শয্যাশায়ী অসুস্থ ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ফাঁস ! পুলিশে অভিযোগ IFTDA-র

শয্যাশায়ী অসুস্থ ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ফাঁস ! পুলিশে অভিযোগ IFTDA-র
অসুস্থ ধর্মেন্দ্র ও পরিবারের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল ৷ কড়া পদক্ষেপ নেওয়া অনুরোধ ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের ৷
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: হাসপাতালে শয্যাশায়ী ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ও তাঁর পরিবারের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই হইচই পড়ে যায় নেটপাড়ায় ৷ ইতিমধ্যেই যে ব্যক্তি এই ভিডিয়ো লুকিয়ে তুলেছিলেন তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের (Indian film and television director association ) তরফে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, জুহু পুলিশ স্টেশনে অভিযোগও জানানো হয়েছে ৷
এদিন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক পণ্ডিত জুহু পুলিশ স্টেশনে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই বিবৃতিতে পাপারাৎজিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ৷ অভিযোগে বলা হয়েছে, "বেশ কিছু অনলাইন মিডিয়া হ্যান্ডলার ও পাপারাৎজিরা সমস্ত সীমানা লঙঘন করেছে ৷ পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত শ্রী ধর্মেন্দ্রজিকে নিয়ে যেভাবে কভারেজ করা হয়েছে সেখানে নূন্যতম নীতিবাক্য মানেননি কেউ ৷"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "আমাদের নজরে এসেছে নির্দিষ্ট কিছু পাপারাৎজি ও মিডিয়া অ্যাকাউন্টস ধর্মেন্দ্রজির বাড়িতে প্রবেশ করে পরিবারের অনুমতি ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন ৷ তারপর সেই ভিজ্যুয়াল লাভজনক উদ্দেশ্যে ও সেনসেশনাল করার উদ্দেশ্যে তা নেটপাড়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ধরনের কাজ অমানবিক, অবৈধ হওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 21 নম্বর ধারায় প্রাইভেসি রাইটকে ভঙ্গ করেছে ৷ এটা শুধু নীতিগত দিক থেকে হেরে যাওয়া নয়, এটা জঘন্যতম অপরাধ ৷"
অভিযোগে এরপর আইএফটিডিএ (Iftda)-র সভাপতি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷ তিনি অভিযোগ করে লেখেন, "লজ্জাজনক এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ যাতে আগামী দিনে এই ধরনের অপরাধ করার সাহস আর কেউ না পায় ৷"
পাশাপাশি অনুরোধ করা হয়েছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত যেন হয় ৷ অসুস্থ ধর্মেন্দ্র ও পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসর রক্ষা স্বার্থে যা কিছু করা প্রয়োজন তা যেন পুলিশ-প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেই অনুরোধও জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক পণ্ডিত ৷