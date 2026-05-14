সোশাল মিডিয়ায় না-জানিয়ে সামনে এসে বলুন, দিগন্তদের উদ্দেশে বার্তা প্রসেনজিতের

সোশাল মিডিয়ায় না-জানিয়ে সামনে এসে বলুন, দিগন্তদের উদ্দেশে বার্তা প্রসেনজিতের
বুম্বাদা'র কথায়, 27 বছরের সংগঠন আর্টিস্ট ফোরাম ৷ তারা শিল্পীদের জন্য কিচ্ছু করেনি, এটা হতে পারে না ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 14 মে: সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ না-জানিয়ে সামনে এসে বলুন ৷ দিগন্ত বাগচী ও জীতু কমলদের মতো অভিনেতাদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দিলেন আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
মূলত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটতেই তার প্রভাব পড়েছে বাংলা বিনোদনে । একদিকে ইম্পা বনাম প্রযোজক-পরিবেশকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ নেওয়ার দিনই আর্টিস্ট ফোরামের সহ-কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অভিনেতা দিগন্ত বাগচী । তবে, কোনও রাজনৈতিক কারণে তিনি ইস্তফা দেননি বলে জানিয়েছেন দিগন্ত । এই সিদ্ধান্ত তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ।
ওদিকে সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রায়ই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগড়ে দেন জীতু কমলও । তবে তাঁর দাবি, কোনও অভিযোগই শোনেনি কমিটি । টলিপাড়ায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে তিনিও নাকি সদস্যপদ ছাড়তে চান । টলিপাড়ায় এহেন মান অভিমান, অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন টলিউডের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
বুধবার আর্টিস্ট ফোরামের সাংবাদিক বৈঠকের পর তিনি বলেন, "27 বছরের একটি সংগঠন শিল্পীদের জন্য কিচ্ছু করেনি, এটা তো হতে পারে না । অনেকেই স্বীকার করে না এখন ।" তিনি আরও বলেন, "যাদের যা অভিযোগ তারা সমাজমাধ্যমে জানানোর আগে কমিটিকে জানান । আপনাদের জন্যই এই কমিটি তৈরি হয়েছে । সবার কথা শোনা হবে । একটু সময় লাগলেও শোনা হবে । কিন্তু কমিটিতে না-জানিয়ে সমাজমাধ্যমে জানালে আমরা কী উত্তর দেব ? আমরা তো পালটা সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতে পারি না !"
তাঁর কথায়, "আমরা তো খুব একটা ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না । রাহুলের চলে যাওয়ার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না । এই ঘটনার জাস্ট ক'দিন আগেই নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে । এরই মাঝে রাজ্যে ছিল নির্বাচন । ফলে, সবকিছুর জন্য একটু সময় দিতে হবে । একটা 27 বছরের সংগঠন শিল্পীদের জন্য কিছু করেনি এটা হতে পারে? আমরা শিল্পীদের পারিশ্রমিক কাঠামো নতুন করে বানিয়েছি । তাঁরা কতক্ষণ কাজ করবেন, নির্দিষ্ট সময়ে যাতে পারিশ্রমিক পান-এই সবকিছুর ব্যবস্থা করেছি । এগুলো সবাই এখন ভুলে গিয়েছেন । স্বীকার করেন না ।"
দিগন্ত প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ বলেন, "দিগন্ত নিজের পদ ছাড়লেও সদস্যপদ ছাড়েনি । ও আমাদেরই একজন ।" এই একই কথা শোনা গিয়েছে বিদীপ্তা চক্রবর্তী এবং আর্টিস্ট ফোরামের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের মুখেও । তাঁরাও বলেন, "আমাদের ওঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই । দিগন্ত আগেও একবার ইস্তফা দিয়েছিল । দ্বিতীয়বার দেওয়াতে আমরা সেটা গ্রহণ করেছি ।"