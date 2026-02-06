পোষ্যর জন্য 1200 বর্গফুটের ফ্ল্যাট কিনলেন দম্পতি, সারমেয়দের জন্য আরও এক উদ্যোগ

পোষ্যর জন্য 1200 বর্গফুটের ফ্ল্যাট কিনলেন দম্পতি, সারমেয়দের জন্য আরও এক উদ্যোগ
সারমেয়প্রেমীদের জন্য অনন্য উদ্যোগ জনপ্রতিনিধি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তা কী, জেনে নিন ৷
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: "পোষ্যকে শুধু ভালোবাসলেই চলবে না, তার প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হবে...৷" সারমেয়দের জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার পর এই বার্তাই দিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের প্রতিনিধি তথা অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর এমনই এক দায়িত্বশীল পোষ্যপ্রেমীর খোঁজ পেয়ে গিয়েছে ইটিভি ভারত, যিনি নিজের পোষ্যের জন্য কিনেছেন প্রায় 1200 বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট । আদরের জার্মান শেফার্ড প্রজাতির পোষ্য ব্রুনো লিফটে চড়তে ভয় পায়, সিঁড়ি বাইতেও ভয় পায় । তাই শহরের বুকে নিজের দুটি ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও শুধু ব্রুনোর কথা ভেবেই আরও একটি নতুন ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছেন বেহালার বাসিন্দা মানসী দাস ও তাঁর স্বামী ।
মানসী দাসের কথায়
মাত্র 22 দিনের ছোট্ট ব্রুনোকে আমি নিয়ে এসেছিলাম । এখন ওর বয়স সাড়ে তিন বছর । নিজের সন্তানের মতো বড় করছি ওকে । আমাদের একটা ভুলের জন্য ওর পিছনের পা'টা নষ্ট হয়ে যায় । এটা আমি বুঝতে পারি যখন ওর সাড়ে তিন মাস বয়স । আমার টাইলস বসানো ফ্ল্যাট । আর এই জার্মান শেফার্ডদের জন্য টাইলস একদম চলে না । এটা আমার জানা ছিল না । ওর যখন সাড়ে তিন মাস বয়স তখন দেখলাম ওর পা'টা আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে ।
ডাক্তার দেখানো হয়েছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ডাক্তার জানিয়েছেন, ওর পা'টা আর ঠিক হবে না । এরকমই থাকবে । যত দিন যাচ্ছে দেখছি ওর হাঁটতে চলতে কষ্ট হচ্ছে । আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম সেখানে লিফট নেই । ফলে ওঠানামাটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে ওর জন্য । আমার জোকায় একটা ফ্ল্যাট আছে । ভাবলাম সেখানে নিয়ে চলে যাব ওকে । কিন্তু সেখানেও বিপত্তি । লিফটেও চড়তে পারছে না ব্রুনো । তাই এই নতুন ফ্ল্যাটটা কেনার সিদ্ধান্ত ওর কথা ভেবেই ।"
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পদক্ষেপটিকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "কোনও পোষ্যকে নেওয়ার আগে অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন । শখ ফুরিয়ে গেলে তাকে রাস্তায় ফেলে দেবেন না দয়া করে । ওরা লড়াই করে খেতে পারে না ।"
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ
ডিজিটাল দুনিয়ায় 'পডকাস্ট' শব্দটা আজ অতি পরিচিত আট থেকে আশির কাছে । দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই প্ল্যাটফর্ম । একজন সঞ্চালক, আর তাঁর বিপরীতে কখনও কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী, কখনও বা খেলোয়াড় আবার কখনও তান্ত্রিক বা ডাক্তার । আর এবার সারমেয়প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে পডকাস্ট নিয়ে আসছেন কাউন্সিলর-অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
যেখানে এক একদিন আসবেন এক একজন সারমেয়প্রেমী মানুষ । বলবেন আদরের ছানাটিকে যত্নে লালিত করার নানা কথা । একইভাবে পথকুকুরদের যাঁরা প্রতিদিন খাওয়ান ও তাদের খেয়াল রাখেন, তাঁরাও আসবেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলকাতার কুকুরছানা' শীর্ষক পডকাস্টে । আসবেন চিকিৎসকেরাও । জানাবেন সারমেয়দের টিকাকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা ।
অনন্যা জানান, "পডকাস্টটিকে তিনটে ভাগে ভাগ করব । প্রথমটা ইনফর্মেশন । যেমন কোথায় কীরকম ভ্যাক্সিন পাওয়া যায়, কম দামে পাওয়া যায়, কোথাও সরকারের তরফে ক্যাম্প হচ্ছে কি না, টিকাকরণ সবের তথ্য দেব । দ্বিতীয়ত, কোথায় কে নিজের পোষ্যর জন্য কী করছেন, পথকুকুরদের জন্য কী করছেন তারও খবর দেব । তাঁরা আসবেন, কথা বলবেন । তাতে তাঁরা আরও উৎসাহ পাবেন । তৃতীয়ত, চিকিৎসকরা আসবেন । এছাড়াও বিনোদনের মানুষরাও আসবেন যাঁরা পোষ্য রেখেছেন । তাঁরা রাস্তার কুকুরদের জন্য কিছু করতে চান কি না বা করেন কি না সেটাও জানব । তাঁদের কথা মানুষ বেশি শুনতে চায় । এভাবেই সাজাবো 'কলকাতার কুকুরছানা'।"