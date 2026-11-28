মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাজ্যজুড়ে আরও 63টি সিনেমা হলে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'
Sadhak Bamakhyapa in Hall:‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ ছবি প্রদর্শন যাতে নির্দিষ্ট হলগুলিতে অব্যাহত থাকে, সেই বিষয়েও বৈঠকের পরই ছবিটির প্রদর্শনের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 7:11 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বাংলা সিনেমার প্রদর্শন ও প্রাইম টাইমে শো পাওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের মধ্যেই বড়সড় স্বস্তি। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর রাজ্যজুড়ে আরও 63টি সিনেমা হলে প্রদর্শিত হতে চলেছে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’। দ্বিতীয় সপ্তাহে ছবিটির প্রদর্শনের পরিধি বাড়ল। পাশাপাশি, দুপুর 3টে থেকে রাত 9টার মধ্যে প্রাইম টাইমেও শো পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে ছবিটির জন্য। প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নবান্নে বৈঠকের পর শুক্রবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দর্শক নতুন হলগুলিতে ছবিটি দেখতে পারবেন।
24 নভেম্বর নবান্নে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের তরফে বাংলা ছবির স্ক্রিন পাওয়া, শো-এর সংখ্যা এবং প্রাইম টাইমে ছবি প্রদর্শনের সুযোগ নিয়ে একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে বড় হিন্দি ছবির মুক্তির পর বাংলা ছবির হল ও শো কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিরা।
বৈঠকে বাংলা ছবির প্রদর্শনের জন্য দুপুর 3টে থেকে রাত 9টার মধ্যে প্রাইম টাইমে শো নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি সিনেমা হলে ওই সময়ের মধ্যে অন্তত একটি বাংলা ছবির শো রাখার কথা বলা হয়। পাশাপাশি, ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ ছবিটির প্রদর্শন যাতে নির্দিষ্ট হলগুলিতে অব্যাহত থাকে, সেই বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি। সেই বৈঠকের পরই ছবিটির প্রদর্শনের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।
নতুন করে যে 63টি সিনেমা হলে ছবিটি প্রদর্শিত হবে, তার মধ্যে কলকাতার নবীনা, প্রিয়া, মিনার, বিজলি, মেনকা, পদ্মশ্রী, পুষ্পশ্রী, সোনালি, বিনোদিনী, অশোকা (বেহালা), আইএনওএক্স ফোরাম, আইএনওএক্স কোয়েস্ট মল, আইএনওএক্স মেট্রো, আইএনওএক্স হিন্দ এবং মিরাজ সিনেমাস অরবিন্দ মল রয়েছে। এছাড়াও হাওড়া, বাঁকুড়া, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, ঝাড়গ্রাম, মালদহ, রানাঘাট, ত্রিবেণী, উলুবেড়িয়া, ময়না-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সিনেমা হলে ছবিটি দেখানো হবে। বিনোদিনী সিনেমা হলে ইতিমধ্যেই প্রাইম টাইমে শো চালু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
20 নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’। ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চৌধুরী। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন পায়েল দে ও সাহেব চট্টোপাধ্যায়। বাংলার অন্যতম সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবন, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং মা তারার প্রতি তাঁর গভীর ভক্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবি। বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বড় পর্দায় তুলে ধরেছে ছবিটি। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিবেশনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শ্রীকান্ত মোহতা ও মহেন্দ্র সোনি।
তবে সব সিনেমা হলে এখনও ছবিটির প্রদর্শন শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রযোজনা সংস্থার দাবি, কয়েকটি হলকে আপাতত এই প্রদর্শনের ব্যবস্থা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। সেখানে পাইরেসি প্রতিরোধ ও ওয়াটারমার্কিং সংক্রান্ত কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর ও অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে সেই সমস্যার সমাধান করা হলে বাকি হলগুলিতেও ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলা ছবির জন্য প্রাইম টাইম নিশ্চিত করা এবং হলের সংখ্যা বাড়ানোর এই উদ্যোগকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল। একটি ছবির প্রদর্শন বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলা সিনেমার জন্য আরও সমান সুযোগ তৈরি, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রদর্শন ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের দিকেও এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রযোজনা সংস্থার তরফে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ শুধু গল্পের উপর নির্ভর করে না, সেই গল্প দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পর্দা ও প্রদর্শনের সুযোগও অত্যন্ত জরুরি।