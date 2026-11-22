বিনোদন নয়, বিতর্কই ভরসা ! চলছে পক্ষপাত ! 'বিগ বস বাংলা'র এবারের সিজন নিয়ে নানা মুনি নানা মত
Big Boss Bangla: বিতর্ক, ঝগড়া আর ব্যক্তিগত আক্রমণেই কি আটকে আছে এবারের 'বিগ বস বাংলা'? কী বলছেন তারকারা? জেনে লিখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত।
Published : November 22, 2026 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: একটা সময় ছিল, 'বিগ বস' মানেই ছিল টানটান উত্তেজনা, বুদ্ধির খেলা, কৌশলী চাল, অল্পবিস্তর বিতর্ক, অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব আর সম্পর্কের নানা সমীকরণ । প্রতিযোগীদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের লড়াই এবং ঘরের ভিতরের অজানা রসায়ন দেখতে মুখিয়ে থাকতেন দর্শক । এবারেও তার অন্যথা হয়নি । শুরু থেকেই চর্চায় ছিল 'বিগ বস বাংলা' সিজন থ্রি । প্রতিযোগীদের পরিচিতি, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, ঘরের ভিতরের সমীকরণ—সব কিছু নিয়েই দর্শকের কৌতূহল ছিল তুঙ্গে।
কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, ততই যেন বিনোদনের জায়গা দখল করেছে বিবাদ । কখনও তীব্র বাকবিতণ্ডা, ধাক্কাধাক্কি, চড়-থাপ্পড়, কখনও আবার সম্পর্কের টানাপড়েন । প্রশ্ন উঠছে, দর্শক কি সত্যিই এই ধরনের কনটেন্ট দেখতে চান ? অত্যধিক বিতর্ক কি বিনোদনের জন্য কাম্য ? ইটিভি ভারত চোখ রাখল সোশাল মিডিয়ায় এবং কথা বলল বিগ বস বাংলার দ্বিতীয় সিজন-এর বিজয়ী জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ।
কী বলছেন সেলেবরা ?
বিগ বস বাংলার দ্বিতীয় সিজন-এর বিজয়ী জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি দাদার দরবার দেখি । আমার ভালো লাগে । যে কোনও ধরনের বিতর্কই বিনোদনের রসদ হয়ে ওঠে । তা সে রাজনীতির ময়দান হোক বা খেলার মাঠ । বিগ বস হবে আর সেখানে বিতর্ক থাকবে না, তেমনটা তো নয় । প্রতিযোগীদের যাঁরা ভক্ত, তাঁরা সেই সব নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করবেন, এটাই স্বাভাবিক । তবে, তাঁরা এটা বোঝেন না যিনি জেতার যোগ্য, তিনিই ট্রফি আর টাকা নিয়ে চলে যাবেন । শুধু শুধু তাঁরা কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন ।"
এবারের শোয়ে 'এলিমিনেটেড' প্রতিযোগী অভিনেত্রী সোনামণি সাহা বললেন, "বিতর্ক চলছেই । আমার মতে এই বিতর্কই আবার দর্শকের এই শো-এর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহের জন্ম দিচ্ছে । একজন শো-টি দেখে সেটা নিয়ে কথা বলছেন। অন্যজন সেটা শুনে আবার দেখছেন । মানুষ বিগ বস দেখছে এটাই আসল কথা ।"
কী বলছেন বিগ বস বাংলার নিয়মিত দর্শক-অভিনেতা শাহির রাজ ? অভিনেতা বলেন, "বিগ বস মানেই বিতর্ক, মতবিরোধ, ঝগড়া কিংবা উত্তেজনা । তবে একটি রিয়ালিটি শো-কে শুধুমাত্র বিতর্কের নিরিখে বিচার করতে নারাজ আমি । বরং বিগ বসের ঘরের নানা পরিস্থিতির মধ্যেও যে ভালোবাসা, সম্পর্ক এবং প্রতিভার প্রকাশ ঘটে, সেটাই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবারের বিগ বস বাংলা আমার বেশ ভালো লাগছে । বিশেষ করে প্রতিযোগী দুর্নিবার সাহার উপস্থিতি আমার দারুণ লাগছে । "
শাহিরের কথায়, "বিগ বসের মতো একটি শোয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । কারণ, একসঙ্গে অনেক মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে থাকতে হয় । যেখানে তাঁদের হাতে ফোন থাকে না, বাইরের দুনিয়ার খবর, সময় কিংবা প্রতিদিনের পরিচিত অভ্যাস থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন । আজকের দিনে আমাদের হাত থেকে যদি ফোন কেড়ে নেওয়া হয়, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তা হলে আমরাও হয়তো নানা ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হব । সেখান থেকেই তৈরি হতে পারে মতবিরোধ কিংবা বিতর্ক ।"
তবে তাঁর মতে, বিতর্ক কখনওই এই শোয়ের প্রধান আকর্ষণ হওয়া উচিত নয় । আর সেই জায়গাতেই দুর্নিবার সাহাকে আলাদা করে পছন্দ তাঁর । তিনি জানান, দুর্নিবারকে তিনি মূলত তাঁর গানের জন্যই ভালোবাসেন । ঘরের ভিতরে কারও সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক, কারও সঙ্গে হয়তো ততটা নয় । কিন্তু দুর্নিবার নিজের গান দিয়ে যেন সব কিছুকে সুন্দরভাবে সামলে নিচ্ছেন । শুধু কথা বলে কিংবা চিৎকার করেই যে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে হয় না, বরং গান দিয়েও মানুষের মন জয় করা যায়, দুর্নিবার যেন সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তাই প্রতিযোগীদের মধ্যে দুর্নিবারই তাঁর বিশেষ পছন্দের মানুষ ।
