ওঁর কণ্ঠ আমি থামতে দেব না, জুবিনের 16 গান প্রকাশ করবেন বন্ধু দেবাশিস
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনওদিন লড়াই করেননি জুবিন গর্গ ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন তাঁর বন্ধু সুরকার দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ৷
কলকাতা, 27 অক্টোবর: জুবিন গর্গকে অকালে হারানোর শোক অসম তো বটেই, এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি খোদ কলকাতাও । তাই তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এই শহরে নানা সময়ে নানাদিকে শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করছেন জুবিন-ভক্তরা । এমনই একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সুরকার দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় (টুনাই) ।
তিনি শুধুই জুবিনের ভক্ত এমনটা নয় । তিনি কিংবদন্তি জুবিনের বন্ধুও বটে । একটি-দুটি নয়, টানা 16 বছর জুবিনের সঙ্গে হাতে হাত রেখে কাজ করেছেন তিনি । আগামী 28 অক্টোবর বন্ধুর স্মৃতিতে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তিনি । সেই অনুষ্ঠানে মুক্তি পাবে জুবিনের অপ্রকাশিত দুটি নতুন গান । এরপর একে একে তাঁর কণ্ঠে বাকি 14টি অপ্রকাশিত গান আসবে নানা সময়ে । 16 বছরের বন্ধুত্বে মোট 16টি গান নিয়ে আসবেন দেবাশিস । তিনি বলেন, "আগামী এক বছর ওঁর কণ্ঠ আমি থামতে দেব না । এই আমার অঙ্গীকার ।"
ইটিভি ভারতের কথা হচ্ছিল জুবিন অন্তপ্রাণ দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে । প্রথম প্রশ্ন ছিল, কীভাবে আলাপ জুবিনের সঙ্গে ? তিনি বলেন, "জুবিনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ রেইনবো স্টুডিয়োতে । দুটি ফিল্মের গান গাইতে এসেছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "কোনওদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করেনি জুবিন । জুবিন অনেকদিন আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আসলে ভগবান ওকে প্রতিষ্ঠিত করেই পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে । তাই নিজেকে দেখানোর বা জাহির করার কোনও দরকারই ওর ছিল না । ওর লড়াই ছিল মানুষের জন্য । লড়াই ছিল মানুষকে কীভাবে ভালো রাখা যায় তার জন্য ।
তাঁর সংযোজন, "কেউ খেতে না পেলে তাকে দেখার লড়াই চালিয়েছে জুবিন । পথশিশুকে তুলে এনে তাকে মানুষ করার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে চিরকাল । জুবিন কোনও সাধারণ মানুষ নয় । জুবিন ভগবান মানুষ । আমার বাবার অসুস্থতার সময়ে আমাকে মানসিকভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করত জুবিন । আমাকে গিটার বাজিয়ে গান শুনিয়ে শান্ত করত । আমার এক বন্ধুর অসুস্থতার সময়েও সর্বতোভাবে পাশে থেকেছে মানুষটা ।"
দেবাশিসের কথায়, "16 বছরের এই 16টা গান প্রত্যেকটা আমার কাছে ফিনিক্স পাখির মতো । আমি তাদের মুক্ত করব এবার । আক্ষেপ রয়ে গেল জুবিন দেখে যেতে পারল না । আমার দায়িত্ব গানগুলোকে সকলের কাছে নিয়ে আসা । আমাদের এই কাজে আমার আর এক বন্ধু জুলফিকর রাসেলকে পাশে পেয়েছি । গানগুলো মূলত ওরই লেখা ।"
জুবিনের মৃত্যু রহস্যের প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "জুবিনের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক সেই ব্যাপারে আমি যেহেতু কিছু জানি না তাই কোনও কথা বলব না । তবে, ওর বাঁচার ইচ্ছা ছিল সাংঘাতিক । শুধু এটুকুই বলব জাস্টিস ফর জুবিন ।"
জুবিনের বলে যাওয়া এমন কোনও কথা যা কোনওদিন ভোলার নয় ? উত্তরে তিনি বলেন, "জুবিনের বলা হাজার কোটি কথা আছে । কোনটা বলব আর কোনটা বলব না বোঝা দায় । তবে একবার, আমার বাবা তখন আইসিইউতে ভর্তি, গিটার বাজাতে বাজাতে আমাকে জুবিন বলেছিল, কোনও কিছুই চিরদিনের নয় । থেমে যাবে কিন্তু থেকে যাবে ।"
দেবাশিস বলেন, "28 তারিখ জুবিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে দুটি গান প্রকাশিত হবে । এরপর একে একে নানা সময়ে আসবে বাকি গানগুলো । কবে কখন কীভাবে তা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি । তবে, আগামী এক বছর ওর কণ্ঠ আমি হারিয়ে যেতে দেব না ।"