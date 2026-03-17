পুরনো চাল ভাতে বাড়ে ! বিধানসভা নির্বাচনে মমতার 'তারকা' প্রার্থী কারা ?
কোন বিধানসভা থেকে লড়ছেন কোন তারকা ? রইল তালিকা
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 মার্চ: বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও সিপিআইএমের প্রার্থী তালিকার একাংশ আগেই প্রকাশ পেয়েছে ৷ এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাড়ি থেকে এই নির্বাচনে কোন বিধানসভা থেকে কারা লড়বেন, সেই তালিকা প্রকাশ করেছেন ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, তালিকায় কোন কোন তারকা এবার বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পেলেন ৷
অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী- করিমপুর
পরিচালক রাজ চক্রবর্তী- ব্যারাকপুর
অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়- বরানগর
গায়িকা অদিতি মুন্সী- রাজারহাট গোপালপুর
অভিনেত্রী অরুন্ধতী মৈত্র (লাভলি)- সোনারপুর (দক্ষিণ)
রাজগঞ্জ- স্বপ্না বর্মন
চন্দননগর- ইন্দ্রনীল সেন
শ্রেয়া পাণ্ডে- মানিকতলা
এদের মধ্যে এশিয়াডে সোনা জয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন কয়েকদিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে রাজগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি এবার প্রথম প্রার্থী হলেন। এছাড়া, মানিকতলায় প্রার্থী হয়েছেন শ্রেয়া পাণ্ডে। তিনি প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মেয়ে। শ্রেয়া পাণ্ডে সিনে জগতের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও বালুরঘাট থেকে নির্বাচনে লড়ছেন নাট্যকার অর্পিতা ঘোষ, দমদম থেকে লড়ছেন অভিনেতা-নাট্যকার ব্রাত্য বসু ৷
শিবপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়ছেন রুদ্রনীল ঘোষ ৷ তাঁর বিপরীতে তৃণমূলের হয়ে লড়বেন ডক্টর রাণা চট্টোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি, খবর রটেছিল, এই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তী ৷ তবে সেই জল্পনায় জল পড়েছে ৷ এদিন ইমন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "বিগত কয়েকমাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যেমন উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতলা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতেও নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আপনাদের কাছে করজোড়ে একটি বিনীত অনুরোধ রাখছি- প্লিজ, আমাকে এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী যাঁরা টিকিট পেলেন না, তাঁদের দলের অন্যান্য কাজে লাগানো হবে ৷ কেউ যেন মন খারাপ না করেন ৷ দলমত নির্বিশেষে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