রের খবর, আজকের শুটিংয়ে আছেন অপরাজিতা আঢ্য। এই দফার শুটিং চলছে সৌরভের ছোটবেলাকে কেন্দ্র করে। খুব গোপনেই চলছে ছবির শুটিং। মা মঙ্গলচণ্ডী ভবনের বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে। মিডিয়ার প্রবেশও নিষিদ্ধ সেখানে।

নকল গাড়িতে সবজির দোকান দেওয়া হয়েছে। বানানো হয়েছে নকল চায়ের দোকান। একটা শট শেষ হলেই পরিচালক দেখে আসছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সব ঠিকঠাক আছে কিনা? শুটিংয়ের আরও অনেকটা অংশ বাকি। বাকি রয়েছে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রাহুল দেব বসু, তান্যা মানিকতলা এবং ‘দাদা’ রাজকুমার রাওয়ের শুটিং। মহারাজের বাড়ি ছাড়াও শুট হবে ইডেন গার্ডেন্স-সহ কলকাতার একাধিক লোকেশনে।

dada-the-sourav-ganguly-story-biopic-shooting-start-with-aparajita-adhya-in-behala-kolkata
সৌরভের বাড়ি ৷ এখানেই চলছে শুটিং (সংগৃহীত)
dada-the-sourav-ganguly-story-biopic-shooting-start-with-aparajita-adhya-in-behala-kolkata
শুটিং সেটে সৌরভের মায়ের ভূমিকায় অপরাজিতা (সংগৃহীত)

সৌরভের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অপরাজিতা আঢ্য। পরনে তাঁর চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। কোমর দোলানো বিনুনি। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। এই ছবি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে। 'দাদা' বলে কথা। তাঁকে নিয়ে আবেগ শুধু বাঙালির নয়, গোটা ভারতবাসীর। কলকাতা, মুম্বই ছাড়াও দক্ষিণ ভারত, লন্ডনেও শুটিং হবে এই ছবির, এমনই খবর।।উল্লেখ্য, এর আগে কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কদের বায়োপিক তৈরি হয়েছে ৷ এবার চোখ পর্দার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে।

dada-the-sourav-ganguly-story-biopic-shooting-start-with-aparajita-adhya-in-behala-kolkata
সৌরভ সঙ্গে স্ত্রী ডোনা (সংগৃহীত)

আরও পড়ুন

TAGGED:

APARAJITA ADHYA
SOURAV GANGULY BIOPIC
VIKRAMADITYA MOTWANE
দাদা দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি
DADA THE SOURAV GANGULY STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.