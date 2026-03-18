ETV Bharat / entertainment

রণবীরের দাবি অত্যাধিক গয়না, অক্ষয় চাননি 'পাঠানি' পোশাক- কীভাবে 'ধুরন্ধর' তারকাদের সামলেছেন কস্টিউম ডিজাইনার স্মৃতি ?

ধুরন্ধর সিনেমায় তারকাদের পোশাক তৈরির নেপথ্যে কী কী কাণ্ড ঘটেছে, জানালেন কস্টিউম ডিজাইনার স্মৃতি চৌহান ৷

Costume designer Smriti Chauhan talks on Ranveer Singh, Akshaye Khanna's looks in Dhurandhar and its upcoming sequel
'ধুরন্ধর' সিনেমার কস্টিউম ডিজাইনার (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 4:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 18 মার্চ: 'ধুরন্ধর' সিনেমার ঐতিহাসিক সাফল্যের হাত ধরে বলিউডের মূলধারার বাণিজ্যিক জগতে স্বমহিমায় প্রবেশ করেছেন কস্টিউম ডিজাইনার স্মৃতি চৌহান (Smriti Chauhan) ৷ সিনেমার সিক্যুয়েল মুক্তির আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে স্মৃতি শেয়ার করলেন তাঁর 'ধুরন্ধর' জার্নি ৷

তিনি বলেন, "আমি সিনেমার সিক্যুয়েল নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত ৷ পার্ট ওয়ানের মতো, পার্ট টু-তেও প্রত্যেক তারকার পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছোট ছোট আনুষাঙ্গিক বিষয় নজরে রাখতে হয়েছে ৷ গল্পের প্লটের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রোডাকশন ডিজাইন বা কস্টিউম ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে হয়েছে ৷ কিন্তু মূলধারার সঙ্গে বিষয়টাকে মানানসই রাখা হয়েছে ৷ আসলে, সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা, উদ্বেগ কাজ করছে ৷ সিক্যুয়েলটি নিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশা এখন অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই আমি কিছুটা নার্ভাস বোধ করছি।"

চৌহানের কথায়, " 'ধুরন্ধর'-এর অভাবনীয় সাফল্য ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমরা কেবল আমাদের কাজটুকু মন দিয়ে করে গিয়েছি ৷ বাকি সবকিছু ভাগ্য ও দর্শকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাজ করার সময় আমরা কখনোই ভাবি না যে ফলাফল কী হতে চলেছে ৷ আমি কেবল আমার সাধ্যের 200 শতাংশ উজাড় করে দিয়েছি ৷"

পরিচালক আদিত্য ধর কাজের বিষয়ে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে চৌহান বলেন, "গল্পের প্রেক্ষাপট যেহেতু পাকিস্তান, তাই তিনি এমন একটি জগত বা পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা একইসঙ্গে অত্যন্ত স্টাইলিশ এবং বিশ্বাসযোগ্য হবে। আমাদের এমনভাবে রণবীরকে সাজাতে হতো, যাতে তাকে দেখে মনে হয়-এমন রূপে আমরা তাঁকে আগে কখনোই দেখিনি। তাকে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি ছিল এই যে, তিনি এর আগে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে মেলে ধরেছেন ৷ ফ্যাশনের জগতে তিনি নিজেই এক ‘ডিভা’ বা আইকন। জনসমক্ষে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে আমরা যেসব বিচিত্র রূপে দেখেছি, সেগুলোর কথা বাদই দিন ৷ এমনকী, ‘পদ্মাবত’-এ খিলজি, ‘বাজিরাও’-এর চরিত্র কিংবা ‘ব্যান্ড বাজা বারাত’-এ এক সাধারণ কলেজ ছাত্র, যে ভূমিকায় রণবীরকে দেখবেন, নতুনত্ব খুঁজে পাবেন ৷ আমরা তাকে দেখেছি অঙ্গরখা, ভিন্টেজ পোশাক, পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক—এমনকি এমন সব পোশাকেও, যা হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

স্মৃতি জানান, রণবীরের লুক বা পোশাক ঠিক করতে কস্টিউম ডিজাইনের দলের দু থেকে তিন মাস সময় লেগেছে ৷ তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন ধাপে ভিন্ন ভিন্ন প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হয়েছে ৷ যা প্রথম দেখাতেই ফাইনাল হয়নি ৷ সেখানে বারবার সংশোধন করতে হয়েছে ৷ শুটিং শুরু হওয়ার আগেই রণবীরে তিনরকম ভাবে 'লুক টেস্ট' সম্পন্ন হয়েছিল। চৌহানের কথায়, "দর্শকরা যখন সিনেমাটি দেখেন, তখন তারা রণবীরকে পাঠানিপরা অবস্থায় দেখেন না ৷ তারা কেবল পাঠানিপরা চরিত্র 'হামজা আলি মাজারি'-র কথাই ভাবেন। রণবীর তাঁর চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যান ৷ তিনি তাঁর চরিত্রের ওপর এতটাই গভীর গবেষণা বা 'হোমওয়ার্ক' করেন, যা দলের বাকি সদস্যদের অর্ধেকের চেয়েও বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়। তিনি প্রশ্ন করতেন-'লিনেন কেন? সিল্ক কেন নয়? এই গয়না কেন? পোশাকের এই গড়ন কেন?' তবে আমরা তাঁকে যে প্রথম প্রেজেন্টেশনটি দেখিয়েছিলাম, তা দেখে তিনি দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, চরিত্রের বেশভূষার একটি নির্দিষ্ট অংশের জন্য আমরা যেন তাঁকে কিছু বাড়তি অনুষঙ্গ বা অ্যাক্সেসরিজ দিই। কিন্তু আমরা তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করালাম যে, সেটা করা সম্ভব নয় ৷ কারণ এটা একটি পুরোদস্তুর অ্যাকশন-ধর্মী সিনেমা ৷

তিনি জানান, পরে, রণবীরের চরিত্রটির মর্যাদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ রণবীরকে প্রচুর গয়না পরতে দেখা যায়। যেহেতু ছবিটি দীর্ঘ অ্যাকশন দৃশ্যে ভরপুর, যার কয়েকটির শুটিং করতে 10 থেকে 12 দিন সময় লেগেছে ৷ চৌহানের দলকে এমন সিলিকনের গয়না তৈরি করতে হয়েছিল যা দেখতে আসল মনে হবে কিন্তু অভিনেতাকে আহত করবে না বা আঘাতে ভেঙে যাবে না।

সিনেমায় আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল ঐতিহ্যবাহী বেলুচি সালোয়ার তৈরি করা। আসল পোশাকটি 30 থেকে 40 মিটার কাপড় দিয়ে তৈরি হয়। চৌহানের দল অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য 17 থেকে 20 মিটার কাপড় ব্যবহার করে এর প্রোটোটাইপ তৈরি করেছিল। তারা কাপড়ের ওজন, ভাঁজ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। চৌহানের দলের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল এমন একটি শরীরের জন্য পোশাক ডিজাইন করা যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিল। রণবীর সিনেমার এক অংশের জন্য শরীরচর্চা করে পেশিবহুল হয়েছিলেন এবং পরের অংশের জন্য দ্রুত ওজন কমিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে তার শরীরের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে পোশাকে যেন সেই পরিবর্তন ফুটে না ওঠে। তার লুকটা একই রকম থাকতে হতো।" চরিত্রটি রাস্তার একজন সাধারণ মানুষ থেকে একজন বিশালদেহী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পোশাকগুলোতে তার এই রূপান্তরকে প্রতিফলিত করতে হত। শুরুতে, তার লুকের মূলে ছিল রুক্ষতা। তিনি বলেন, "আমরা বুঝতে পেরেছিলাম কোন উপকরণগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করছে এবং কোনগুলো রুক্ষ দেখাচ্ছে। এই সিনেমায় রণবীরের পুরো জার্নিটাই ঠিল একজন সাধারণ মানুষের বিশেষ হয়ে ওঠার মতো, তাই সেই জার্নি ছিল অসাধারণ।"

সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রহমান ডাকাইত, যে চরিত্রে দেখা গিয়েছে অক্ষয় খান্নাকে ৷ তাঁর পোশাক ডিজাইন প্রসঙ্গে চৌহান জানান, অক্ষয় খান্না চেয়েছিলেন তাঁর লুক যেন কিছুটা অনভিজ্ঞ- রাস্তার গুন্ডার মতো হয় ৷ তিনি ‘পাঠানি’ পোশাক পরার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার যুক্তি ছিল, এখন তো সবাই-ই পাঠানি পরছে, তাহলে তিনি কেন সেই একই পোশাক পরবেন? চৌহানের দলকে অনেক বুঝিয়ে অক্ষয়কে রাজি করাতে হয়েছিল।

চৌহান বলেন, "আমরা তাঁকে বোঝাই যে, তাঁর চরিত্রটি যে অঞ্চলের মানুষ, সেখানে পাঠানি পোশাক তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্যই, তাঁদের জিন্স, টি-শার্ট বা শার্ট পরতেও দেখা যায় ৷ কিন্তু এমনটা হতেই পারে না যে তাঁদের আলমারিতে অন্তত একটি পাঠানি থাকবে না। তার চরিত্রটির বিকাশ এমনভাবেই ঘটে যে, একপর্যায়ে সে রাজনীতিতে প্রবেশ করে। আর রাজনীতিবিদরা তো অবশ্যই পাঠানি পরেন ৷ তাছাড়া সাধারণ ‘আওয়াম’ বা জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যও তাঁদের এমন পোশাক পরা প্রয়োজন হয়। যদি পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের দিকে তাকান-সে জারদারি হোন, ভুট্টো হোন কিংবা ইমরান খান-তারা সবাই পাঠানি পরেন। তাকে রাজি করাতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।"

ডিজাইনারের কথায়, "অক্ষয়ের ‘লুক’ বা বেশভূষাটি যখন দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন আমি তাঁকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম, 'তোমার যে লুকটি এখন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেটি কিন্তু সেই পাঠানি লুকই-যা তুমি শুরুতে পরতেই চাওনি !' আমি নিজে যতক্ষণ না 300 শতাংশ নিশ্চিত হচ্ছি, ততক্ষণ কোনও অভিনেতাকে জোর করে বোঝাতে পারি না যে তাঁর কী পরা উচিত। অক্ষয় শর্ত দিয়েছিলেন যে তিনি মাত্র তিনটি দৃশ্যে পাঠানি পরবেন। আমরা মনে মনে ভেবেছিলাম, আমরা হয়তো পরে এর সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচটি দৃশ্যে নিয়ে যাব ৷ তবে অন্তত কোথাও একটা থেকে তো শুরু করা যাক !"

15 বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে চৌহানের কস্টিউম ডিজাইনার হিসাবে সিনেমার তালিকায় রয়েছে ‘হোয়াট আর দ্য অডস’, ‘আংরেজি মিডিয়াম’, ‘দ্য হোয়াইট টাইগার’, ‘দাহাড়’ এবং ‘দিল্লি ক্রাইম’-এর মতো উল্লেখযোগ্য সব কাজ। তিনি জানান, একসময় যাকে কেবল গৌণ বা বাড়তি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো, সেই ‘কস্টিউম ডিজাইন’ বা পোশাক পরিকল্পনা এখন ধীরে ধীরে একটি স্বীকৃত শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এবং গল্প বলার প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "এখন আমার কতটা পরিবর্তন হয়েছে জানি না ৷ তবে, মানুষ আমার কাজ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারছে। আর ‘ধুরন্ধর’-এর পোশাক-পরিকল্পনাটি যে সবার নজরে আসছে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় জয়। এই পরিবর্তনটিই আমাকে এগিয়ে চলার শক্তি জোগাচ্ছে ৷ আমি এটা পুরোপুরি উপভোগ করছি। আপনি যখন ‘বাহুবলী’, ‘অবতার’ কিংবা সঞ্জয় লীলা বনসালির মতো পরিচালকদের সিনেমার জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের (period) পোশাক ডিজাইন করেন, তখন মানুষ স্বভাবতই তা নিয়ে আলোচনা করে ৷ কিন্তু সাধারণ বা দৈনন্দিন জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমায় যদি দর্শকরা পোশাক-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, তবে তা বিনোদন শিল্পে এবং একই সঙ্গে আমার নিজের ক্যারিয়ারেও এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসতে বাধ্য ৷"

TAGGED:

DHURANDHAR 2
AKHSAYE KHANNA
RANVEER SINGH
ধুরন্ধর
COSTUME DESIGNER SMRITI CHAUHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.