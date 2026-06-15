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রাহুলের মৃত্যুর তদন্তভার সিআইডির হাতে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি ৷ দিন কয়েক আগেই অভিনেতার মৃত্যুর তদন্তে হস্তক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রীর দফতর । এবার কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের।

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রাহুলের মৃত্যুর তদন্তভার সিআইডির হাতে (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 3:50 PM IST

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হায়দরাবাদ, 15 জুন: দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে প্রায় আড়াই মাস। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও অজানা। কয়েকদিন আগেই অভিনেতার মৃত্যুর নেপথ্যের কারণ বের করতে ওড়িশা সরকারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দফতর। এবার এই তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ দিঘায় এক প্রশাসনিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ?

মাত্র 42 বছর বয়সেই আকস্মিক মৃত্যু হয় রাহুলের ৷ 29 মার্চ তালসারি সমুদ্র সৈকতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর ৷ জোয়ার আসার ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তালসারির জলে নেমেছিলেন। জানা যায়, সেই মুহূর্তেই জলের তোড়ে তিনি ভেসে যান। পরবর্তীতে কলাকুশলীরা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলে ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানা যায় ৷ তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে ওড়িশা পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) এই ঘটনার তদন্ত করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, যেহেতু প্রয়াত অভিনেতার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তাই তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের সুপারিশ স্টেট ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় একটি নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য শিল্পী মহলের দাবিকে সম্মান জানাতেই সিআইডি তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু বলেন, "কিছুদিন আগেই একজন অভিনেতার মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে উদয়পুরে। ওড়িশা সরকার সিট গঠন করেছে। আমি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছি অবিলম্বে ডিজিপির মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে পাঠাতে যাতে এই মামলাটি সিআইডি নিয়ে নেয়। অভিনেতার পরিবারের তরফ থেকে এখানে মামলা করে গিয়েছেন। যেটা আনন্যাচারাল ডেথ হিসাবে ইউডি মামলা হয়েছে।" একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নুলিয়াদের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। তাঁদের পারিশ্রমিকও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাহুলের মর্মান্তিক পরিণতি কি কেবলই দুর্ঘটনা নাকি শুটিং সেটে প্রযোজনা সংস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থা? এই প্রশ্নে তোলপাড় হয় বাংলা বিনোদন জগত ৷ রাহুলের মৃত্যুর ঘটনায় কলাকুশলীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ক্ষোভ উগড়ে দেয় টলিউডের একাংশ। ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে তাঁর সহ-শিল্পীরা কর্মবিরতিও পালন করেছিলেন। প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স, সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রযোজনা সংস্থার প্রধান লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ৷

তবে অভিনেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বাঁধলে তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন। অভিনেতার মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে পথে নামে টলিপাড়া। সেই বিক্ষোভের তেজ এখন কিছুটা থিতিয়ে গেলেও সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের হস্তক্ষেপে আবার নতুন করে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর সিআইডির তদন্তের মাধ্যমে, রাহুলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে আশা করছে শিল্পী মহল ও প্রয়াত অভিনেতার সহকর্মীরা ৷

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