একইসঙ্গে শাহিরের বক্তব্য, সব সময় বিতর্ককেই বেছে নেওয়া যায় না । বিগ বস একটি জাতীয় স্তরের টেলিভিশন শো । বাংলার দর্শকের কাছে এই শো-কে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়ারও একটা দায়িত্ব রয়েছে । হিন্দি বিগ বস অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের বিগ বস দেখার অভিজ্ঞতা এই প্রথম । এবারের বিগ বস বাংলা তিনি নিয়মিত দেখছেন । তার অন্যতম কারণ, এই শোয়ের সঙ্গে অনেক চেনা মানুষের যোগ রয়েছে । সব মিলিয়ে তাঁর কাছে বিগ বস বাংলা বেশ উপভোগ্য একটি অভিজ্ঞতা । বিতর্কের পাশাপাশি ভালো লাগার অনেক উপাদানও রয়েছে এই শোয়ে ।
সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া
সোশাল মিডিয়ায় কী লিখছেন তারকারা ? সম্প্রতি অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল-এ লিখেছেন, "বিগ বস, স্টার জলসা, আপনারা আমাদের ভীষণভাবে হতাশ করেছেন । রাজবীরকেই কেন বারবার নিশানা করা হচ্ছে ? যদি এই ধরনের অনুষ্ঠানই দেখাতে হয়, তাহলে দয়া করে 'বিগ বস'-এর নাম না দিয়ে 'দিদি নম্বর 1'-এর ফরম্যাটেই অনুষ্ঠান দেখান ! আপনারা কি ইচ্ছাকৃতভাবেই এসব করছেন ? সত্যিই লজ্জাজনক ! আপনাদের এই আচরণ একপেশে, অন্ধ এবং পক্ষপাতদুষ্ট ।"
অভিনেত্রী রূপালি রাই ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিগ বস তখন কালার্স বাংলায় হত । আমায় দ্বিতীয় সিজন-এ প্রতিযোগী হিসেবে ডাকা হয়েছিল । বেশ কয়েকবার । আর আমি ততবারই বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছিলাম এই ধরনের শো-তে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি মানসিকভাবে কখনওই তৈরি নই । যা দেখছি, এখানে ভদ্র ব্যবহার মানে সে সেফ খেলছে । সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা আছে যার, সে নাকি ঝুন্ড-এ চলছে । কথায় কথায় গালাগালি আর বিপ দিয়ে কথা না বললে নাকি তার থেকে কন্টেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না । যে যতো টক্সিক তার তত ফ্যান ফলোয়ার্স । আমি বেশ কিছু এপিসোড এবং সোশাল মিডিয়া ক্লিপস এবং বাদানুবাদ দেখে বুঝলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল । আমি সত্যিই এই শো-তে যাওয়ার জন্য ঠিক মানুষ নই । In fact সারাক্ষণ এত toxicity এত negativity এত violence দেখে মনে হচ্ছে এই শো-টা নিয়মিত দেখার ও যোগ্য আমি নই । বাপরে ।"
উল্লেখ্য, এবারের সিজনে সম্পর্কের সমীকরণও বারবার আলোচনায় এসেছে । বন্ধুত্ব, প্রেম, অভিমান, বিশ্বাসঘাতকতা— সবকিছুর মধ্যেই যেন তৈরি হয়েছে একাধিক বিতর্ক । কিন্তু সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরার সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । সেই সীমারেখা কতটা বজায় থাকছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
পাশাপাশি 'বিগ বস'-এর মতো শোয়ে টাস্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ টাস্কের মাধ্যমেই প্রতিযোগীদের আসল চরিত্র, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, ধৈর্য এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা সামনে আসে । কিন্তু দর্শকের মনে যদি এমন ধারণা তৈরি হয় যে টাস্কের চেয়ে ঝগড়া বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হলে শোয়ের মূল আকর্ষণই হারিয়ে যায় । আর ঠিক সেটাই মনে করছেন দর্শকের একাংশ ।
সবশেষ বলতেই হয়, 'বিগ বস বাংলা'র এবারের সিজন নিয়ে আলোচনা চলছে, বিতর্ক জারি রয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চাও চলছে । কিন্তু আলোচনা আর জনপ্রিয়তা এক বিষয় নয় । কোনও শো দর্শক নিয়মিত দেখছেন এবং তা নিয়ে সমালোচনা করছেন মানেই যে তাঁরা শোটি উপভোগ করছেন, এমনটা নয় । একটি রিয়ালিটি শোয়ের সাফল্য শুধু বিতর্কের পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যায় না । দর্শক কতটা আনন্দ পেলেন, প্রতিযোগীদের সঙ্গে কতটা সংযোগ তৈরি হল এবং শো শেষ হওয়ার পর কতটা রেশ থেকে গেল, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ । সব মিলিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে—'বিগ বস বাংলা' কি দর্শককে বিনোদন দিতে এসেছে, নাকি দর্শকের বিরক্তি, রাগ আর বিতর্ককেই বিনোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ?