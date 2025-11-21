ETV Bharat / entertainment

মান্না দের বিখ্যাত গান 'কফি হাউজের' স্মৃতি ফেরাবেন রূপা, গল্পটা কী?

‘কফি হাউস’-এর সুজাতা, রমা, নিখিলেশ, ডি’সুজ়া, অমল, মইদুল-এর গল্প এবার সিনেমার পর্দায় ৷

coffee-houser-sei-addata-famous-song-of-manna-dey-return-as-bengali-cinema-name-starrer-roopa-ganguly
'কফি হাউজের' স্মৃতি ফেরাবেন রূপা (Special Arrangement)
Published : November 21, 2025 at 3:32 PM IST

কলকাতা, 21 নভেম্বর: জেনি সরকার এবং দীপায়ন মণ্ডলের পরিচালনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'কফি হাউসের সেই আড্ডা টা' (Coffee Houser Sei Adda ta)। আপামর বাঙালির মননে চিন্তনে এই গান চির নতুন। এই প্রজন্মও সমান ভালোবাসে মান্না দে'র দরাজ কণ্ঠের সেই গান। মানুষের না জানি কত স্মৃতি কফি হাউজ ঘিরে। সেই স্মৃতিরই দলিল এই গানটি। আর এবার এই গানের নামেই এবার বাংলা সিনেমা আসতে চলেছে। জেনি সরকার আর দীপায়ন মণ্ডলের পরিচালনায়, এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, দোলন রায়, সুব্রত দত্ত, অনুষা বিশ্বনাথন, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে।

ছবির গল্প অনেকটা এ রকম। ছেড়ে যাওয়া মাটির টানে সুজাতা বিদেশ থেকে স্বদেশে আসে। উত্তরবঙ্গের এক পুরনো চা বাগানের বাগানবাড়ি থেকে হঠাৎ সে নিখোঁজ হয়। ঠাকুরমার খোঁজে বিলেতফেরত নাতনি আহেরি যখন বাগানবাড়ির আনাচকানাচ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, তখনই তার হাতে আসে একটি ডায়েরি, পুরনো চিঠি আর ছয় বন্ধুর গল্পকথা! তার পর? এই রহস্য নিয়েই এগোবে ছবির গল্প।

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক জেনি বলেন, "আজও মান্না দে-র গাওয়া ‘কফি হাউস’ গান প্রিয় সব বাঙালির কাছেই। সেই গান এ বার বড়পর্দার বিষয়। সুজাতা, রমা, নিখিলেশ, ডি’সুজ়া, অমল, মইদুল- এই ছয় বন্ধুর কিছু কথা গানের দৌলতে শ্রোতারা জানেন। সবটা জানেন কি? ছয় বন্ধুর কেউ কি কারও প্রেমে পড়েছিলেন? কেন রমা রায় দুরন্ত অভিনেতা হয়েও শেষজীবনে মানসিক রোগী? সংসার জীবনে সুখী সুজাতার শেষজীবন কেমন? উত্তর দেবে এই ছবি।"

সুয়ান সিলভার স্ক্রিন প্রযোজিত 'কফি হাউসের এর সেই আড্ডাটা'- র এডিটিং এর কাজ চলছে এখন। 2026-এ মুক্তির পরিকল্পনা আছে নির্মাতাদের।

COFEE HOUSE ER SEI ADDATA
COFFEE HOUSER SEI ADDA
ROOPA GANGULY
কফি হাউসের সেই আড্ডা টা
COFFEE HOUSER SEI ADDATA

