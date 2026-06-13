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প্রণীতের পর এবার মধুর, নারীদের নিয়ে জঘন্য মন্তব্য ! ভাইরাল ভিডিয়োয় নিন্দার ঝড়

প্রণীত মোরের 'বিরিয়ানি' বিতর্কের মাঝেই স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান মধুর ভিরলির শো ‘লাভ অ্যান্ড ল্যাটেক্স’ (Love & Latex)-এর ক্লিপ ভাইরাল ৷ শাস্তির দাবি নেটিজেনদের ৷

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প্রণীত মোরের পর এবার বিতর্কের জালে মধুর ভিরলি (এএনআই/আইজি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 3:23 PM IST

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হায়দরাবাদ, 13 জুন: স্ট্যান্ড-আপ কমেডি যেন বিতর্কের আখড়াতে পরিণত হয়েছে ৷ প্রতিদিনই কমেডিয়ানদের কোন না কোনও মন্তব্য ঘিরে তৈরি হচ্ছে বিতর্ক ৷ প্রণীত মোরের 'বিরিয়ানি' বিতর্কের মাঝেই এবার নেটিজেনদের স্কুটিনি-তে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান মধুর ভিরলির শো ‘লাভ অ্যান্ড ল্যাটেক্স’ (Love & Latex)-এর ভাইরাল ক্লিপ ৷

'বিগ বস' সিজন 19-এ সেকেন্ড রানার-আপ হয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া কমেডিয়ান প্রণীত মোরে গত কয়েক দিন ধরেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বিতর্কের সূত্রপাত হয়, যখন তাঁর শো-এর এক 23 বছর বয়সী দর্শক হিমাংশু জাংরা জানান যে, তিনি এক নারীর সঙ্গে ডেটে গিয়ে এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানির জন্য 370 টাকা খরচ করেছিলেন ৷ তাই তাঁর এই 'বিনিয়োগ' (Invest)-এর বিনিময়ে কিছু 'ফেরত' (Return) পাওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনার জেরে তীব্র নিন্দির মুখে পডে়ন প্রণীত ৷ এমনকী, তাঁকে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমাও চাইতে হয় ৷ এবার, মহিলাদের উদ্দেশ্য করে 'ধর্ষণ' (Rape) নিয়ে কমেডিয়ান মধুরের অশালীন-জঘন্য মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় নেটপাড়া ৷

মধুর ভিরলির মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান মধুর ভিরলির 2024 সালের শো 'লাভ অ্যান্ড ল্যাটেক্স' (Love & Latex)-এর একটি ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ভাইরাল হয় ৷ এক নেটিজেন ইনস্টাগ্রামে ভিডিয়োটি আপলোড করে লেখেন, "দয়া করে এই বাজে কাজ বন্ধ করুন; কমেডির নামে এসব জঘন্য বিষয়।"

ভিডিয়ো ক্লিপটিতে তাঁকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়। তিনি এমন একটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন যেখানে 10টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে একটিতে ধর্ষণের পর নির্যাতিতাকে হত্যা করার মতো বিষয়, কমেডি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকী, মধুর মন্তব্য করেন যে, নির্যাতিতাকে ধর্ষণের পর হত্যার কথা ভাবার আগে অপরাধী ঠিক কী চিন্তা করতে পারে।

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

ভিডিয়োটি দেখে এক নেটিজেন মন্তব্য করেন, "প্রণিতের পর এবার মধুর ভিরলি-ধর্ষণের শিকার নারীদের নিয়ে কী অসংবেদনশীল মন্তব্য ! 'ড্যাঙ্ক কমেডি'-র (dank comedy) নামে মানুষ যা-তা বাজে কথা বলছে। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।" আরও এক নেটিদেন 'ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন'-কে (জাতীয় মহিলা কমিশন) ট্যাগ করে কর্তৃপক্ষের কাছে মধুরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আর এক নেটিজেন লেখেন, "মানুষ আজকাল কোন দিকে যাচ্ছে? কেউ কীভাবে এতটা অসংবেদনশীল ও জঘন্য হতে পারে? হয়তো একজন পুরুষ ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার ভয়, যন্ত্রণা ও মানসিক আঘাত পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না; কিন্তু তাই বলে এতটা? কোনও 'মানুষ' কীভাবে এমন কথা বলতে পারে, তা আমার বোঝার বাইরে।" আরেকজন ব্যবহারকারী বলেছেন, "কমেডির নামে এরা যা-তা বকছে।" অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, "অত্যন্ত ঘৃণ্য মানসিকতা... এটাকে তো কমেডি-ও বলা যায় না।" তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে মধুর তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় (Deactivated) করে রেখেছেন।

প্রণীত মোরের ক্ষমা প্রার্থনা

এদিকে, নিজের শো-তে '370 টাকার বিরিয়ানি' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের জেরে প্রণীত মোরে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেন, "এই ক্ষোভ বা ঘৃণা আমার প্রাপ্য। ওই ব্যক্তি অনেক আপত্তিকর কথা বলেছিলেন, কিন্তু সবাই হাসছিলেন বলে আমিও আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়েছিলাম। এটা বড় ভুল ছিল। আমি চাইলে তখনই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারতাম। আমিই তাঁকে মঞ্চ দিয়েছিলাম, যার ফলে পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। যাঁরা এতে আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের সবার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।" তিনি আরও একটা সুযোগ চেয়ে আশ্বাস দিয়েছেন, একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার যে প্রচেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন, তা তাঁর কাজের মাধ্যমেই ফুটে উঠবে।

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