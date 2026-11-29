ইমপার অডিট রিপোর্ট ঘিরে বিতর্ক, আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রতন সাহাদের
EIMPA Audit Report: 30 নভেম্বর ইমপার বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ তার আগে অডিট রিপোর্ট প্রকাশকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ।
Published : November 29, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: ইমপাকে ঘিরে চলতে থাকা বিতর্কে এবার নতুন মাত্রা যোগ করল অডিট রিপোর্ট । শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কৃষ্ণ দাগার প্রকাশিত অডিট রিপোর্টের আর্থিক হিসেবের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ইমপার সভাপতি হিসেবে দাবি করা রতন সাহা । তাঁর কথায়, "যে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তাতে গরমিল রয়েছে ।"
আগামী 30 নভেম্বর ইমপার বার্ষিক সাধারণ সভা । সাংবাদিক বৈঠকে রতন সাহা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ইমপাকে ঘিরে অচলাবস্থা চলছে । 22 মে 2026-এর পর সংগঠনের তৎকালীন কমিটির একাধিক পদাধিকারী পদত্যাগ করেছেন বলে দাবি তাঁর । রতনের বক্তব্য, আটজন পদাধিকারী ও ইসি সদস্য পদত্যাগ করার পর পুরনো কমিটির আর কোনও বৈধ অস্তিত্ব থাকতে পারে না । এদিকে তাঁর আরও দাবি, জেনারেল বডির সদস্যদের ভোটে তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে । সেই সূত্রেই নিজেকে ইমপার বর্তমান সভাপতি বলে দাবি করেন রতন সাহা ।
তাঁর অভিযোগ, অন্য পক্ষ নিয়মের বাইরে গিয়ে সংগঠনের কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করছে । সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার একাধিকবার উদ্যোগী হয়েছে বলেও জানান রতন সাহা । তাঁর বক্তব্য, নন্দনে আয়োজিত শেষ বৈঠকে দুই পক্ষকেই ডাকা হয়েছিল । সরকারের চিঠির ভিত্তিতে তাঁরাও সেখানে উপস্থিত হন । বৈঠকে বিষয়টি মেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মিঠুন চক্রবর্তীকে । সেখানে নতুন করে নির্বাচন করার প্রস্তাব ওঠে । দুই পক্ষের সমস্ত মামলা তুলে নিয়ে সরকারের মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে নির্বাচন আয়োজনের কথাও বলা হয়েছিল বলে দাবি রতনের । তাঁর অভিযোগ, বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিনিটস তৈরি করে সরকারের তরফে পাঠানো হলেও অন্য পক্ষ তাতে স্বাক্ষর করেনি ।
অন্যদিকে ইমপার সদস্য শতদীপ সাহার বক্তব্যেও উঠে এসেছে ইমপার অচলাবস্থা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা । তাঁর দাবি, মে মাসের পর থেকে সংগঠনের কার্যকলাপ কার্যত থমকে রয়েছে । নতুন করে টাইটেল রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না, প্রযোজনার কাজও ব্যাহত হচ্ছে । তাঁর কথায়, "ভোটার তালিকা প্রকাশ না করলে নির্বাচন হবে কীভাবে?"
বর্তমান চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়েই সংগঠন পরিচালনার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি । তাঁর প্রশ্ন, যাঁরা বহু বছর ধরে সক্রিয়ভাবে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরা বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে কতটা ভূমিকা নিতে পারবেন? শতদীপের আরও অভিযোগ, দুই পক্ষের মধ্যে চলা মামলাগুলি তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল । তাঁদের পক্ষ থেকে মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হলেও অন্য পক্ষ নতুন করে মামলা করতে শুরু করেছে । এমনকী সরকারের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
শতদীপের মতে, সরকার যখন দ্রুত নির্বাচন করে ইমপাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে চাইছে, তখন এই ধরনের আইনি পদক্ষেপ অচলাবস্থা আরও দীর্ঘায়িত করছে । নির্বাচনে জিতে দায়িত্ব পেলে সংগঠনের আর্থিক হিসেব খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন শতদীপ । তাঁর দাবি, অতীতে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকলে, সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ-সহ তা প্রকাশ্যে আনা হবে । তবে এখনই সব তথ্য প্রকাশ করতে চান না তাঁরা ।
সব মিলিয়ে 30 নভেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইমপার অন্দরের সংঘাত আরও তীব্র । একদিকে অডিট রিপোর্টের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন, অন্যদিকে সংগঠনের বৈধ কমিটি, ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন ঘিরে মতবিরোধ । এই পরিস্থিতিতে কবে কাটবে ইমপার অচলাবস্থা, এখন সেটাই দেখার ।