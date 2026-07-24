'শিল্পীর পরিবার কেন যাবে সরকারের কাছে?'- মহানায়কের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

'শিল্পীর পরিবার কেন যাবে সরকারের কাছে?'- মহানায়কের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহানায়কের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু হাজির হন মহানায়কের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। গোটা বাড়ি ঘুরে দেখেন, মহানায়কের ছবিতে মাল্যদান করেন তিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: "শিল্পীর পরিবার কেন যাবে সরকারের কাছে? সরকারের দায়িত্ব শিল্পীর পরিবারের খোঁজ নেওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা..."- 'মহানায়ক' উত্তম কুমারের (Uttam Kumar) বাড়িতে গিয়ে বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। এদিন সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহানায়কের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের পর তিনি হাজির হন মহানায়কের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। গোটা বাড়ি ঘুরে দেখেন, মহানায়কের ছবিতে মাল্যদান করেন তিনি।
শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও এদিন মহানায়কের বাড়িতে হাজির হন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আজ বললেন, 'শিল্পীর পরিবার কেন যাবে সরকারের কাছে? সরকারের দায়িত্ব শিল্পীর পরিবারের খোঁজ নেওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা'। উনি বাবির (উত্তম কুমারকে বাবি বলে ডাকেন) নামে একটি স্টুডিয়ো গড়ে তুলতে চান। উনি কথা দিয়েছেন এবার লক্ষ্মীপুজোয় উনি আবারও আসবেন আমাদের বাড়িতে, প্রসাদ খাবেন।"
রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "অপূর্ব একটা অনুভূতি। শুধু তাই নয়, আমাদের যে সংস্কৃতি যে পরম্পরা তাকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম স্তম্ভ মহানায়ক উত্তম কুমার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজ তাঁর বাড়িতে এসে খুঁটিনাটি সব জানলেন তাঁর পরিবারের কাছ থেকে। ওঁর একটা কথা আমার কাছে খুব আবেগের লেগেছে যে, শিল্পীর পরিবারকে কেন সরকারের কাছে যেতে হবে? সরকার যাবে শিল্পীর পরিবারের কাছে। খোঁজ নেবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে। উনি মহানায়কের জন্মদিনটিকে খুব সুন্দরভাবে পালন করার পরিকল্পনা করছেন।"
এদিন মহানায়ক উত্তম কুমারকে দাদু হিসেবে পেয়ে নিজেদের কতটা ধন্য মনে করেন তা জানালেন মহানায়কের নাতনি নবমিতা চট্টোপাধ্যায়। নবমিতা নামটিও মহানায়কেরই রাখা। নবমিতা বলেন, "দাদা জানতেন আমার মায়ের কোল জুড়ে মেয়েই আসবে। তাই বার্লিনে গিয়ে মেয়েদের জামা কিনে এনেছিলেন। সেগুলো এখনও রাখা আছে আমার কাছে।"
মহানায়কের নাত বউ দেবলীনা কুমার বলেন, "24 জুলাই এবং 3 সেপ্টেম্বর দিকে দিকে নানা অনুষ্ঠান হয় দাদাকে কেন্দ্রে রেখে, সেটা তো দেখেই আসছি আজ কত বছর ধরে। তবে, এই বাড়ির অংশ হওয়ার পর দেখলাম এই দুটো দিন বাড়ির লোকেদের মধ্যে একটা বিষাদের সুর থাকে। আমার শাশুড়ি মা'দের দাদাকে নিয়ে অনেক স্মৃতিচারণা করতে শুনি।"