অস্কারের কাউন্টডাউন শুরু: বিনামূল্যে কোথায়-কীভাবে দেখবেন 98তম একাডেমি পুরস্কার
98তম একাডেমি পুরস্কার লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে । দর্শকরা কখন এবং কোথায় অস্কার সরাসরি দেখতে পারবেন জেনে নিন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 15, 2026 at 12:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 মার্চ: সবচেয়ে বড় রাতের সাক্ষী থাকতে তৈরি হলিউড ৷ অস্কারের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে । রবিবার অর্থাৎ 15 মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 98তম একাডেমি পুরস্কার ৷ যেখানে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড় তারকা, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র প্রেমীরা একত্রিত হবেন । প্রতি বছর অস্কার বিগত বছরের সেরা চলচ্চিত্র ও অভিনয় উদযাপন করে ৷ এবারও তার অন্যথা হবে না ৷ এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাই উত্তেজনার পারদ চড়ছে ।
অস্কার কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
লস অ্যাঞ্জেলেসের ওভেশন হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে অস্কার অনুষ্ঠিত হবে । গত বছর তার প্রাণবন্ত এবং বিনোদনমূলক পরিবেশনার পর কমেডিয়ান এবং টেলিভিশন উপস্থাপক কোনান ও'ব্রায়েনকে এবারও উপস্থাপক হিসেবে দেখা যাবে অস্কারের মঞ্চে । যখন চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিভারা এক ছাদের নীচে একত্রিত হবেন, তখন সিনেমাপ্রেমী থেকে অনুরাগীরা রসিকতা, আবেগঘন বক্তৃতা এবং স্মরণীয় মুহূর্তগুলিতে ভরা একটি রাতের আশা করতে পারেন ৷
অস্কার কখন দেখবেন ?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকদের জন্য অনুষ্ঠানটি 15 মার্চ অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যা 7টায় (ET) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময় বিকেল 4টায় (PT) শুরু হবে । ব্রিটেনে রেড কার্পেট কভারেজ শুরু হবে রাত 10টা 15 মিনিটে( GMT), এরপর মূল অনুষ্ঠানটি হবে রাত 11 টায় (GMT) ।
ভারতের দর্শকদের জন্য সময়ের পার্থক্যের কারণে অনুষ্ঠানটি 16 মার্চ সোমবার ভোরবেলা অনুষ্ঠিত হবে । অনুষ্ঠানটি ভোর সাড়ে তিনটে থেকে শুরু হবে ৷ তবে যারা সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারবেন না, তারা একই দিনে রাত 9টায় ফের অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার দেখতে পারবেন ।
অস্কার সরাসরি কোথায় দেখবেন ?
ভারতের দর্শকরা অনুষ্ঠানটি সরাসরি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম JioHotstar-এ দেখতে পারবেন । স্টার মুভিজ চ্যানেলে টেলিভিশনেও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখানো হবে । এর ফলে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা অনলাইনে বা টিভিতে অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্কার সরাসরি সম্প্রচারিত হবে ABC নেটওয়ার্কে এবং অনলাইনে Hulu-এর মাধ্যমে । YouTube TV এবং Fubo-এর মতো অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও সরাসরি সম্প্রচারিত হবে অস্কার ।
অনুষ্ঠান থেকে কী আশা করা যায় ?
এই বছরের অস্কারের প্রতিযোগিদের তালিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । রাজনৈতিক থ্রিলার 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার' বেশ কয়েকটি বড় পুরস্কার নিজের ঝুলিতে ভরেছে ৷ তাই অস্কারেও সেরা ছবির জন্য পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এই সিনেমা । তবে ভ্যাম্পায়ার হরর ফিল্ম 'সিনার্স'ও দৌড়ে এগিয়ে রেখেছে ৷ 16টি মনোনয়নের পেয়ে এই ছবি ইতিহাস তৈরি করেছে ।
সেরা অভিনেত্রী কে হবেন ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ বলে মনে হচ্ছে, কারণ হ্যামনেটে তাঁর চরিত্রের জন্য জেসি বাকলি দৌড়ে এগিয়ে আছেন । এদিকে, সেরা অভিনেতার পুরস্কার কে পাচ্ছেন এখনই বলা যাচ্ছে না, বেশ কয়েকজন বড় তারকার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ।
কারা উপস্থিত থাকবেন অস্কারে ?
অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, অ্যান হ্যাথওয়ে, নিকোল কিডম্যান এবং ক্রিস ইভান্স-সহ অনেক বিখ্যাত উপস্থাপকও উপস্থিত থাকবেন । তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলবে । অনুষ্ঠান চলাকালীন সঙ্গীতও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । সেরা মৌলিক গানের জন্য মনোনীত দুটি গান সরাসরি পরিবেশিত হবে ৷ যার মধ্যে রয়েছে সিনার্সের 'আই লায়েড টু ইউ' এবং কেপপ ডেমন হান্টার্সের 'গোল্ডেন' ।
Presenting this year's Best Picture nominees:
• BUGONIA
• F1
• FRANKENSTEIN
• HAMNET
• MARTY SUPREME
• ONE BATTLE AFTER ANOTHER
• THE SECRET AGENT
• SENTIMENTAL VALUE
• SINNERS
• TRAIN DREAMS
এমনও খবর রয়েছে যে কিংবদন্তি গায়িকা বারবারা স্ট্রেইস্যান্ড অভিনেতা রবার্ট রেডফোর্ডের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিবেশন করতে পারেন । এই বছর আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল, একটি নতুন কাস্টিং বিভাগের প্রবর্তন, যা চলচ্চিত্র নির্মাণে কাস্টিং পরিচালকদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দেয় ।